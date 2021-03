Burlacul are de luat prima decizie dificilă: ”Mi-e teamă să nu aleg greșit”

În cel de-al șaselea sezon al emisiunii, care va avea premiera vineri, 5 martie, de la ora 20.30, la Antena 1, Burlacul va avea ocazia să plece alături de 25 de tinere într-o călătorie plină de emoție și aventură, în locații inedite atât din România, cât și din Turcia. Cu personalități distincte și temperamente diferite, fetele se vor lupta pentru a-i atrage atenția Burlacului.

Andi Constantin este însă cel care va alege în fiecare ediție cu cine dorește să continue călătoria sa, iar deciziile se anunță a fi dificile. ”E o oportunitate enormă... să stai să alegi din 25 de posibile drumuri în viață. Mi-e teamă să nu cumva să aleg greșit. La 20 și ceva de ani am ales cu inima, dar după ce acea experiență s-a terminat nu tocmai fericit, am decis că voi alege cu creierul. Tot timpul mi-am comparat următoarele relații cu cea de dinainte și multor femei le dădeam cumva forțat multe adjective pe care le avea ea și încercam să închid ochii la anumite lucruri care mă deranjau doar de dragul de a reuși să le încadrez în acel șablon. Acum realizez că probabil am și rănit multe femei din cauza asta si posibile partenere de viață s-au pierdut pe drum tocmai pentru că eu nu am fost acolo, eram în trecut. Este timpul să distrug șablonul, sunt pregătit să iubesc din nou!”, spune Andi Constantin.

Vineri, de la ora 20.30, la Antena 1, Burlacul va avea ocazia să le cunoască pe cele 25 de tinere, să discute cu ele și să încerce să le cunoască mai bine, însă la finalul serii, doar 15 dintre acestea vor fi invitate să rămână alături de el. Acestea vor primi un trandafir roșu care simbolizează intențiile Burlacului.