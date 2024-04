Mario Mădălin Dumitru a pariat pe experiența sa de bucătar și asta i-a adus cuțitul de aur! Ce a făcut în trecut

Mario Mădălin Dumitru a pariat pe experiența sa de bucătar și asta i-a adus un cuțit de aur în ediția 6 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 13.

Se spune că nimic nu este imposibil atunci când îți dorești cu adevărat. Atunci când ai curaj să pariezi pe tine și pe forțele tale poți câștiga mai mult decât crezi. De aceast lucru s-a convins și Mario Mădălin Dumitru, care a pariat pe vasta lui experiență culinară și acest lucru i-a adus un câștig pe măsură: cuțitul de aur și șansa de-a merge direct în etapa confruntărilor pe echipe!

Mario Mădălin Dumitru a pariat pe experiența sa de bucătar și asta i-a adus un cuțit de aur în ediția 6 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 13

În ediția 6 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 13, concurentul a ales să facă o rață „afumată la rece” cu portocală și, ca să fie sigur că are norocul de partea lui, și-a adus propriile cuțite. Se pare că acest lucru a funcționat, fiindcă Orlando Zaharia, Alexandru Sautner, Richard Abou Zaki și Ștefan Popescu au fost impresionați de preparat încă de la prima furculiță degustată.

„Am crescut în Italia de la vârsta de 4 ani datorită părinților mei, în Mantova. Am terminat școala de bucătari Alma din Colorno. Apoi, am câștigat un concurs la Milano, am fost singurul român care i-a bătut pe italieni la ei acasă, în bucătăria lor. După care mi-am făcut valiza și am plecat în lume. Prima dată în Germania, după care în Franța, Anglia. Am avut oportunitatea de a lucra pentru Marco Pierre White.

Mario Mădălin Dumitru la Chefi la cuțite sezonul 13

Se fac multe sacrificii și compromisuri în meseria asta. Când am ajuns prima dată în Germania m-am dus cu un tir din Italia. Nimeni nu a știut nimic, nici măcar părinții. M-am dus la un șofer și l-am întrebat dacă merge în Germania. M-a luat cu el și m-a lăsat în Frankfurt, undeva la periferie pentru că nu putea să intre cu tirul în centru. Am chemat un taxi pe care l-am primit. M-a dus în fața gării de la Frankfurt, iar acolo am rămas cu o valiză, diploma de bucătar și 35 de Euro. Știam engleză și italiană, mi-a venit în cap să găsesc un restaurant cu specific italian pentru că mă puteam înțelege cu omul ca să-i explic de ce am nevoie. La al cincilea restaurant în care am intrat am rămas acolo trei ani și jumătate. 8 luni am dormit în cantina restaurantului pe o saltea”, a povestit concurentul despre viața lui, care a pariat mereu pe forțele sale și nu s-a speriat să plece în lume, ca să își încerce norocul.

Deși a avut ceva emoții, Mario Mădălin Dumitru a pariat în orice secundă pe priceperea lui și pe dorința de-a demonstra câte sacrificii a făcut de dragul bucătăriei. Acest lucru i-a adus, la final, cuțitul de aur din partea lui Alexandru Sautner, în ediția 6 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 13.

Casa Pariurilor încurajează concurenții să își învingă emoțiile și să aibă curajul de-a paria pe cele mai îndrăznețe preparate, căci acest lucru poate aduce o victorie! În sezonul 13 al emisiunii Chefi la cuțite, cei care au mizat pe gust și pe o prezentare surprinzătoare au primit șansa de-a merge mai departe în bootcamp.

