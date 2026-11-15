Antena Căutare
Home Chefi la Cuțite Stiri A venit la Chefi la cuțite special pentru Orlando Zaharia! Ce surpriză le-a pregătit Laurențiu Drăgănoiu juraților

A venit la Chefi la cuțite special pentru Orlando Zaharia! Ce surpriză le-a pregătit Laurențiu Drăgănoiu juraților

Laurențiu Drăgănoiu este primul concurent de la Chefi la cuțite sezonul 18. Iată cu ce gânduri a venit în fața juraților și pe ce preparat a mizat la audiții.

Autor: Maria Petricu
Publicat: Duminica, 15 Noiembrie 2026, 21:09 | Actualizat Duminica, 15 Noiembrie 2026, 21:08
Ce surpriză le-a pregătit Laurențiu Drăgănoiu juraților | Antena 1
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Laurențiu Drăgănoiu are 41 de ani și este bucătar (corporate chef). Acesta a venit extrem de motivat la Chefi la cuțite, sezonul 18, dorind să câștige.

Citește și: Irina Fodor a schimbat regulile jocului la Chefi la cuțite! Ce nu mai au voie să facă jurații în lupta pentru prima amuletă

A venit la Chefi la cuțite special pentru Orlando Zaharia

Laurențiu Drăgănoiu este foarte sigur pe el și pe abilitățile din bucătărie. Acesta a preparat pentru jurați: „Vă gătesc un preparat interesant din mușchi de vită, ficat de gâscă și caviar negru.”

Articolul continuă după reclamă

„Sunt un alfa, în primul rând. Arăt într-un fel, mă îmbrac într-un fel, vorbesc într-un fel. Sunt și cineva”, se prezintă Laurențiu Drăgănoiu. „dacă n-ar fi lucrul ăsta, m-aș stinge.”

„Am venit azi aici ca să câștig”, spune el. „Tot ce mi-am propus în viața asta mi-a reușit și astăzi o să iau premiul. Cel mai bun bucătar!”

Citește și: Cadoul neașteptat primit de Irina Fodor de la Chef Richard Abou Zaki, la Chefi la cuțite. „Cât de banal ar fi fost…”

Înainte de a se apuca de gătit, concurentul a avut un mesaj pentru unul dintre jurații Chefi la cuțite: „Orlando, după tine am venit!”

„Am venit aici pentru Orlando, că-l stimez și mi-aș dori să fac parte din echipa lui. Special pentru că încă e printre singurii care mai gătesc!”

Laurențiu mărturisește că a devenit bucătar din dragoste: „De la douăzeci și nouă de ani am devenit bucătar-șef și am devenit bucătar-șef într-un cadru de top. Totul a fost la superlativ. Adică mi-a oferit jobul ăsta niște satisfacții în viață... rău de tot, tari, foarte tari!”

„Mi-am dorit să ajung la emisiune pentru că trebuie să trag un semnal de alarmă în lumea asta HoReCa. E dureros să vezi că mai sunt câțiva, numărați pe degete, printre care și Orlando, care încă mai fac mâncare. Poate e un defect din punct de vedere profesional...” a mai spus Laurențiu.

Citește și: Ambasadorul Marii Britanii în România și soția sa, apariție surpriză la Chefi la cuțite 2026. Ce vor găti în fața juraților

Jurații au fost impresionați de preparatul lui Laurențiu la prima vedere: „Carne cu caviar, deja începem așa cu un contrast!”

„Întrebarea mea e: De ce să pui o foaie de banană și o bucată de carne deasupra?” întreabă Chef Richard Abou Zaki. „Coptura e destul de bună.”

„Ce pot spune e că sosul de la bază e cam sărat și ușor tăiat”, spune Chef Orlando Zaharia.

„Am vrut să-i fac o surprinză”, spune Laurențiu când se prezintă în fața juraților. „Dar nu știu dacă v-am făcut la toți.”

„Ne cunoaștem de vreo cinci, șapte, zece ani de zile”, spune Chef Orlando. „N-am lucrat niciodată împreună.”

Citește și: De la campioană a României la nopți dormite în Gara de Nord. Povestea grea a Lilianei Petrișor, concurentă la Chefi la cuțite

„Eu această farfurie, să știi, nu am văzut-o atât de încrezătoare”, a spus Chef Ștefan Popescu. „Mușchiul de vită nu a fost lăsat la odihnit.”

„Cam cârcotaș”, îi răspunde Laurențiu.

„Mi-a plăcut echilibrul din farfurie”, spune Chef Alexandru Sautner.

„Am apreciat felul în care a fost gătită carnea”, spune Chef Orlando Zaharia.

