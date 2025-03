Chefi la cuțite, 31 martie 2025. Cine a câștigat a zecea amuletă. Ce concurenți au impresionat jurații

Orlando Zaharia, Richard Abou Zaki, Ștefan Popescu și Alexandru Sautner s-au întâlnit în bucătărie pentru a zecea amuletă din sezonul 15 al emisiunii Chefi la cuțite. Descoperă ce concurenți au impresionat în ediția de pe 31 martie 2025!

În a zecea ediție din sezonul 15 al emisiunii Chefi la cuțite, difuzată pe 31 martie 2025, Orlando Zaharia, Richard Abou Zaki, Ștefan Popescu și Alexandru Sautner s-au întâlnit în bucătărie și au așteptat să descopere ce surprize le-a mai pregătit Irina Fodor.

Pentru început, frumoasa prezentatoare i-a anunțat pe jurați că, în acest moment, chef Ștefan Popescu este primul membru al echipei duble.

„Mi-am dorit mult să am echipă, dar iată că nu se poate! Ghinionul mă urmărește sezonul acesta. Să iau de atâtea ori la rând două puncte!”, a comentat chef-ul, pe care punctajul acumulat până acum îl plasează în postura juratului care va trebui să împartă conducerea unei echipe cu unul dintre colegii lui.

Până acum, după nouă confruntări între jurați, Chef Richard Abou Zaki și Chef Orlando Zaharia se află la egalitate pe primul loc, cu câte 36 de puncte, dar Chef Orlando a strâns în arsenalul său patru amulete, în vreme ce Chef Richard are trei. Pe următorul loc, Chef Alexandru Sautner deține 31 de puncte și o amuletă, iar la o distanță considerabilă, Chef Ștefan Popescu are 13 puncte și o amuletă.

De asemenea, Irina Fodor a mai făcut un anunț surpriză și a aruncat în joc o bombă cu mai multe amulete. Așadar, miza din această seară este mare, iar jurații au de dat o luptă grea pentru o recompensă extrem de valoroasă.

Chefi la cuțite, 31 martie 2025. Cine a câștigat amuleta în a zecea ediție a emisiunii. Verdictul a fost dat de Narcisa Suciu

Irina Fodor a pus în joc, în ediția zece a sezonului 15 Chefi la cuțite, de pe 31 martie 2025, o bombă cu mai multe amulete, care îl pot transforma pe unul dintre chefi în cel mai temut adversar din etapa battle-urilor.

Cel care își dorește cu ardoare să recupereze în această întrecere este Chef Ștefan Popescu. Luptele pentru amulete de săptămâna trecută i-au adus cele mai puține puncte, așadar sesiunea de gătit din această seară a fost o bună oportunitate de revanșă. Totodată, Irina Fodor a anunțat că cea care va degusta preparatele în ediția zece este Narcisa Suciu.

Doar că, de data aceasta, lucrurile au ținut și de noroc, pentru că în bucătăria Chefi la cuțite s-a întors amenințătoarea roată, care a decis tema pentru fiecare jurat: „Fiecare trageți o singură dată și gustul acela va fi protagonistul farfuriei”, a precizat prezentatoarea Irina Fodor.

Astfel, chef Ștefan Popescu a primit gustul acrișor, chef Alexandru Sautner iute, în timp ce lui chef Orlando Zaharia i-a picat dulce-acrișor. A mai rămas chef Richard Abou Zaki, căruia i-a picat gustul amărui.

Chefii s-au axat, în principal, pe deserturi. De exemplu, chef Alexandru Sautner a ales să facă un semifreddo cu cremă de nocciola, inserție de caramel sărat, piure de fructul pasiunii și mango, alături de un gem de lime. Pe de altă parte, chef Richard Abou Zaki s-a hotărât să gătească sanjak, peste care a pus cacao amăruie.

Chef Ștefan Popescu a gătit un mousse de ciocolată cu inserție de fructul pasiunii, care a avut la bază un blat de biscuiți digestivi cu unt, alături de un sos cu fructul pasiunii. Între timp, chef Orlando Zaharia a pregătit un desert în straturi de ciocolată albă, ciocolată neagră, fructul pasiunii, mango, asezonat de o spumă de ou cu șampanie.

