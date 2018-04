Povestea incredibilă a Irinei Strătilă! Este nevăzătoare, dar gătește extraordinar: ”De fiecare dată când m-am tăiat am ajuns la o concluzie - așa nu trebuie să țin cuțitul!”

O nouă ediție a emisiunii Chefi la cuțite - sezon de poveste a adus în prim plan povestea emoționantă a unei femei care în ciuda faptului că este nevăzătoare reușește să ducă o viață normală.

A studiat, a călătorit și reușește chiar să gătească perfect, spre surprinderea chefilor. Nu, nu este o glumă, este povestea incredibilă a Irinei Strătilă, care a spus că a învățat să bucătărească din greșeli, după cum chiar ea recunoaște.

”Am terminat Facultatea de Drept, am terminat două mastere. Am profesat. Sunt din Chișinău și am lucrat la Banca Națională ca și jurist. Acum lucrez o firmă de competențe digitale pentru studenți. O să fim programatori. Trebuie să citesc, eu citesc foarte mult. Am un program pe calculator care mă ajută să fac tot, să vă scriu mail-uri, să vă dau add pe Facebook.”, a povestit Irina.

Întrebată cum reușește să fie atât de relaxată, dar și cum a învățat să gătească, Irina a recunoscut:

”A trebuit să accept că sunt nevăzătoare. Mi-a trebuit mult timp, am avut puterea de a accepta să port bastonul și să cer ajutorul. Am călătorit în Italia, Franța, Germania. Mă descurc să călătoresc. Am învățat să gătesc din greșeli. De fiecare dată când m-am tăiat am tras o concluzie: ”Eh, așa nu trebuie să țin cuțitul.”, a mai povestit ea.

”Eu sunt Florin. E mâna mea dreaptă, iar aici ai cuțitul. Ne-a plăcut foarte mult și am votat înainte să știm cine ești. Acum eu am emoții”, a spus chef Florin Dumitrescu, în timp ce Gina i-a explicat: ”Ai primit două etape. Mergi mai departe.”, i-a spus prezentatoarea TV.



