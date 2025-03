Chefi la cuțite, sezonul 15, 25 martie 2025. Cine a câștigat a opta amuletă. Ce concurenți au impresionat jurații

În cea de-a opta ediție din sezonul 15 Chefi la cuțite, de pe 25 martie 2025, jurații au avut parte de preparate spectaculoase, concurenți cu povești de viață inedite și un joc de amuletă intens.

O nouă zi pe platoul de filmare, o nouă provocare pentru cei patru jurați ai show-ului culinar. De data aceasta, Irina Fodor le-a pregătit o temă complicată pentru jocul de amuletă. În plus, și degustătorul este pe măsura așteptărilor.

Karmen Simionescu va gusta din preparatele chefilor și va fi nevoită să dea verdictul final. Artista a încercat patru rețete ce au avut ca ingredient vedetă oul. Deși toate au fost executate cu profesionalism, vedeta a fost nevoită să aleagă o preferată.

De asemenea, miza jocului de amuletă sună cam așa: „Concurenții echipelor adverse vor purta ochelarii speciali timp de 20 de minute din probă”. Jurații și-au pus mâinile în cap la aflarea veștilor.

„E dezastru total!”, a fost reacția lui chef Richard Abou Zaki.

Ce concurenți au impresionat jurații cu preparatele lor în ediția opt din sezonul 15 Chefi la cuțite, de pe 25 martie 2025

Adrian Lambescu are 50 de ani, vine din București și este student la psihologie. Concurentul a pășit cu mare încredere în bucătăria Chefi la cuțite, unde a gătit o rețetă cu carne de vită.

Deși a depus eforturi mari pentru a găti suficient carnea, acesta a ajuns să le pună în farfurii chefilor un preparat crud. Chef Orlando Zaharia, chef Alexandru Sautner, chef Richard Abou Zaki și chef Ștefan Popescu au rămas uluiți când au văzut ce se află sub cloșuri.

După o discuție savuroasă cu jurații show-ului culinar, Adrian Lambescu a plecat acasă fără cuțitul dorit: „Sunt foarte simpatici, au fost blânzi cu ce am făcut eu acolo!”.

La vârsta de 28 de ani, Andy Horjea este producător de muzică și artist, însă se relaxează atunci când gătește și face curat. Pentru că bucătăria se numără printre hobby-urile sale, acesta a decis să își încerce norocul la Chefi la cuțite, unde a venit cu o rețetă de paste carbonara.

Citește și: Chefi la cuțite, sezonul 15, 24 martie 2025. Cine a câștigat a șaptea amuletă. Ce preparate neașteptate au pregătit concurenții

Tânărul a adus un zâmbet pe fețele juraților atunci când le-a povestit despre cum și-a cunoscut aleasa inimii. Mai mult, acesta a făcut un adevărat show în platoul show-ului culinar, cântând o piesă compusă pentru iubita lui.

Andi nu a reușit să treacă în etapa următoare a competiției, însă i-a impresionat pe chefi cu talentul său deosebit.

Alina Bălănoiu a venit la Chefi la cuțite cu un preparat neașteptat: ramen. Chefii au crezut că în spatele farfuriilor se află un concurent asiatic, însă au avut parte de o surpriză atunci când s-au deschis ușile.

Concurenta le-a povestit juraților că îi place să viziteze diferite restaurante și să încerce preparate deosebite. De asemenea, aceasta i-a spus lui chef Richard Abou Zaki că a reușit să rezerve o masă la restaurantul lui.

La final, Alina Bălănoiu a părăsit platoul show-ului culinar cu trei cuțite și șansa de a merge în bootcamp: „Sunt onorată! E prima oară când sunt în fața camerelor, dar m-am simțit relaxată cu chefii”.

Printre concurenții care au reușit să impresioneze jurații în cea de-a opta ediție a sezonului 15 Chefi la cuțite, de pe 25 martie 2025, se numără George Petcu și Adina Marcu. Cei doi și-au făcut apariția în fața chefilor cu zâmbetul pe buze și încrezători în experiența lor din bucătărie.

Adina Marcu a decis să-i impresioneze pe cei patru jurați cu un preparat din rață cu sos, în timp ce George Petcu a mers la sigur făcând o supă. Aceștia au fost trimiși direct în bootcamp de către chefi.

„Nu mă așteptam, e ireal!”, a dezvăluit concurentul.

Andreea Ene le-a gătit chefilor somon în cea de-a opta ediție din sezonul 15 Chefi la cuțite, de pe 25 martie 2025. Înainte de a descoperi ce se află sub cloșurile juraților, tânăra de doar 20 de ani a povestit despre drama vieții sale.

Concurenta a dezvăluit că a fost crescută de bunici, după ce a fost lăsată la ușa lor chiar de propria mamă: „Nu a interesat-o niciodată! M-a contactat de câteva ori când eram în liceu, dar nu știa câți ani am sau pe ce dată sunt născută. La 14 ani, i-am scris o scrisoare tatălui meu la care mi-a răspuns că este vina mea pentru că nu sunt un copil lipicios, că nu i-am permis să se apropie de mine! Nu am știut cum e să ai o familie!”.

