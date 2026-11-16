După o nouă provocare de gătit, jurații emisiunii Chefi la cuțite sezonul 18 au aflat de la Adrian Ilie cine a câștigat cea de-a doua amuletă.

Ediția din 16 noiembrie 2026 a emisiunii Chefi la cuțite, show din programul TV al Antenei 1, Irina Fodor a pus la bătaie o amuletă extrem de puternică, și cel care a dat verdictul a fost marele fotbalist Adrian Ilie. Acesta nu a venit singur la emmisiune, ci alături de fiica lui, Milana.

Adrian Ilie și fiica lui, Milana, au anunțat cine a câștigat cea de-a doua amuletă de la Chefi la cuțite, sezonu 18, în ediția din 16 noiembrie 2026

A doua ediție a acestui sezon Chefi la cuțite a adus pentru cei patru jurați o provocare de zile mari. Irina Fodor le-a pregătit, în premieră, o amuletă extrem de puternică, ce poate schimba radical deznodământul unui battle, în sezonul 18: „Ai puterea să hotărăști tema unei probe! Poți hotărî atât tema generală, cât și maxim 3 ingrediente vedetă care trebuie să se afle în meniurile echipelor!”.

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Așa cum era de așteptat, când au auzit despre ce amuletă este vorba, toți cei patru îndrăgiți bucătari s-au ambiționat să fie atenți și să răspundă cât mai bine la întrebările puse de Irina Fodor în cadrul jocului de avantaj pregătit în ediția din 16 noiembrie 2026 a emisiunii Chefi la cuțite.

Întrebările au testat din plin atenția la detalii. Chef Orlando Zaharia, Chef Richard Abou Zaki, Chef Ștefan Popescu și Chef Alexandru Sautner s-au întrecut în răspunsuri și au adunat puncte, dar cel care a câștigat a fost Chef Richard. El a ales și ingredientele acestei confruntări culinare, pasărea fiind elementul central al rețetelor.

Timp de șaizeci de minute, fiecare dintre cei patru îndrăgiți bucătari au dat tot ce au avut mai bun pentru a pregăti rețete savuroase și aspectuoase, menite să îl impresioneze pe celebrul fotbalist Adrian Ilie, dar și pe fiica lui, Milana. După o degustare extrem de minuțioasă a venit și verdictul: tigăița de aur și amuleta acestei ediții a mers la Chef Alexandru Sautner. Așa cum era de așteptat, reacția acestuia a fost una savuroasă: a sărit în brațele invitatului special!

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