„Jurizările mele, de multe ori, sunt super tehnice”, îi spune Chef Richard Abou Zaki. „Știi ce n-am găsit în farfuria asta? Curajul de a risca. Dar ai venit cu o vită gătită bine.”

laurențiu drăgănoiu
+5
Mai multe fotografii

Laurențiu Drăgănoiu a primit 3 cuțite: Chef Orlando Zaharia, Chef Alexandru Sautner și Chef Richard Abou Zaki.

Irina Fodor a schimbat regulile jocului la Chefi la cuțite! Ce nu mai au voie să facă jurații în lupta pentru prima amul...

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
Observatornews.ro Cât trebuie să aerisești casa iarna pentru un aer mai curat, fără să pierzi căldura Cât trebuie să aerisești casa iarna pentru un aer mai curat, fără să pierzi căldura
Observatornews.ro Risc de episoade de ger în Europa după perturbarea vortexului polar. Oraşul din România unde au fost -9 grade Risc de episoade de ger în Europa după perturbarea vortexului polar. Oraşul din România unde au fost -9 grade
Antena 3 ​Un tânăr francez a inventat un sistem prin care încălzeşte locuinţele cu mănuși de protecţie folosite în construcții ​Un tânăr francez a inventat un sistem prin care încălzeşte locuinţele cu mănuși de protecţie folosite în construcții
AS.ro Milionarul român care merge cu metroul şi autobuzul s-a întors în locul în care a scris istorie: „26 de ani mai târziu” Milionarul român care merge cu metroul şi autobuzul s-a întors în locul în care a scris istorie: &#8222;26 de ani mai târziu&#8221;
Comentarii


Radu Bucălae, în episodul nou Insula Iubirii | Parodia alături de George Tănase & Ionuț Rusu. Vezi acum în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Radu Bucălae, în episodul nou Insula Iubirii | Parodia alături de George Tănase & Ionuț Rusu. Vezi acum în AntenaPLAY!
Citește și
Cadoul neașteptat primit de Irina Fodor de la Chef Richard Abou Zaki, la Chefi la cuțite. „Cât de banal ar fi fost…”
Cadoul neașteptat primit de Irina Fodor de la Chef Richard Abou Zaki, la Chefi la cuțite. „Cât de banal ar fi...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
De la Asia Express la Chefi la cuțite în doar câteva zile. Ce schimbare o așteaptă pe Irina Fodor duminică, 15 noiembrie
De la Asia Express la Chefi la cuțite în doar câteva zile. Ce schimbare o așteaptă pe Irina Fodor duminică, 15...
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Românul celebru și-a scos conacul la vânzare! Cât cere pentru vila din Sinaia cu 6 camere și 7 băi
Românul celebru și-a scos conacul la vânzare! Cât cere pentru vila din Sinaia cu 6 camere și 7 băi AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
Mama lui Valerie Lungu a luat o decizie neașteptată! Victoria Lungu a anunțat că vinde hainele influenceriței
Mama lui Valerie Lungu a luat o decizie neașteptată! Victoria Lungu a anunțat că vinde hainele influenceriței Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
„E mai valoros ca aurul pentru industria de apărare”. Daniel Zamfir vrea să înceapă exploatarea grafitului de la Baia de Fier din 2027
„E mai valoros ca aurul pentru industria de apărare”. Daniel Zamfir vrea să înceapă exploatarea grafitului de... Antena3.ro
Miliardarul care l-a depășit pe Mark Zuckerberg în topul celor mai bogați oameni din lume. Ce avere fantastică are Michael Dell
Miliardarul care l-a depășit pe Mark Zuckerberg în topul celor mai bogați oameni din lume. Ce avere fantastică... useit
Sondajul care dă bătăi de cap marilor partide! AUR este lider, dar PNL şi USR la un loc nu au cât PSD!
Sondajul care dă bătăi de cap marilor partide! AUR este lider, dar PNL şi USR la un loc nu au cât PSD! BZI
Ultima zi a lui Kovesi la șefia Parchetului European. „Zeița anticorupție” e supărată pe Bruxelles
Ultima zi a lui Kovesi la șefia Parchetului European. „Zeița anticorupție” e supărată pe Bruxelles Jurnalul
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la Oscarurile din 1998
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la... Kudika
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros Redactia.ro
Ciupercă rară, care pare că se hrăneşte cu radiaţii, descoperită în zona interzisă din Cernobîl. Riscul ascuns
Ciupercă rară, care pare că se hrăneşte cu radiaţii, descoperită în zona interzisă din Cernobîl. Riscul ascuns Observator
Arată ca un simplu coș în zona intimă, dar poate fi o problemă serioasă. Ce este chistul Bartholin?
Arată ca un simplu coș în zona intimă, dar poate fi o problemă serioasă. Ce este chistul Bartholin? MediCOOL
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Rețete de mâncăruri bogate în fibre pentru o digestie sănătoasă
Rețete de mâncăruri bogate în fibre pentru o digestie sănătoasă DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv UseIT
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x