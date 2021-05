Burlacul 20 mai 2021. Ce fată a fost eliminată de Andi Constantin în episodul 11

S-a întâmplat după ce fete au citit, rând pe rând, scrisorile în care și-au pus toate gândurile și sentimentele pentru Andi Constantin. După ce a aflat ce au concurentele în suflet, Burlacul și-a citit propria scrisoare, dedicată viitoarei lui iubite, despre care este sigur că se află printre tinerele ce se aflau în fața sa.

Ce fată a fost eliminată de la Burlacul în episodul 11, pe 20 mai 2021

Prima concurentă care a primit trandafirul salvator de la Burlacul Andi Constantin a fost Ana Bene, cea care nu a reușit, însă, să-l impresioneze pe bărbat cu cele notate pe paginile scrisorii.

Au urmat Alexandra Mucea, Oana Barbu, Melissa Azak, Malinka Zina, Catrina Georgeta, Simona Bălăceanu, Ornella Hentz.

”În seara aceasta, aleg să dau drumul unei persoane pe care o simt caldă, bună, sinceră și care va aduce multă bucurie sufletului care probabil că acum o caută. Mi-ai făcut o impresie foarte bună. Ești o fată foarte caldă, deschisă. Mă bucur că te-am cunoscut. Cu siguranță vei găsi pe cineva demn să te aibă. Mersi mult.”, i-a zis Burlacul după ce a anunțat că Teodora nu va primi trandafirul.

După ce emoțiile Ceremoniei s-au mai diminuat, Andi Constantin a vorbit despre motivele pentru care a decis să nu-i acorde o șansă Teodorei.

”Îi dau drumul Teodorei pentru a nu apuca să se atașeze și să-și facă iluzii pentru că tot ce va simți va fi unilateral, doar din partea ei. Nu cred că mai am disponibilitate să cunosc pe cineva, să investesc sentimente sau să am atenția îndreptată către cineva. Fetele au reușit să ajungă la mine, cred că e normal să am sentimente mai puternice pentru ele.”, a mai spus Andi Constantin la testimonial.

Cine este Teodora de la Burlacul sezon 6

Teodora este din Pitești, are 26 de ani și este optometrist. Tânăra a pășit alături de Ornella Hentz în show-ul matrimonial Burlacul sezon 6. Spre deosebire de colega sa, ea este mult mai liniștită și a așteptat ca Andi Constantin să se îndrepte spre ea.

Ce i-a spus Teodora lui Andi Constantin după ce a fost eliminată

Vizibil dezamăgită de hotărârea Burlacului Andi Constantin, Teodora i-a spus bărbatului că multe dintre fetele din competiție nu au venit pentru el. El i-a replicat că știe acest lucru și că , ușor ușor, le va identifica. Mai multe detalii în materialul video de mai jos:

