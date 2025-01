Încă de la începutul anului, Antena Stars aduce schimbări şi noutăţi captivante pentru telespectatori.

Din primele zile ale lunii ianuarie, emisiunile de weekend ale staţiei, Vacanţă de vedetă, Visul românesc - Succes american, Petrecem în familie și Lumea nevăzută continuă să încânte publicul cu noi sezoane. Totodată, emisiunea culinară Meniu de vedetă, difuzată de luni până vineri, de la ora 08.30, va avea un nou prezentator, Chef Horia Manea.

Antena Stars anunță noi schimbări în grila emisiunilor de weekend

Astfel, din 11 ianuarie, emisiunea Vacanţă de vedetă, prezentată de către Laura Cosoi, difuzată sâmbăta, de la ora 15.00, continuă să surprindă cu noi ediţii pline de poveşti fascinante şi locuri de vis. „Mă bucur că emisiunea <Vacanță de vedetă> este atât de îndrăgită de telespectatori și că în continuare își găsește locul în sufletul și în programul lor. Mă bucur că alături de noi și de invitații emisiunii, publicul poate să călătorească și să exploreze noi teritorii pe care în mod normal poate nu ar ajunge să le viziteze. Noul sezon aduce surprize cu privire la invitați și destinații, momente cel puțin la fel de spectaculoase ca până acum.”, a spus Laura Cosoi.

Tot din 11 ianuarie, de la ora 16.00, Visul românesc - Succes american, cu Mădălina Bălan, continuă cu noi poveşti inspiraţionale despre românii care au cucerit America. „Va fi un sezon plin de surprize, cum nu s-a mai văzut până acum. Vreau să îmi surprind telespectatorii cu noi poveşti de succes ale românilor de pe tărâmuri necunoscute, poveşti care să fie imbold, dar şi o sursă de inspiraţie că orice este posibil în viaţă. Îndepliniţi-vă visul! Vă aştept în fiecare sâmbătă, de la ora 16.00, pe Antena Stars.”, a declarat Mădălina Bălan.

Şi emisiunile Petrecem în familie și Lumea nevăzută au dat deja startul noutăţilor de iarnă. Mirela Vaida continuă petrecerea la Antena Stars, în fiecare duminică, începând cu ora 19.00. ”Din 5 ianuarie ne-am întors cu un nou sezon din Petrecem în familie. În prima emisiune l-am celebrat pe Sfântul Ioan, pentru că avem foarte multe persoane cu acest nume în țară, în lume și, mai ales, printre artiștii iubiți de români. Promitem mai multă distracție în continuare, mai multă petrecere, mai mult folclor și mai mulți artiști care să aducă bucurie în casele românilor. Știm că această emisiune este urmărită de către toți românii din lume. Rămâneți cu <Petrecem în familie>, deoarece ne-am întors cu un nou sezon şi vă promitem a fi unul spectaculos.”, a declarat gazda emisiunii, Mirela Vaida.

Totodată, Dana Bălăceanu întâmpină publicul cu noi ediţii în fiecare sâmbătă, de la ora 14.00. „Emisiunea <Lumea nevăzută> îți deschide orizonturile în 2025! În acest an al provocărilor și al transformărilor profunde, suntem aici să vă oferim ghidare, inspirație și cunoaștere autentică prin discuții captivante și revelatoare. Emisiunea aduce invitați de renume, experți și specialiști dedicați în domeniul spiritualității și dezvoltării personale. <Lumea nevăzută> este mai mult decât o emisiune; este o cale către înțelegerea profundă a sinelui și a universului care ne înconjoară. Vom explora teme variate, de la meditație și mindfulness, până la înțelegerea energiilor subtile și a legăturii dintre corp și spirit. Vă așteptăm cu drag și nerăbdare, în fiecare sâmbătă, de la ora 14.00, pentru a continua împreună călătoria către lumină, cunoaștere și transformare.”, a declarat Dana Bălăceanu.

Show-ul culinar Meniu de vedetă va presupune două schimbări care vor captiva publicul. Astfel, din 13 ianuarie, Chef Horia Manea preia rolul de gazdă, aducând un stil inovator și plin de energie în rețetele sale prezentate în fiecare dimineață, de luni până vineri, de la ora 8:30. Mai mult, din 19 ianuarie, începând cu ora 10.00, meniurile săptămânale vor fi reunite într-o ediție specială difuzată în fiecare weekend, duminica. Show-ul promite să transforme fiecare dimineaţă într-o experienţă gastronomică savuroasă. „Sunt foarte entuziasmat pentru ceea ce urmează să se întâmple. Este un format pe care îl aștept de 18 ani, de când am terminat UNATC. Mi-am dorit mereu un <one man show>, și mai ales că este un cooking show, acum, după ce am fost la Chefi la cuțite, pentru mine este <wonderlandul>. Am ajuns să îmbin actoria, specializarea mea principală, și cookingul, pasiune care face parte din a doua mea viață. Am așteptări destul de mari, formatul este fain, bazat pe un meniu complet format din starter, un fel principal și un desert, și îmi dă posibilitatea să explorez toate zonele de cooking și baking. Pentru mine, Antena Stars este un post drag, deoarece am fost și la Star Matinal la începutul anului trecut, unde găteam live. Pe 13 ianuarie vom fi <on air>. Vă așteptăm în număr cât mai mare să ne urmăriți și promitem să ținem cont de propunerile și feedback-ul vostru.”, a declarat Chef Horia Manea, noul prezentator al formatului.