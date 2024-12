Chef Richard Abou Zaki, cu perfuzia în mână, înconjurat de ceilalți colegi. Ce s-a întâmplat cu juratul Chefi la cuțite

Chef Richard Abou Zaki a publicat un videoclip în care apare întins în pat, cu perfuzia în mână, înconjurat de ceilalți trei jurați Chefi la cuțite. Internauții au reacționat imediat și i-au transmis însănătoșire grabnică.

Chef Richard Abou Zaki este foarte activ în mediul online și în urmă cu doar câteva ore, el a postat un videoclip care i-a îngrijorat pe fanii săi. În imagini, juratul Chefi la cuțite apare întins în pat, cu o perfuzie în mână. Acesta nu este, însă, singur, ci alături de ceilalți jurați, care îi sunt alături „la bine și la greu”.

Imaginile cu chef Richard Abou Zaki, cu perfuzie în mână, care i-au îngrijorat pe fani

În videoclipul postat pe contul lui de TikTok, pare că chef Ricard Abou Zaki primește un tratament intrevenos. Acesta este întins în pat și învelit cu o părută, cu perfuzia în mână.

Cu toate acestea, nu se observă că juratul Chefi la cuțite se simte rău. El este înconjurat de ceilalți trei chefi care încearcă să îi ridice moralul. În timp ce chef Ștefan Popescu îi ține perfuzia, Chef Orlando Zaharia și Chef Alexandru Sautner stau lângă el pe pat și îl fac să râdă.

Toți patru râd cu gura până la urechi, semn că chef Richard nu are o problemă de sănătate gravă.

„Simți ceva? Hai că ți-a mai trecut un pic, nu? Ți-ai revenit?”, se aude spunând ceilalți jurați Chefi la cuțite.

„Prietenii adevărați se cunosc și la bine și la greu! Asta-i viata la Chefi la cuțite”, a scris bucătarul în descrierea postării sale. Totuși, fanii au reacționat imediat.

„Multă sănătate, însănătoșire grabnică!”, i-a urat un urmăritor.

„Sunteți niște zăpăciți, vă ador pe toți patru. Sănătate la toți și celor dragi vouă. Craciun binecuvântat!!!”, a mai scris un internaut.

„Cu așa prieteni / colegi îți trece boala” sau „Sunteți minunați, sunteți foarte norocoși că vă aveți unui pe alții!”, sunt alte câteva dintre comentarii.

Chef Richard Abou Zaki, confesiuni emoționante despre tatăl lui, la Chefi la cuțite

Extrem de emoționat, Chef Richard a vorbit pentru prima dată deschis despre relația dureroasă cu tatăl său, care a lipsit din viața lui, și despre dorința de a-și cunoaște frații din cealaltă familie pe care tatăl și-a întemeiat-o după despărțirea de mama lui.

„Tatăl meu a părăsit-o pe mama când eu aveam 1 an și a plecat în America. Eu pe tata l-am văzut doar de vreo patru ori în viața mea… Am învățat să trăiesc fără el. Și-a refăcut viața, are altă familie, are copii. Mi-a spus că frații și surorile mele nu știu că exist, pentru că nu a găsit niciodată curajul să le spună acest lucru, crezând că e prea repede. Și de la acest ”prea repede” au trecut 19 ani. Iar ei încă nu știu de mine. Să nu găsești la 50 de ani curajul să spui că mai ai un copil este greu de înțeles pentru mine.

Vreau să-mi cunosc frații și surorile – e singurul lucru pe care nu reșesc să-l duc la îndeplinire. Eu, tot ce mi-am propus în viață, am realizat. Dar acest lucru mă depășește. Acum am și eu un copil, o fetiță minunată. Și pot spune cu mâna pe inimă că n-aș putea niciodată să plec din viața Carlottei”, a mărturisit Chef Richard.