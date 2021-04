Burlacul 22 aprilie 2021. Cine este Melissa, noua concurentă pentru inima lui Andi Constantin

Melissa a văzut echipa de filmare pe străzile Istanbulului și, curioasă din fire, i-a abordat pentru a îi întreba despre ce este vorba.

Cel care i-a atras atenția este chiar Burlacul Andi Constantin, pentru care și-a dorit să se înscrie în show.

Dorința i-a fost îndeplinită și, în episodul difuzat pe 22 aprilie 2021, l-a cunoscut pe tânăr la Cocktail-ul Party care are loc înainte de fiecare Ceremonie a Trandafirului.

Chiar dacă a fost primită cu brațele deschise de către Andi, fetele nu au fost la fel de încântate de noua concurentă de la Burlacul sezon 6.

Pretendentele la inima carismaticului bărbat au comentat despre înălțimea Melisei și domeniul în care activează. Cea mai vocală a fost Dominique care i-a adus câteva apelative ce pot fi catalogate drept jignitoare.

Ce au vorbit Melissa și Andi Constantin la primul date

După ce a venit în fața fetelor, Melissa a avut parte de o întâlnire cu Andi Constantin.

”M-am născut în Franța, dar sunt pe jumătate turcoaică. Am crescut în Franța și am făcut cursuri de design vestimentar. Am 28 de ani și stau singură aici. Familia mea e în Franța. Mă descurc foarte bine, stau singură de la 18 ani. Îmi place să fac sport, să mă întâlnesc cu prietenii și cu rudele, să petrec timp cu prietenii, să muncesc.”, a spus tânăra.

Cei doi s-au simțit bine împreună, au râs și au povestit minute bune.

Despre sezonul 6 al emisiunii „Burlacul” de la Antena 1

