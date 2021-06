Burlacul 3 iunie 2021. Ce fată a fost eliminată la Ceremonia Trandafirului din 3 iunie

”Îmi pare rău că în această seară am pierdut timp prețios. Pe de altă parte, mă bucur că v-ați alocat timpul pentru a vorbi. Însă, mi-au confirmat anumite lucruri pe care eu le-am simțit.”, le-a spus Andi fetelor la începutul Ceremoniei.

La testimoniale, el a explicat că discuțiile de la Cocktail Party nu au nicio legătură cu alegerea făcută de el.

”Am analizat și am întors pe toate părțile situația în care se află și am decis că așa este mai bine pentru amândoi. Mi-am făcut eu o promisiune și anume că atunci când voi simți că fac mai mult rău în viața cuiva decât bine, îl voi lăsa să plece. Persoana pe care o voi elimina a avut toate intențiile bune, a fost determinată. Nu m-a mințit atunci când a declarat că scopul ei este să mă cunoască.”, a declarat Burlacul Andi Constantin.

Ce fată a fost eliminată de la Burlacul pe 3 mai 2021, în episodul 13

Prima care a primit trandafirul la Ceremonia din 3 iunie 2021 a fost Melissa Azak. A urmat Alexandra Mucea, căreia Burlacul i-a făcut un compliment.

”Îți mulțumesc pentru modul tău direct de a spune lucrurile. Am apreciat întotdeauna lucrul ăsta la tine.”, i-a zis Andi în locul clasicei întrebări: ”Accepți acest trandafir?”

Malinka Zina a fost cea de-a treia fată care a primit florea salvatoare de la Andi Constantin, urmată de Oana Barbu. ”Mă bucur că ai mereu zâmbetul pe buze, dar chiar vreau să văd ce e dincolo de el”, i-a spus Burlacul.

Și Simona Bălăceanu a primit Trandafirul. ”Sper că dincolo de scuze sunt și niște lecții.”, i-a zis Andi, iar ea l-a rugat să-i dea șansa de a își cere scuze și a îi arăta ce simte pentru el.

Ana Bene a primit ultimul trandafir de pe masa Burlacului Andi Constantin. Astfel, Catrina Georgeta a fost eliminată de la Burlacul sezon 6, episodul 13, care a fost difuzat pe 3 iunie 2021.

„Mediul în care se află Catrina este unul dăunător pentru ea. Când zic mediu, mă refer la contextul în care s-a ajuns. Situația asta o apasă și o face să se frustreze. În felul acesta, ea se chinuie. Fiind o problemă fără soluție, cred că singura soluție e să ne luăm rămas bun.”, a explicat Burlacul.

”Mulțumesc că ai fost alături de mine, mulțumesc că mi-ai vrut binele. Și eu îmi doresc același lucru pentru tine. Știu că ești o luptătoare, știu că ești o femeie puternică. Pentru binele tău, cred că nu-ți mai este locul aici. Mă bucur că te-am cunoscut”, i-a zis Andi Constantin.

De cealaltă parte, Catrina Georgeta a părut foarte dezamăgită de faptul că a fost eliminată de la Burlacul sezon 6, pe 3 iunie 2021. ”Ai grijă de tine”, i-a zis ea.

Fosta concurentă i-a lăsat lui Andi Constantin o scrisoare: ”Am simțit să îi spun câteva lucruri despre persoana mea și nu am simțit să o dau înainte sau după. Nu am vrut să-l influențez. Acolo este tot ceea ce sunt eu. Totul e ok, plec foarte împăcată. Am un regret, dar nu mai contează. Are legătură cu Andi.”

Despre sezonul 6 al emisiunii „Burlacul” de la Antena 1

După emisiune, Andi Constantin dezvăluie publicului cele mai interesante și importante detalii despre momentele petrecute alături de pretendentele la inima sa, chiar pe AntenaPlay.

Emisiunea „Burlacul” de la Antena 1 se vede în fiecare joi, de la ora 23:00, la Antena 1!

Vezi emisiunea integral aici: https://antenaplay.ro/burlacul-1. Vezi ce-ți place

Interacționezi Live cu Burlacul și îți spui părerea în aplicația Antena 1. Descarcă acum: https://aplicatie.a1.ro/

Joi, de la ora 20.00, vezi Burlacul in avans pe AntenaPLAY.ro