Bogdan Vandici, marele câștigător de la ”Chefi la cuțite”, mărturisiri inedite! Ce strategie a adoptat în timpul competiției: ”Am recunoscut pericolul!”

Un nou sezon al emisiunii ”Chefi la cuțite” s-a încheiat marți seară, iar marele câștigător este Bogdan Vandici, care a mărturisit că a trecut prin emoții uriașe și, ba mai mult, a dezvăluit ce va face cu marele premiu, în cadrul unui interviu inedit.

Cum te-ai simțit în momentul în care ai auzit că ești castigător?

În momentul în care mi-am auzit numele, mi-a luat ceva timp să realizez că noi suntem la jurizarea finală, dar am reușit să ajung cu picioarele pe pământ. Pe lângă emoțiile extreme care m-au încercat, am explodat de fericire știind că am reușit să câștigăm războiul greu pe care l-am purtat.

De ce crezi că anul acesta titlul “Chefi la cuțite” a mers către tine? Care a fost avantajul tău?

Titlul “Chefi la cuțite” este al ștrumfilor jedi ! Cred că am reușit să ies victorios prin ambiție, multe ore peste program, creativitate și realism. Avantajul meu a fost echipa, care prin comunicare și profesionalism a reușit să lucreze la unison. “One team, one dream!” .

Cum te-ai simțit în finală? A fost o presiune mai mare că în modnormal?

În finală m-am simțit mai încrezător că niciodată. Meniul a fost gândit până la ultimul detaliu, fiecare om din echipă știa exact ce are de făcut, sincronizarea dintre jedi a fost impecabilă. Presiunea finalei a fost extrem de apăsătoare, tensiunile s-au ridicat repede și nu au coborât până la ultimul desert. În general, presiunea mă face să îmi depășesc limitele, așadar am fost în elementul meu.

Te-a ajutat faptul că ai gătit doar alături de colegii tăi din echipă albastră?



Vorbind despre brigada Ștrumfilor Jedi, mă înclin ! Nu doar că m-a ajutat faptul că am gătit alături de colegii mei de echipă, asta m-a făcut să reușesc ce mi-am propus. Am fost bombardați din toate părțile pe parcusul competiției, nu aș vrea să spun că a fost răzbunare, dar a fost dulce.



Ai legat vreo prietenie în acest concurs?

Sincer să fiu, m-am atașat de câteva persoane în timpul concursului.



Cum ai descrie experiența “Chefi la cutite” în 3 cuvinte?

Presiune/Emoție/Foc

Ce ai învățat despre tine în această competiție? Te-ai surprins în vreun fel?



Din această competiție am învățat că limitele sunt doar placebo, oamenii sunt încă frumoși, iar eu m-am îndrăgostit din nou de ea “bucătăria”. În timpul jocului am rămas de multe ori surprins de abilitățile pe care le dețin și ideile pe care le construiesc prin magie.

Ai avut vreo strategie pe tot parcursul emisiunii?

Strategia mea pe parcursul emisiunii a constat în recunoașterea pericolului și acapararea acestuia. Am reușit să rămân calm și cerebral în situații de foc automat, două lucruri pe care mi le-am impus înainte de show. Nu m-am așteptat la nimic și cred că asta reprezintă unul din atuurile pe care le dețin. Am luat fiecare zi pas cu pas, iar acest lucru mi-a oferit concentrarea necesară pentru a-mi îndeplini targetul de fiecare dată.

În jurizarea pe nevăzute, chefii au spus că rețeta ta de Pavlova este cel mai bun desert degustat în 5 sezoane. Te gândeai în acel moment că ai putea să câștigi sezonul de poveste?

Sunt foarte mândru de Pavlova mea, deși nu am știut că a fost catalogat că cel mai bun desert! Balerina din farfuria mea a făcut furori prin finite, parfum, straturi și poveste; îmbinând aceste calități într-un dish am reușit să satisfac papilele gustative ale coloșilor. Am vrut să câștig permanent, dar nu mi-am acordat prea multă atenție, concentrându-mă la fiecare zi în parte, la fiecare farfurie. 100% prezent!



Mai ții minte ce te-a motivat să participi la “Chefi la cutite”?



Motivația mea au fost, sunt și vor fi ai mei. Familia mea m-a educat să-mi urmez scopul și să mă dezvolt cu fiecare pas.



Ce ai invătat de la chef Florin Dumitrescu, mentorul tău?



Chef Florin Dumitrescu este un titan în România, cu atât mai mult este mentorul meu. Am învățat că încăpățânarea nu este neapărat un defect, sinceritatea stă la loc de cinste și m-a învățat să folosesc “the force”.



Dar de la chef Sorin Bontea și Cătălin Scărlătescu, mentorii echipelor rivale?

Am sustras câteva aptitudini de la ceilalți doi chefi, cum ar fi: implicare, curaj și totodată tehnici noi de gătit. Sunt mândru că i-am cunoscut !



Care este punctul forte al strumfilor jedi, echipa din care ai făcut parte?



Punctul nostru forte a fost unitatea și respectul.



Ce ți s-a părut cel mai greu în această competiție? Dar și cel mai frumos?



În această competiție cel mai greu a fost să îmi revin după cele 7 battle-uri pierdute, dar dețin recordul la dueluri supraviețuite din toate cele 5 sezoane, un lucru care mă bucură nespus de tare. Cum spunea Bruce Lee: “Be water, my friend!”.



Ai schimba ceva în parcursul tău din show?



Nu aș schimba nimic în parcursul meu din cadrul emisiunii. Repet, e dulce!



Ce nu se vede pe micile ecrane în ceea ce privește experiența din bucătăria “Chefi la cutite”?



Din spatele micilor ecrane nu se observă oboseala acumulată, nervii întinși la maximum... chiar și în backstage. Experiența “Chefi la cutițe” este impresionant de frumoasă.



Care sunt planurile tale pentru viitor?



Planurile mele de viitor se bazează foarte mult pe studiu. Nu aș vrea să vă dezvălui mai mult, chiar dacă îmi stă pe limbă.



Ce sfat ai pentru oamenii talentați care vor să participe în sezonul 6?



În acest sezon am reușit să ridicăm standardul de gătit la un nivel destul de înalt, deci vă sfătuiesc să încercați măcar o doză de “Chefi la cuțite” și veți fi mai încântați decât aș putea să exprim eu în cuvinte.



Ești cel mai tânăr câștigător al acestui show culinar. Experiența sau talentul, ce contează mai mult?



Sunt cel mai tânăr câștigător „Chefi la cutite”, supraviețuitor și jedi. Punând în balanță experiența și talentul, putem spune că experiența te ajută, dar talentul îți da acel „kick”, acel impuls.



Ce vei face cu marele premiu?

Planurile mele de viitor se bazează foarte mult dezvoltarea mea atât pe plan profesional cat si pe cel personal. Mi-ar placea foarte mult să ajung în top și să fac Oradea mândră.





