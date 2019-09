Acasă e Mariano, pe scenă este Priscilla! E îndrăgostit lulea de unul dintre chefi! Vrea să îl ia de soț! Ce i-a gătit. „L-am așteptat toată iarna, dar nu a venit”

Un concurent extrem de excentric și-a făcut apariția la „Chefi la cuțite”, pentru unul dintre jurați, pe care l-a întâlnit în Mykonos, în urmă cu ceva timp, și căruia i-a sugerat că s-ar însura cu el. Acasă e Mariano, un bărbat homosexual care apreciază o viață liniștită, iar pe scenă este exuberanta Priscilla, un drag queen celebru în Italia.

Pe Gallo Mariano, un tânăr actor italian, lumea îl cunoaște sub numele său de scenă: Priscilla din Mykonos. Personajul său s-a născut în urma unei propuneri din partea unui show de televiziune din țara sa de a interpreta un rol de drag queen.

„Numele meu este Priscilla și, după cum puteți vedea, sunt o drag queen. Sunt italiană, din Napoli, dar trăiesc în Mykonos. Mi se spune regina din Mykonos”, s-a prezentat excentricul concurent „Chefi la cuțite”.

„Să fii drag queen nu are legătură cu faptul că ești femeie, transsexual, travestit sau cu faptul că te simți femeie. Este doar show, cabaret. Este ceva ce nu există în viața reală, ci ceva ce poate exista doar pe scenă. Eu sunt un actor. Îmi place să o interpretez pe Priscilla. Am început să joc ca drag queen în 2002. Am participat la o emisiune în Italia. Când m-au invitat, eram dansator de teatru. Mi-au spus că au nevoie de un drag queen, de unul profesionist. El nu era, dar a vrut rolul”, a explicat el.

Gallo Mariano, îmbrăcat ca Priscilla, a explicat că în spatele apariției unui drag queen se află foarte multă muncă.

„Este foarte mult de lucru în spatele acestei apariții. Cel mai important lucru este machiajul, care durează două ore. Deci, un drag queen este un bărbat care joacă un rol cu peruci mari și cu mult machiaj. Trebuie să te îmbraci, să-ți pui toate hainele, sutienul, corsetul… Pentru că, desigur, dacă ai un corp de bărbat, trebuie să te adaptezi puțin la forma corpului de femeie. Trebuie să pregătești coregrafia și costumele. Trebuie să fii atent la toate detaliile. Poți să faci asta doar dacă îți place. Trebuie să-i faci pe oameni să se simtă bine, să râdă. Cea mai mare mulțumire a mea este atunci când văd că mă așteaptă copii. La finalul spectacolului mă întreb ce vor spune mamele lor când vor întreba ce au văzut pe scenă. Așa că, mamelor, spuneți că Priscilla este un desen. Atât”, a spus actorul.

Concurentul „Chefi la cuțite” a explicat că Priscilla îl ajută să își exprime latura extravagantă și că în viața reală este cât se poate de liniștit.

„Când nu sunt Priscilla, sunt complet diferit. Când termini spectacolul, te dezbraci, te duci acasă și îți trăiești viața ca bărbat. Ca un bărbat gay, în cazul meu. Numele meu real este Mariano. Sunt foarte simplu, foarte calm, foarte tăcut. Nu prea îmi place să petrec. Vreau doar să citesc o carte, să merg la teatru și cinema și, mai ales, să gătesc pentru prietenii mei”, a mai spus Priscilla.

Mariano a recunoscut că Priscilla îl împiedică să aibă o relație de lungă durată și să își întemeieze o familie.

„Sunt singur. Nu este foarte ușor să fii prietenul meu și să trăiești cu mine. În primul rând, pentru că trebuie să accepți faptul că sunt eu și mai e și Priscilla. Eu întâlnesc mereu oameni confuzi. Trebuie să recunosc că poate Priscilla îi confuză puțin. Încă vreau să mă bucur de ea, pentru încă cinci-șase ani. Într-o zi mă voi opri și-mi voi găsi locul în care să îmi trăiesc viața și să îmi întemeiez o familie”, a explicat neobișnuitul concurent.

De care dintre chefi este îndrăgostit drag queen-ul

La „Chefi la cuțite”, drag queen-ul a venit pentru unul dintre jurați, pe care l-a cunoscut anul trecut în Mykonos. I-a gătit, lui și colegilor lui, vinete cu parmezan.

„Am avut o relație foarte lungă, vara trecută. Cinci minute, dar este suficient. Ne-am cunoscut în Mykonos”, a spus Priscilla, în fața juraților.

Chef Cătălin Scărlătescu este norocosul. Priscilla s-a grăbit să îi roage pe ceilalți doi chefi să nu se simtă insultați, deoarece despre ei știe că sunt căsătoriți.

„Știu că el este singur. A venit timpul pentru mine să mă căsătoresc, pentru că am 23 de ani. Bine, puțin mai mult”, a mai spus drag queen-ul.