Citește și: Ce face Chef Orlando Zaharia pentru clienții care merg la restaurantul său. Ce își dorește pentru cei care îi trec pragul

Confesiunile sale au emoționat jurații. Aceștia au ascultat cu mare atenție povestea de viață a tinerei, iar la final i-au dezvăluit decizia pe care au luat-o după ce au gustat din preparatul ei. Andreea a primit doar 2 cuțite, însă a fost încurajată să revină sezonul următor.

Diana Mureșan a fost sportivă de performanță, activând în echipa națională de polo feminin cu care a câștigat mai multe medalii. După o accidentare care i-a pus capăt prematur carierei sportive, Diana și-a urmat cea de-a doua pasiune, devenind Chef.

Tânăra le-a gătit chefilor pepene cu o textură de ton și miros de vită. Aceasta a fost înscrisă de cele mai bune prietene la Chefi la cuțite sezonul 15, iar părinții săi nu au știut că fiica lor se află la preselecțiile show-ului culinar.

„Ăsta e un pepene făcut la grătar”, a precizat chef Richard Abou Zaki.

„M-am accidentat din cauza unei suprasolicitări și nu am mai putut continua. Totul a început acum trei ani, când m-am mutat la București și stăteam foarte departe de cantina unde mergeam cu colegii sportivi să luăm masa. Și atunci, ca să nu cheltuim mulți bani pe transport, neavând posibilități financiare, dar și pentru a nu pierde timp, pentru că aveam pauze scurte între antrenamente, am început să gătesc și mi-am dat seama că îmi place să fac asta. Nu aveam bani și găteam din puțin. Dar am înțeles că bucătăria devine o pasiune atunci când și alte fete din echipa mea au început să vină unde stăteam ca să mâncăm împreună”, a povestit Diana.

Tânăra a primit 4 cuțite din partea juraților. Așadar, aceasta a trecut în bootcamp, unde are șansa de a-i impresiona din nou pe chefi.

La vârsta de 19 ani, Andrei Flutur se mândrește cu o carieră în bucătărie la care mulți visează. Nici bine nu a pășit în platoul show-ului culinar că tânărul i-a cucerit pe cei patru jurați cu felul său carismatic.

Tânărul a stârnit hohote de râs la masa juriului cu dezvăluirile sale amuzante. De altfel, Acesta a așteptat cu mari emoții să afle verdictul chefilor. În cele din urmă, Andrei Fluture a aflat că merge în etapa următoare a concursului: „Bine, mă! Ce să mai zic?!”

Ciprian Rusu i-a luat prin surprindere pe chefi cu preparatul său din ediția opt a sezonului 15 Chefi la cuțite, de pe 25 martie 2025. Tânărul a decis să facă o rețetă cu mușchi de vită, sos de piper verde și cartofi copți în coajă.

Concurentul le-a povestit chefilor că a început să lucreze în bucătărie de la vârsta de 17 ani, începând de la spălatul de vase. Mai mult, Ciprian Rusu a mai dezvăluit că este pasionat de gătit, dar și de sport.

De asemenea, povestea de viață a băiatului i-a uluit pe jurați. Se pare că tânărul a trecut prin șase operații după ce a fost mușcat de un câine în timp ce se juca cu el.

Ciprian Rusu i-a convins pe chefi că locul său este în platoul show-ului culinar. Așadar, acesta a primit 4 cuțite.

Ultimul concurent care a pășit în fața chefilor în ediția opt din sezonul 15 Chefi la cuțite, de pe 25 martie 2025, a fost sosia lui John Wick. Haosul s-a dezlănțuit în platou atunci când bărbatul și-a făcut apariția. A urmat o „luptă” ca în filme, unde jurații s-au descurcat de minune.

Ange Davezac a venit de la Nisa pentru a-i surprinde pe chefi cu talentul său. Acesta a primit cuțitul prieteniei.

Cine a câștigat cea de-a opta amuletă din sezonul 15 Chefi la cuțite, de pe 25 martie 2025

Chef Richard Abou Zaki, chef Alexandru Sautner, chef Orlando Zaharia și chef Ștefan Popescu au așteptat cu nerăbdare verdictul degustătorului. Emoțiile au atins cote maxime atunci când fiica lui Adrian Minune, Karmen Simionescu, a venit în fața lor pentru a-și spune decizia finală.

„Noi avem emoții foarte mari! Miza este foarte mare!”, a dezvăluit unul dintre jurați.

Așadar, Karmen Simionescu a oferit 4 puncte preparatului făcut de chef Richard Abou Zaki, în timp ce lui chef Ștefan Popescu i-a dat 2 puncte. Preparatul juratului nu a fost deloc pe gustul tinerei.

Desertul lui chef Orlando Zaharia a primit 3 puncte, iar chef Alexandru Sautner a reușit să o cucerească pe Karmen Simionescu cu preparatul său din fistic, câștigând amuleta opt din sezonul 15 Chefi la cuțite.

„Extraordinar de bun!”, a spus artista.

„Nici nu știu cum să reacționez! Este un sentiment pe care l-am și uitat, a fost ciudat, rar mi se întâmplă așa ceva! Am pierdut multe puncte, dar trebuie să le recuperez pentru a avea echipă”, a spus chef Alexandru Sautner.

Sezonul 15 Chefi la cuțite se vede în fiecare luni, marți și miercuri, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.