După ce jurații au terminat de gătit preparatele pentru amuletă și le-au degustat, a venit rândul Narcisei Suciu să dea verdictul. Zâmbitoare și cu o stare plăcută, interpreta a dezvăluit că nu a mai mâncat până acum fructe de mare.

De asemenea, în timpul degustării, Narcisa Suciu i-a derutat pe cei patru chefi, deoarece nu a schițat nicio grimasă. Ulterior, după ce s-a oprit conexiunea cu jurații, ea a mărturisit că îi este foarte greu să aleagă, pentru că toate farfuriile sunt de cinci puncte.

Potrivit clasamentului făcut de interpretă, chef Orlando Zaharia a primit patru puncte. Amuleta i-a revenit lui chef Richard Abou Zaki. Farfuria lui chef Ștefan Popescu a primit două puncte, iar cea a lui chef Alexandru Sautner trei puncte.

„La patru puncte cred că am avut desertul care avea o cremă galbenă de jur-împrejur (...) Bomba cu amulete i-am dat-o unui preparat din care eu nu am mai gustat niciodată. Eu sunt un om care nu mănâncă fructe de mare. Mi s-a părut extraordinar (...) La farfuria cu fructe de pădure acolo au mers două puncte”, a dezvăluit Narcisa Suciu.

Așadar, bomba cu amulete din ediția Chefi la cuțite, sezonul 15, de pe 31 martie 2025, a fost câștigată de chef Richard Abou Zaki.

Chefi la cuțite, 31 martie 2025. Ce concurenți i-au impresionat pe jurați în a zecea ediție

Andreea Diță și In Ji Jung au venit în fața juraților Chefi la cuțite cu un preparat tradițional din Coreea de Sud: ramyun. Tânărul s-a născut în Coreea de Sud, însă locuiește de ani buni în România, după ce s-a mutat aici cu mama sa.

Deși amatori, cei doi și-au dat toată silința să pregătească o farfurie delicioasă: „Sperăm să impresionăm chefii. Măcar cu prezența, dacă nu”, au spus Andreea și In Ji Jung, în culise.

Conexiunea lor i-a înduioșat pe cei patru chefi, care au vrut să afle mai multe detalii și despre preparat: „Eu sunt super pasionat de ramen și tot ce înseamnă bucătăria asiatică, dar carnea mi s-a părut prea dură”, a fost o parte din jurizarea lui chef Richard. Cu toate acestea, juratul le-a dat un cuțit.

Pentru că a fost o situație de egalitate, chef Orlando Zaharia, care nu le dăduse cuțit, a ales să răstoarne voturile și să le ofere cuțitul său. Așadar, Andreea Diță și In Ji Jung au primit șansa de a merge mai departe, în bootcampul sezonului 15 Chefi la cuțite.

Yves Alexander are 54 de ani, este contabil și vine din Londra, iar pentru Chefi la cuțite a gătit unul dintre preparatele sale preferate: Moroccan Chiken Tagine. Surpriza a fost că, alături de el, a venit și Țuchi, fost concurent Chefi la cuțite: „Eu mă ocup de plata taxelor pentru afacerea lui de la Londra”, a dezvăluit Yves înainte.

După un schimb savuros de replici cu Țuchii, jurații Chefi la cuțite i-au acordat lui Yves Alexander cele patru cuțite.

Liviu Petre zis și „Payu” sau „Payu proțap” a gătit măduvă în oase de vită, cu coadă de homar și sos chimichurri, o combinație extrem de diferită ca texturi și arome: „A plecat de la o idee bună”, a fost reacția la unison a celor patru chefi, când au gustat din preparat.

Liviu Petre are 44 de ani și toată lumea îi spune „Payu Proțap”, pentru că face evenimente cu berbecuț la proțap și mese câmpenești: „(...) Am dezvoltat o afacere cu evenimente private la oameni acasă (...) Fie am un meniu prestabilit, fie merg la ei acasă și îi întreb ce vor să mănânce”, a dezvăluit el, adăugând că vocația pentru gătit și-a descoperit-o singur, pentru că mereu i-a plăcut să organizeze mese și să facă platinguri.

