A venit la Chefi la cuțite special pentru Orlando Zaharia! Ce surpriză le-a pregătit Laurențiu Drăgănoiu juraților

Laurențiu Drăgănoiu este primul concurent de la Chefi la cuțite sezonul 18. Iată cu ce gânduri a venit în fața juraților și pe ce preparat a mizat la audiții.

Laurențiu Drăgănoiu are 41 de ani și este bucătar (corporate chef). Acesta a venit extrem de motivat la Chefi la cuțite, sezonul 18, dorind să câștige.

Citește și: Irina Fodor a schimbat regulile jocului la Chefi la cuțite! Ce nu mai au voie să facă jurații în lupta pentru prima amuletă

A venit la Chefi la cuțite special pentru Orlando Zaharia

Laurențiu Drăgănoiu este foarte sigur pe el și pe abilitățile din bucătărie. Acesta a preparat pentru jurați: „Vă gătesc un preparat interesant din mușchi de vită, ficat de gâscă și caviar negru.”

Articolul continuă după reclamă

„Sunt un alfa, în primul rând. Arăt într-un fel, mă îmbrac într-un fel, vorbesc într-un fel. Sunt și cineva”, se prezintă Laurențiu Drăgănoiu. „dacă n-ar fi lucrul ăsta, m-aș stinge.”

„Am venit azi aici ca să câștig”, spune el. „Tot ce mi-am propus în viața asta mi-a reușit și astăzi o să iau premiul. Cel mai bun bucătar!”

Citește și: Cadoul neașteptat primit de Irina Fodor de la Chef Richard Abou Zaki, la Chefi la cuțite. „Cât de banal ar fi fost…”

Înainte de a se apuca de gătit, concurentul a avut un mesaj pentru unul dintre jurații Chefi la cuțite: „Orlando, după tine am venit!”

„Am venit aici pentru Orlando, că-l stimez și mi-aș dori să fac parte din echipa lui. Special pentru că încă e printre singurii care mai gătesc!”

Laurențiu mărturisește că a devenit bucătar din dragoste: „De la douăzeci și nouă de ani am devenit bucătar-șef și am devenit bucătar-șef într-un cadru de top. Totul a fost la superlativ. Adică mi-a oferit jobul ăsta niște satisfacții în viață... rău de tot, tari, foarte tari!”

„Mi-am dorit să ajung la emisiune pentru că trebuie să trag un semnal de alarmă în lumea asta HoReCa. E dureros să vezi că mai sunt câțiva, numărați pe degete, printre care și Orlando, care încă mai fac mâncare. Poate e un defect din punct de vedere profesional...” a mai spus Laurențiu.

Citește și: Ambasadorul Marii Britanii în România și soția sa, apariție surpriză la Chefi la cuțite 2026. Ce vor găti în fața juraților

Jurații au fost impresionați de preparatul lui Laurențiu la prima vedere: „Carne cu caviar, deja începem așa cu un contrast!”

„Întrebarea mea e: De ce să pui o foaie de banană și o bucată de carne deasupra?” întreabă Chef Richard Abou Zaki. „Coptura e destul de bună.”

„Ce pot spune e că sosul de la bază e cam sărat și ușor tăiat”, spune Chef Orlando Zaharia.

„Am vrut să-i fac o surprinză”, spune Laurențiu când se prezintă în fața juraților. „Dar nu știu dacă v-am făcut la toți.”

„Ne cunoaștem de vreo cinci, șapte, zece ani de zile”, spune Chef Orlando. „N-am lucrat niciodată împreună.”

Citește și: De la campioană a României la nopți dormite în Gara de Nord. Povestea grea a Lilianei Petrișor, concurentă la Chefi la cuțite

„Eu această farfurie, să știi, nu am văzut-o atât de încrezătoare”, a spus Chef Ștefan Popescu. „Mușchiul de vită nu a fost lăsat la odihnit.”

„Cam cârcotaș”, îi răspunde Laurențiu.

„Mi-a plăcut echilibrul din farfurie”, spune Chef Alexandru Sautner.

„Am apreciat felul în care a fost gătită carnea”, spune Chef Orlando Zaharia.

„Jurizările mele, de multe ori, sunt super tehnice”, îi spune Chef Richard Abou Zaki. „Știi ce n-am găsit în farfuria asta? Curajul de a risca. Dar ai venit cu o vită gătită bine.”

Laurențiu Drăgănoiu a primit 3 cuțite: Chef Orlando Zaharia, Chef Alexandru Sautner și Chef Richard Abou Zaki.