Regizorul și scenaristul american Jeff Baena, cunoscut pentru filme precum "Life After Beth" și "The Little Hours", a decedat la vârsta de 47 de ani.

Trupul său neînsuflețit a fost descoperit vineri dimineață în locuința sa din Los Angeles de către asistenta personală. Autoritățile au declarat decesul la fața locului, iar biroul legistului din comitatul Los Angeles a confirmat că Baena s-a sinucis prin spânzurare, potrivit unilad.com.

Soțul lui Aubrey Plaza s-a stins din viață. Regizorul şi scenaristul Jeff Baena a murit la vârsta de 47 de ani

Născut pe 29 iunie 1977 în Miami, Florida, Baena a studiat filmul la Universitatea din New York. Și-a început cariera în industria cinematografică lucrând ca asistent de producție pentru regizorul Robert Zemeckis la filme precum "What Lies Beneath" și "Cast Away" (ambele din 2000). Ulterior, a devenit asistent de montaj pentru scenaristul și regizorul David O. Russell, colaborând la mai multe scenarii, inclusiv la "I Heart Huckabees" (2004), care a marcat debutul său ca scenarist.

În 2014, Baena și-a făcut debutul regizoral cu "Life After Beth", o comedie despre un tânăr care se confruntă cu revenirea iubitei sale sub formă de zombie. Filmul a fost prezentat în premieră la Festivalul de Film Sundance și a fost apreciat pentru abordarea sa unică a genului. Au urmat alte proiecte notabile, precum "Joshy" (2016), o comedie neagră despre un bărbat care își continuă petrecerea burlacilor după o tragedie personală, și "The Little Hours" (2017), o comedie medievală inspirată din "Decameronul" lui Boccaccio. De asemenea, a colaborat cu actrița Alison Brie la filmele "Horse Girl" (2020) și "Spin Me Round" (2022), ambele co-scrise împreună.

Baena a fost căsătorit cu actrița Aubrey Plaza, cunoscută pentru rolurile sale din "Parks and Recreation" și "The White Lotus". Cei doi au început o relație în 2011 și s-au căsătorit în 2021, menținând o viață personală discretă. Plaza a apărut în mai multe dintre filmele regizate de Baena, contribuind la succesul proiectelor sale.

Decesul lui Jeff Baena reprezintă o pierdere semnificativă pentru cinematografia independentă, filmele sale fiind apreciate pentru umorul distinctiv și perspectivele inedite asupra relațiilor umane. Familia a solicitat respectarea intimității în aceste momente dificile.