Pentru farfuria sa, Liviu Petre a primit toate cele patru cuțite și șansa de a merge mai departe, în bootcampul sezonulu 15 Chefi la cuțite.

Maria Spinciu vine din județul Vâlcea și le-a pregătit chefilor o mâncare tradițională cu varză, pulpă de pui și păine de casă. Când s-a prezentat în fața juraților, concurenta și-a spus și povestea de viață: „(...) Călătoresc prin țară singură, cu o dubă legată de o rulotă, cu 10-12 tuciuri (...) Fac demonstrații în România, gratuit, pentru tineri (...) Un grup de tineri m-au numit bunica lor de țară”.

Maria a dezvăluit că, după ce s-au născut fiicele sale, ea a plecat în străinătate să muncească. Această decizie, însă, i-a impactat relația cu fetele ei.

„(...) Când m-am întors, fiicele mele erau deja adolescente. Nu aveau nicio prietenie cu mine. Nu au înțeles de ce o casă mare poate să înlocuiască dragostea de mamă. Eu pot să spun că am greșit. De aceea, acest proiect este un strigăt către mamele care își lasă copiii singuri, către copiii care își lasă părinții plângând la poartă”, a zis Maria Spinciu la Chefi la cuțite.

Pentru preparatul cu iz tradițional, chefii i-au oferit trei cuțite: „M-au trecut și lacrimile. Este cel mai mare cadou al vieții mele, afară de familia cu care m-a binecuvântat Dumnezeu”, a mărturisit concurenta.

David Paul Guy Louis Bonin și fiica lui, Ines Nicol Bonin, au pregătit hachis parmentier de canard - rață servită cu salată. În fața juraților, însă, fetița de șase ani a fost în centrul atenției. Aceasta nu doar că a vorbit întruna, dar le-a făcut chefilor și o demonstrație de dans.

În ciuda prezenței adorabile, preparatul nu i-a dat pe spate pe chefi, așa că tatăl și fiica au primit doar două cuțite de la chef Orlando Zaharia și chef Alexandru Sautner.

Bogdan Păun are 42 de ani, este din București și are o burgerie unde face carne de struț. Pentru Chefi la cuțite, concurentul și-a dorit să le aducă juraților mușcătura perfectă, așa că a gătit un burger de struț.

„Mă mir că chef Richard a reușit să descopere ce carne este. Am fost foarte surprins”, a zis Bogdan, care a dezvăluit că înainte să își descopere pasiunea pentru bucătărie, a fost manager de proiecte într-o firmă: „(...) Lucrând acolo, am avut ocazia să călătoresc în State, unde am descoperit burgerul în adevăratul sens al cuvântului și am fost fascinat”, a spus el, adăugând că, după ani de muncă, a reușit să ia locul trei cu burgerul de struț la un concurs de amatori, ceea ce i-a dat o mare încredere că este pe drumul cel bun.

Pentru preparatul neașteptat, Bogdan Păun a reușit să primească cele trei cuțite.

Alberto Guță, fiul lui Nicolae Guță, s-a numărat printre concurenții din această etapă de audiții. El a gătit un steak de vita cu piure de cartofi, care nu prea s-a pretat pe gustul chefilor.

Cu toate acestea, când ușile s-au deschis, și a apărut Alberto Guță, jurații au avut o reacție de entuziasm și l-au luat la întrebări. Printre altele, el le-a dezvăluit chefilor cum e să fie copilul unuia dintre cei mai cunoscuți cântăreți de manele din România, dar și că mai are 13 frați.

Într-un final, pentru preparatul său, Alberto Guță nu a primit niciun cuțit: „Carnea e prea crudă”, i-a zis chef Richard.

Kaylee Bays vine din Los Angeles, California, iar celor patru chefi le-a gătit un preparat pe bază de somon. Când s-au deschis ușile, concurenta a intrat dansând într-un scaun cu rotile. Pe urmă, ea le-a povestit chefilor că se confruntă cu o afecțiune care nu o lasă să stea pe propriile picioare.

