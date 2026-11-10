Fostă campioană a României, Liliana Petrișor își spune povestea tulburătoare. în noul sezon Chefi la cuțite: ”Am dormit doi ani în Gara de Nord”

De la campioană a României la nopți dormite în Gara de Nord. Povestea grea a Lilianei Petrișor, concurentă la Chefi la cuțite | Antena 1

Audițiile Chefi la cuțite vin din 15 noiembrie cu farfurii surprinzătoare și povești și mai surprinzătoare!

De la campioană a României la nopți dormite în Gara de Nord

Concurenți cu experiențe remarcabile în bucătărie sau amatori dornici să-i impresioneze pe Chefi pășesc în platoul show-ului culinar cu speranțe – iar întâlnirile cu jurații aduc momente pline de emoție, mai ales atunci când competitorii își deschid sufletul, dezvăluind episoade grele cu care s-au confruntat.

La 46 de ani, Liliana Petrișor este multiplă campioană a României la biliard și, totuși, o competiție așa cum este Chefi la cuțite poate fi intimidantă pentru ea. De aceea a hotărât să vină în fața juraților, hotărâtă să-și învingă această teamă... După o viață în care a depășit limite incredibile și a trecut prin experiențe traumatizante!

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Povestea impresionantă a Lilianei Petrișor, concurentă la Chefi la cuțite

”Am peste 42 de medalii și trofee. Timp de 10 ani am participat la toate turneele și am cucerit tot ce s-a putut la biliard. Am câștigat mulți bani în perioada aceea. Dar clubul de biliard s-a închis, am rămas pe stradă și viața m-a dus către căi greșite. Doi ani de zile am dormit în Gara de Nord. Boli, foamete, lipsă de somn, lipsă de afecțiune... Prin toate am trecut acolo. Fac parte din acel 1% care a scăpat cu viață din așa ceva ”, și-a început Liliana cutremurătoarele mărturisiri la Chefi la cuțite.

Nu era prima dată când ajungea pe străzi: ”Am fugit de la 14 ani de-acasă împreună cu sora mea. Ea s-a întors, eu, nu”. Cum a ajuns dintr-un copil rătăcit în zona Dristor din București campioană la biliard, cum a pierdut apoi din nou tot ce câștigase și întregul moment de la Chefi la cuțite urmează în noul sezon al show-ului culinar, care începe din 15 noiembrie, la Antena 1 și AntenaPLAY.