Burlacul 22 aprilie 2021. Reacția lui Andi Constantin la decizia Cristinei Jașcu de a părăsi competiția

Decizia ei vine la o zi după ce au avut un single date, de care păreau ambii mulțumiți. Cu toate acestea, noaptea i-a fost un sfetnic bun Cristinei, care a realizat că nu simte nimic pentru Andi.

Astfel, le-a comunicat celorlalte fete decizia ei de a părăsi competiția Burlacul. Deși inițial și-a dorit să vorbească cu Andi la Ceremonia Trandafirului, vestea neplăcută a fost primită de Andi prin intermediul echipei de producție.

”Am înțeles mesajul ei. Pot fi de acord cu el. Eu am simțit că am făcut toate eforturile necesare ca ea să își dea seama dacă simte ceva pentru mine, dacă este interesată de mine. Singura problemă ar fi faptul că părea că nu din cauză că nu simte ceva pentru mine nu ar fi făcut anumite gesturi, ci pentru că... poate este o fire mai reținută și nu este capabilă să treacă peste aceste limite încât să pună umărul la apropiere, la o viitoare posibilă relație. Aici, de fapt, este adevărata problemă.

Am simțit că am o atenție sporită asupra Cristinei, am simțit că e posibil să cer prea mult, însă de fiecare dată când eram cu ea, simțeam că apreciază chestia asta și că e pe drumul pe care eu îl vedeam pentru ea, pe drumul deschiderii către mine.”, a spus Andi Constantin.

Întrebat cum se simte după ce preferata lui a decis să plece, Burlacul a afirmat: ”Nu știu dacă dezamăgit ar fi un cuvânt potrivit pentru cum mă simt. Simt că am mai trăit chestia asta, cred că anumite mesaje nu sunt înțelese sau primite la adevărata lor valoare, tocmai de aceea ne aflăm iar în situația asta. Nu pot să spun că mă simt rănit în orgoliu, însă simt că m-am păcălit încă o dată, încercând să scot ce e mai bun din oameni. Nici măcar nu-mi doresc apreciere pentru asta, doar înțelegere.”

El a fost și cel care a afirmat că fata este liberă să plece înainte de Ceremonia Trandafirului pentru că nu vrea să mai piardă timpul.

