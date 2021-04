Burlacul 22 aprilie 2021. Ce a decis Andi Constantin în privința eliminării. Surpriză la Ceremonia Trandafirului

Prima care a primit ”trandafirul salvator” a fost Ana Bene, care l-a acceptat bucuroasă. A urmat Catrina: ”Normal că-l accept. Ți-am zis că eu nu te las”, i-a spus ea.

Oana, Angela, Alexandra, Simona, Dominique, Malinka și Melissa, noua concurentă.

”Astăzi, am ales să ofer trandafir fiecăruia pentru că simt că suntem pe drumul cel bun. Cu siguranță mai avem multe de învățat unul despre celălalt.

Nu este prima dată când Andi Constantin ia decizia să nu elimine nicio pretendentă la inima sa. Prima dată s-a întâmplat după destăinurile pe care Burlacul le-a făcut despre trecutul său.

Atunci, Bianca Bonef a decis să părăsească competiția de bună voie.

Cristina Jașcu a plecat de la Burlacul sezon 6

În episodul 7, o altă fată s-a retras din cursa pentru inima lui Andi Constantin. Este vorba despre Cristina Jașcu, cea care a realizat, după un single date cu Burlacul, că acesta nu o atrage.

”Până ieri aveam probabil nevoie de un singur date ca să-mi confirm mie ceva. Aveam curiozitatea și voiam să-mi ofer mie certitudinea că simt ceva pentru omul ăsta și de asta am hotărât să fac pași către el.

Am avut parte de acel single date ca să mă conving, de fapt, că între noi există doar atracție fizică și cam atât. Mie nu-mi provoacă niciun fior. Nu simt că ar putea fi pentru mine. Mă bucur că sunteți o parte dintre voi aici să vă spun. Nu mai are rost să stau în continuare aici.”, a afirmat Cristina cu câteva ore înainte de Ceremonia Trandafirului.

Surprize la Party Cocktail

Surprizele nu au lipsit înainte de Ceremonia Trandafirului, acolo unde Andi Constantin a oferit tuturor fetelor ”trandafirul salvator”.

Chiar înainte de acest moment, Alexandra a ținut să-i danseze Burlacului, lucru care le-a amuzat teribil pe celelalte concurente.

Oana Barbu a vrut să renunțe la Andi Constantin

La scurt timp, Oana Barbu și-a exprimat decizia de a o urma pe Cristina Jașcu, însă Andi a făcut-o să se răzgândească.

”Eu nu simt aceea conexiune și nu cred că are rost să irosesc timpul meu și pe al tău. Nu vreau să te fac să investești sentimente. Este destul timp de când suntem aici, dar nu a fost destul timp petrecut împreună.”, i-a spus ea Burlacului.

Cine este Melissa, ultima fată care a primit trandafirul salvator

Melissa a văzut echipa de filmare pe străzile Istanbulului și, curioasă din fire, i-a abordat pentru a îi întreba despre ce este vorba.

Cel care i-a atras atenția este chiar Burlacul Andi Constantin, pentru care și-a dorit să se înscrie în show.

Dorința i-a fost îndeplinită și, în episodul difuzat pe 22 aprilie 2021, l-a cunoscut pe tânăr la Cocktail-ul Party care are loc înainte de fiecare Ceremonie a Trandafirului.

”M-am născut în Franța, dar sunt pe jumătate turcoaică. Am crescut în Franța și am făcut cursuri de design vestimentar. Am 28 de ani și stau singură aici. Familia mea e în Franța. Mă descurc foarte bine, stau singură de la 18 ani. Îmi place să fac sport, să mă întâlnesc cu prietenii și cu rudele, să petrec timp cu prietenii, să muncesc.”, a spus tânăra.

