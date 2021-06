Burlacul 17 iunie 2021. Cu două seri înainte de Finală, Andi Constantin și-a petrecut seara cu Melissa Azak

Andi Constantin crede că întâlnirea întâmplătoare a Melissei cu echipa de filmare Burlacul, în urma căreia a intrat în show, este mâna destinului.

”Tot planul Universului a funcționat. Chiar așa e sentimentul: că ne aflăm amândoi la momentul potrivit, lângă omul potrivit. Conexiunea noastră este una palpabilă, ambii o recunoaștem, însă nu poate veni cu o garanție faptul că această conexiune există. În viață sunt mai multe aspecte care te pot influența și trebuie să ții cont de toate.”, a spus Andi la testimoniale.

Cei doi s-au simțit minunat în mașina care lăsa la vedere o priveliște impresionantă și nu au ezitat să se tachineze.

”E ultimul date”, i-a spus Andi. ”Da, nu-mi vine să cred. O să-mi fie dor de tine”, a venit replica Mellisei Azak.

”Nu o să mor, sper”, a glumit Burlacul și tânăra i-a mărturisit că îi este dor de el chiar și când îl așteaptă la date.

Andi Constantin, frământări înainte de Marea Finală

Legat de ultimele zile de show, Burlacul a mărturisit că experiența i-a adus multe trăiti și se gândește cu teamă la decizia pe care este nevoit să o ia.

”Am trăit multe sentimente, am fost pus în nenumărate situații, am fost încercat în multe feluri și am preluat cumva nostalgia de la ea. Am realizat totuși că, într-adevăr, această experiență pe cât de grea a fost, pe atât de minunată și intensă.”, a dezvăluit el.

