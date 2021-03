Burlacul 19 martie 2021. Derogare de la reguli la Ceremonia Trandafirului, chiar după ce Andi a numit-o pe fata eliminată

„Dominique, ai fost pe lista mea de posibile eliminate. Motivul era că nu te-am cunoscut destul de bine și că nu am putut comunica. Până azi am crezut că nu putem comunica, dar am aflat că nu ești atât de timidă precum credeam!”, ia spus Andi lui Dominique.

A doua concurentă căreia Andi i-a dăruit un trandafir a fost Cristina.

„Cristina, deși consider că nu am reușit să ne cunoaștem, însă, ceva îmi spune că ești mai mult decât o fată frumoasă. Ai ceva care mă atrage și mă intrigă”, i-a spus Andi Cristinei.

A treia tânără care a primit trandafir de la Andi a fost Alexandra.

„Alexandra, îmi place că de fiecare dată te văd diferit și asta mă face să cred că lângă tine nu aș cunoaște monotonia”, i-a spus Andi Alexandrei.