Bucătarii lui chef Florin Dumitrescu își unesc forțele: „Am făcut deja primii pași pentru a lucra împreună.”

Săptămâna trecută, Bogdan Vandici din echipa albastră a lui chef Florin Dumitrescu a fost declarat marele câștigător al sezonului 5 Chefi la cuțite. Finala a fost o luptă culinară la foc continuu, dar cel mai tânăr concurent din show s-a bazat pe ajutorul colegilor săi de la bancul de lucru, cu care a legat și o strânsă relație de prietenie.

La scurt timp după ultima bătălie a sezonului de poveste, ștrumfii jedi au mărturisit că și-ar dori ca pe viitor să lucreze împreună. Dar lucrurile s-au conturat mult mai repede, iar Bogdan Vandici, Gabriel Mocanu și Robert Hajdu pun deja bazele unui proiect la care visau de foarte mult timp:

“Din prima clipă când am ajuns în bucătăria “Chefi la cuțite” am știut că între noi trei va fi o chimie. Eu, Bogdan și Gabi avem caractere diferite, însă ne unește pasiunea pentru gătit și un singur motto: “Allez les bleus!”. Am reușit să câștigăm iubirea telespectatorilor, admirația lor și pentru asta ținem să le mulțumim și să le transmitem toată iubirea noastră. După cum am promis, am făcut deja primii pași pentru a lucra împreună. Vom începe în Brașov în acest weekend, unde vom găti în două locații diferite. Cei care ne vor vizita, vor avea șansa să guste exact mâncarea ce ne-a caracterizat. Ștrumfii jedi au rămas împreună..!”, a declarat Robert.

Cei trei ștrumfi jedi recunosc că pentru ei experiența din bucătăria “Chefi la cuțite” a reprezentat un test al propriilor limite culinare, din care au avut foarte multe de învățat, dar și o oportunitate de a lucra alături de un mentor profesionist, ca chef Florin Dumitrescu.

Unde ne putem întâlni zi de zi :)

Dacă doriţi să revedeţi momente dragi din Chefi la cutite, nu e panică :). Iată câteva linkuri care vă pot ajuta.

Site-ul emisiunii este http://a1.ro/chefi-la-cutite/ şi este updatat zilnic cu ştiri.

Facebook avem pagina https://www.facebook.com/ChefiLaCutite ,

YouTube canalul nostru este https://www.youtube.com/user/Antena1AntenaTVGroup/videos.