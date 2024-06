Bravo, tată! Rezumat episodul 15, sezonul 2, din 2 iunie. Mario îi dă o lecție băiatului care l-a descălțat pe Luca la școală

În episodul 15 din Bravo, tată!, telespectatorii Antena 1 au văzut cum a rezolvat Mario problema pe care Luca a avut-o cu un băiat de la școală. De asemenea, Petrică i-a provocat pe Flavius și pe Dana să participe la un concurs de vândut cruci, pentru a demonstra cine merită să moștenească afacerea lui.

Episodul începe cu încercarea lui Luca de a-și ascunde vânătaia de la ochi. Mama băiatului îi cere lui Luca să-i spună ce s-a întâmplat, suspectând că s-ar fi bătut la școală. Luca recunoaște în cele din urmă că el nu a fost vinovat în altercație, fiind victimă, moment în care Dana și Mario decid că trebuie să rezolve problema. Mario îi cere Danei să nu intervină sunând la dirigintă și să-l lase pe el să rezolve această situație. Mario află că Sebi, băiatul care l-a agesat pe Luca, l-a descălțat și i-a agățat adidașii la înălțime, râzând de faptul că poartă adidași ieftini. Mario și Dana constată astfel că fiul lor este victima bullyingului la școală. Mario merge la școală, pe terenul de baschet, însoțit de Emil și Gioni.

Bravo, tată! Rezumat episodul 15, sezonul 2, din 2 iunie. Cum se răzbună Mario și Luca pe Sebi

Mario îl amenință pe Sebi, dar băiatul de bani gata are un bodyguard care îl descalță pe bărbat, Gioni și Emil nedorind să intervină. „Omul deștept merge la Poliție și depune o plângere!”, îi spune Emil lui Mario, dar acesta este decis să rezolve problema fără să epeleze la autorități! „Ce vorbești? Chuck Norris merge la Poliție și depune plângere?”. Când Luca află de la tatăl său că s-a întâlnit cu Sebi, se sperie. „O să o încasez de 2 ori mai rău! Trebuie să plec din țară și să-mi schimb și numele?”, spune Luca, dar tatăl său îl liniștește: „Cum să-ți schimbi numele pentru un înfumurat de 2 bani, pentru un bogătaș care e vai de mama lui? Asta n-o să rămână așa!”. Mario, Luca și Gioni pun la cale un plan și merg peste Sebi în cabinetul stomatologului unde băiatul de bani gata era programat. Luca îl păcălește pe medic să părăsească incinta, iar Sebi rămâne sub anestezie. Mario îl amenință cu freza pe Sebi, însă nu-i face nimic. Luca îl descalță pe Sebi și se răzbună astfel pentru perechile de încălțări pe care i le-a luat și i le-a agățat în copaci.

Bravo, tată! Rezumat episodul 15, sezonul 2, din 2 iunie. Concurs de vândut cruci între Flavius și Dana

Pe alt plan, în episodul 15, sezon 2, al serialului Bravo, tată! se discută despre situația afacerii cu cruci a lui Petrică. Acesta merge la Flavius să-i spună că-i va lăsa lui afacerea ca moștenire, dar să nu-i spună Danei. Flavius îi spune Danei și află de la sora lui că tatăl lor i-a spus și ei același lucru. Cei doi se ciondănesc și merg la tatăl lor să-I ceară socoteală, iar acesta îi provoacă la un concurs de vândut cruci.

„Dacă voi știți că afacerea rămâne pe mâna voastră am zis că poate vă dau un imbold din spate! Dar voi n-ați făcut nimic! Vă dau șansa să-mi demonstrați care dintre voi doi poate să ia afacerea! Cine vinde cele mai multe cruci, ăla câștigă”, le spune Petrică celor doi copii ai săi.

Pentru că Flavius se trezește de dimineață și are avantaj, Dana apelează la Leti să o ajute cu ședințe de spiritism. Într-un final, cei doi frați reununță la concurs și își propun să discute despre moștenire abia când va veni momentul.

Bravo, tată! Rezumat episodul 15, sezonul 2, din 2 iunie. Doinița se angajează

Al treilea plan o arată pe Doinița, constrânsă de împrejurări să se angajeze. Emil merge la Gioni să-l roage să o angajeze pe soacra lui, care trebuie să-și plătească datoriile la bănci. În loc să facă cafele, Doinița ajunge să le bea cu clienții, convingându-i să lase bacșiș mai mare. Doiniția îi povestește Ramonei despre Pedro, fostul ei iubit bogat care înainte de a muri și-a ascuns banii. Rmaona o sfătuiește pe Doinița să participe la ședințele de spirtism ținute de Leti, dar acesta se dovedesc a fi o păcăleală.

