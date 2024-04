Alexandru Săbădeanu a urmat cursurile Universității de arte și design, însă a pariat pe pasiunea lui pentru gătit! Orlando Zaharia i-a dat cuțitul de aur la Chefi la cuțite sezonul 13.

În ediția 9 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 13, Alexandru Săbădeanu a primit cuțitul de aur de la Orlando Zaharia. Ceea ce i-a surprins pe mulți au fost confesiunile pe care le-a făcut tânărul.

Alexandru Săbădeanu a renunțat la arte și design și a pariat pe pasiunea lui pentru gătit! Orlando Zaharia i-a dat cuțitul de aur la Chefi la cuțite sezonul 13

Sezonul 13 al emisiunii Chefi la cuțite aduce concurenți din toate colțurile lumii, rețete savuroase și un adevărat carusel de emoții și trăiri atât pentru jurați, cât mai ales pentru participanți. Printre cei care au reușit să impresioneze jurații s-a numărat și Alxandru Săbădeanu.

În ediția 9 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 13, concurentul i-a impresionat pe Orlando Zaharia, Alexandru Sautner, Richard Abou Zaki și Ștefan Popescu cu o rețetă complexă de desert. Gustul, aspectul și tehnica de lucru i-a convins imediat pe cei patru jurați că au de-a face cu un bucătar experimentat.

„Am început să gătesc în timpul facultății, am făcut Universitatea de Arte și Design din Cluj Napoca, eram pasionat de mult de bucătărie. În anul al doilea an de facultate lucram pentru un restaurant, făceam afișe promoționale, meniuri, mă ocupam de partea de graphic design. Când aveam timp liber și eram acolo la restaurant intram în bucătărie, îi ajutam pe băieți. Încet, încet, cum am muncit acolo, mi s-a propus un job part time. Erau niște bani în plus pentru facultate, apoi am rămas în bucătărie de tot, până în prezent”, a fost confesiunea surprinzătoare făcută de cel care a devenit apoi cuțitul de aur al lui Orlando Zaharia.

Alexandru Săbădeanu a pariat pe pasiunea lui pentru bucătărie și a avut curajul să își urmeze visul, lucru ce recent l-a transformat într-un cuțit de aur la Chefi la cuțite sezonul 13.

Tot ce trebuie să știi despre sezonul 13 Chefi la cuțite. Edițiile integrale se văd în AntenaPLAY

Chef Orlando Zaharia, Chef Alexandru Sautner, Chef Richard Abou Zaki și Chef Ștefan Popescu au decis să scrie următorul capitol din bucătăria show-ului prezentat de Irina Fodor.

Astfel, la Chefi la cuțite, în noul sezon, cei patru jurați aduc în ringul culinar impresionanta lor experiență, fiind pregătiți să descopere noi talente în domeniul gastronomic, dar și să se întreacă în arena amuletelor, care aduce noutăți, începând cu acest sezon.

Fiecare Chef va primi un număr de puncte pentru preparatul său la întrecerile amuletelor, punctajul final fiind criteriul în funcție de care se va decide cine sunt Chefii care trec în etapa următoare, căci doar trei dintre cei patru jurați vor avea o echipă în etapa confruntărilor. Nu în ultimul rând, juratul care nu își va alcătui o echipă va decide în ce tabără va intra câștigătorul cuțitului său de aur.

Chefi la cuțite sezonul 13 aduce rețete savuroase, confruntări savuroase, momente delicioase și povești de viață surprinzătoare.

Edițiile integrale din sezonul 13 Chefi la cuțite pot fi vizionate pe AntenaPLAY.