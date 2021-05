Prin ce dramă a trecut Andi Constantin. Burlacul a dezvăluit totul: "Am devenit recunoscător pentru că sunt încă în viață"

Andi Constantin se numără printre cei mai râvniți și apreciați burlaci. Acesta impresionează de fiecare dată prin aparițiile sale din cadrul emisiunii "Burlacul", dar și cu trupul său bine lucrat în sala de sport.

Burlacul este foarte activ pe rețelele persoanele, însă preferă să își țină viața personală departe de lumina reflectoarelor și de ochii curioșilor. De asemnea, Andi Constantin a trecut prin momente extrem de dificile despre care a ales să vorbească.

Prin ce dramă a trecut Andi Constantin

Tânărul a dezvăluit tuturor drama prin care a trecut și care i-a schimbat percepția asupra vieții. Acesta a mărturisit că a fost într-o depresie mai mult de șase luni și a avut parte de un eveniment cumplit.

Burlacul a dezvăluit faptul că a avut un accident de mașină care i-a afectat pentru o perioadă foarte lungă.

"Un moment foarte greu a fost când am avut un accident de mașină și din cauza aceea am intrat într-o depresie mai bine de șase luni. Schimbarea de atitudine vizavi de viață m-a ajutat să mă pun pe picioare. Sigur, nu vă gândiți că asta s-a întâmplat peste noapte, e un proces de durată! Pentru mine, de exemplu, a însemnat că, în loc de a fi furios pe mine pentru ce am făcut, am devenit recunoscător pentru că sunt încă în viață. Am practicat emoții pozitive, am găsit recunoștință în fiecare zi, iar de atunci viața mea s-a schimbat complet.", a spus Andi Constantin într-un interviu pentru Viva.

Deși a trecut prin cele mai cumplite momente din viața sa, Burlacul a mărturisit că a reușit să treacă peste, însă i-a fost foarte greu și a fost un proces de durată.

De asemenea, Andi Constantin a spus și că nu își regretă greșelile, pentru că acest lucru îl ajută să evolueze.

Ce spune Andi Constantin despre celebritatea de care are parte

Tânărul a vorbit și despre viața lui de acum și despre cum s-a schimbat aceasta în urma apariției sale în cadrul emisiunii "Burlacul".

"Pentru mine celebritatea nu a fost niciodată miza, ci a venit ca o consecință a apariției la televizor, ca o răsplată a publicului pentru faptul că am fost mereu cât se poate de sincer, deschis și vulnerabil. Cele mai mari beneficii au fost mesajele de la oameni care m-au încurajat, care mi-au arătat că mă înțeleg, că mă susțin și că nu mă judecă pentru alegerile sau greșelile mele.

Eu, timidul, introvertitul, mi-am făcut sute de mii de prieteni virtuali care au grijă să îmi amintească faptul că îmi sunt alături. Din punct de vedere financiar, beneficiile sunt mult mai mici decât își imaginează cei care sunt gata să sacrifice orice pentru celebritate, însă nu pot să neg existența lor. Oricum, nu sunt sume care să îmi schimbe radical stilul de viață.", a mai dezvăluit el, conform sursei citate.

Îl puteți urmări pe Andi Constantin în fiecare joi, de la 23:00, în cadrul emisiunii "Burlacul", de pe Antena 1.