„Sunt dansatoare profesionistă (...) De când mă știu am fost dansatoare și înainte de a-mi căpăta acest handicap. În 2018 mi s-a pus diagnosticul. Se cheamă sindromul Ehlers-Danlos. E o tulburare care afectează țesuturile conjunctive (...) Aceste țesuturi conjunctive la mine se degenerează și, în timp, se slăbesc, așa am în permanență dislocări ale articulațiilor și nu pot să stau în picioare pe perioade lungi. Încă îmi pot mișca picioarele și pot sta în picioare pe perioade scurte, dar, cu timpul, se agravează. Am avut simptome ale afecțiunii mele de când eram mică. La doi ani, am avut prima dislocare de articulație. Am avut o scolioză severă, adică aveam coloana strâmbă (...) Dar durerea nu a trecut”, a povestit concurenta.

Kaylee le-a mai spus juraților că dansul îi curge prin vene, așa că a fost devastată atunci când a aflat că a fost diagnosticată cu această boală. Totuși, nu s-a lăsat bătută și a găsit o modalitate prin care să își ducă mai departe pasiunea, în ciuda problemei pe care o are. În plus, ea a cunoscut și foarte multe persoane cu dizabilități, care i-au dat curaj.

„În timpul pandemiei, am dansat pe podeaua casei mele, având doar un laptop și o oglindă și mi-am dat seama cum pot să fac ca totul să arate la fel, chiar dacă stau jos sau dacă folosesc doar jumătate din corp. De atunci, mă antrenez și lucrez”, a zis Kaylee.

Întrebată de unde își trage toată această energie, ea a dezvăluit că și sora ei este motivația sa: „Eu dansez pentru ea. Julia este motivul pentru care lupt, pentru a face ca totul să fie mai bine pentru comunitatea aceasta, pentru alți oameni care au dizabilități (...) Julia este motivația mea de a merge mai departe atunci când vreau să renunț”, a explicat concurenta.

Kaylee Bays a primit cuțitul de argint din partea chefilor.

Doina Militaru și Cristina Iacob, surorile lui chef Alexandru Sautner, i-au făcut o surpriză de proporție juratului și au venit cu un preparat special pentru el: „Am vrut să-l încântăm cu mâncarea lui preferată: ciorbă de os cu zeamă de varză și budincă de macaroane”.

În timp ce găteau, acestea au dezvăluit că pasiunea pentru bucătărie este moștenită la ei în familie de la mama lor.

„Asta e ciorba mea preferată!”, a intonat chef Alexandru Sautner, când au ridicat cloșurile. În momentul în care s-au deschis ușile, juratul s-a bucurat extrem de tare să le vadă pe surorile sale: „Fetele mele!”.

Apoi, a urmat un șir de amintiri și dezvăluiri haioase din copilăria lor: „(...) Eu mă duceam la fotbal cu băieții și mama mă lăsa tot timpul să am grijă de cea mică și, într-o zi, mi-a venit mie prin cap, ca să nu fugă din casă, am legat-o de picior și de piciorul patului”, a mărturisit chef Sautner.

De asemenea, sora mai mare a juratului a mai dezvăluit că mama lor a fost extrem de afectată de plecarea lui Alexandru în Germania. Cu toate acestea, el nu și-a uitat niciodată rădăcinile: „(...) El ne-a asigurat întotdeauna confortul acesta financiar, de 30 și ceva de ani de când a plecat în Germania. Tata nu mai este de șapte ani, dar mama este, dar este destul de bolnavă și el are grijă să nu-i lipsească nimic. I-a cumpărat o casă în Severin, ca să fie aproape de noi (...) Și pentru noi, surorile, a fost acolo”, a poveste ruda juratului.

După ce surorile sale au povestit câte ceva din copilărie, în scurt timp, s-a arătat și soția lui chef Alexandru Sautner: „Ea a fost capul răutăților!”, a zis Irina Fodor.

Pe urmă, soția lui chef Alexandru Sautner a povestit despre momentul când s-a cunoscut cu soțul ei, dar și despre calitățile acestuia: „(...) Pentru mine este un model de ambiție și are o chestie foarte mișto: dacă se apucă de un proiect, nu renunță la el până nu-l știe undeva foarte sus”, a spus Flavia.

Doina Militaru și Cristina Iacob, surorile lui chef Alexandru Sautner, au primit cuțitul de argint.

Emisiunea Chefi la cuțite sezonul 15 poate fi urmărită luni, marți și miercuri, de la ora 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.