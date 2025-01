Mesajul Gabrielei Cristea după ce și-a anunțat retragerea de la Mireasa - Capriciile Iubirii. Ce a publicat în mediul online

Gabriela Cristea a făcut un anunț foarte important luni, 13 ianuarie 2025, la prima ediție din acest an a emisiunii Mireasa - Capriciile Iubirii. Aceasta a dat vestea că se retrage din show-ul matrimonial pentru a se dedica familiei sale.

Gabriela Cristea a făcut un anunț foarte important luni, 13 ianuarie 2025, la prima ediție din acest an a emisiunii Mireasa - Capriciile Iubirii | Antena 1 & Instagram

Odată cu intrarea în noul an, Gabriela Cristea a avut de luat o decizie foarte importantă. Pentru că programul său de lucru nu-i permitea să petreacă prea mult timp alături de cele două fetițe, prezentatoarea TV a hotărât că este momentul să facă o schimbare în carieră.

Așadar, vedeta a anunțat luni, 13 ianuarie 2025, că se retrage de la Mireasa - Capriciile Iubirii, urmând să-i ia locul Raluca Preda. Telespectatorii au aflat această veste chiar în prima ediția a show-ului matrimonial din acest an.

Citește și: Cu ce probleme de sănătate s-ar confrunta Gabriela Cristea. Ce a pățit prezentatoarea tv și ce a postat pe Instagram

După ce a făcut public acest anunț, Gabriela Cristea a ținut să le transmită și prietenilor din mediul online un mesaj special. Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că prezentatoarea TV are o activitate intensă pe rețelele sociale, unde își ține la curent fanii cu cele mai speciale momente din viața ei.

Articolul continuă după reclamă

Ce a publicat Gabriela Cristea pe contul de Instagram, după ce ș-a anunțat retragerea de la Mireasa - Capriciile Iubirii

La finalul emisiei de luni din Mireasa - Capriciile Iubirii, Gabriela Cristea a făcut o postare pentru internauți. Aceasta a vorbit despre alegerea pe care a luat-o împreună cu familia ei. Deși nu va mai apărea pe micile ecrane ale publicului, aceasta va rămâne activă în mediul online.

„Da, este adevărat! Prima emisie din acest sezon Mireasa - Capriciile Iubirii este și ultima pentru mine în calitate de prezentator. Aproape se împlinește anul de când mă gândesc la momentul acesta, pentru că deciziile importante trebuie cumpănite temeinic.

Citește și: Gabriela Cristea și Tavi Clonda, imagini inedite de Crăciun, în familie. Cât de frumoși au fost și cum s-au fotografiat

Am hotărât, împreună cu familia mea, că este momentul să mă retrag din proiectul “Mireasa, Capriciile Iubirii” pentru că programul emisiunii nu-mi permite să stau cu fetele mele atât cât merită, cât au nevoie și mai ales cât îmi doresc. Le mulțumesc producătorilor pentru faptul că au înțeles motivele care au dus la această alegere, precum și tuturor celor alături de care am lucrat la acest proiect, împreună am reușit să facem lucruri minunate.

Sper ca și voi să mă înțelegeți și să-mi respectați decizia. Ne vedem în continuare în social media. 🙏”, a scris Gabriela Cristea pe contul de Instagram.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Postarea prezentatoarei TV a generat peste 2.500 de like-uri și o mulțime de reacții din partea fanilor. Se pare că plecare acesteia din proiectul Mireasa - Capriciile Iubirii nu a fost o veste tocmai bună pentru cei care o apreciau.

„Mult succes, draga mea, pe mai departe! Ești minunată și un prezentator de excepție. Îți mulțumesc pentru toate momentele frumoase. Numai bucurii să ai, alături de cei dragi ție.”, „O să ne fie dor!”, „Nu acceptam aceasta decizie! Capriciile Iubirii înseamnă Gabriela Cristea!” sau „Îmi pare rău, dar cu siguranță familia este mai importantă!”, au fost doar câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online.