Ce mesaj a transmis Mariana Zinner, după ce a fost eliminată de la Chefi la cuțite. Ce reacție a avut Florin Dumitrescu

Una dintre cele mai apreciate concurente din echipa gri a fost Mariana Zinner. Aceasta s-a făcut mereu remarcată în competiție pentru seriozitatea de care a dat dovadă și, nu de puține ori, ea a reușit facă diferențe la probele de gătit pe echipe. În ediția 32 a emisiunii Chefi la cuțite, aceasta a obținut, împreună cu Florin Borșaru, un punctaj mic, ce i-a adus eliminarea. La scurt timp după ce a părăsit competiția, Mariana Zinner i-a surprins pe urmăritorii săi de pe Instagram cu un mesaj neașteptat.

Ce mesaj a transmis Mariana Zinner, după ce a fost eliminată de la Chefi la cuțite sezonul 11. Cum a reacționat Florin Dumitrescu

În cel de-al 11-lea battle, cele trei echipe au primit misiunea de-a găti folosind paleta de culori primită și cea mai bună farfurie a fost cea pregătită de echipă neagră a lui Cătălin Scărlătescu.

La duel, echipa roșie și cea neagră au primit un ingredient obligatoriu (puiul), dar și unul ales de către un rival. Fiecare a încercat să obțină un preparat cât mai gustos, dar se pare că această combinație de pui și mentă a pus-o mult în dificultate pe Mariana Zinner, lucru ce i-a adus eliminarea de la Chefi la cuțite sezonul 11.

„Asta a fost, Florin și eu ne luăm rămas bun. A fost un drum greu până aici și mulțumesc tuturor”, a fost reacția Marianei Zinner, la scurt timp după ce a primit verdictul.

„Îmi pare foarte rău că Mariana pleacă, fiindcă mai era cineva care aducea echipa cu picioarele pe pământ. Mi-a plăcut foarte mult energia ei, mi-a plăcut foarte mult modul în care făcea lucrurile să se întâmple în battle-uri. Simțeam așa, că chiar se implică. E aiurea, tare aiurea”, a spus Florin Dumitrescu.

Ulterior, după emisiunea Chefi la cuțite sezonul 11, Mariana Zinner a publicat pe contul său de Instagram următorul mesaj: „Chef Florin Dumitrescu, mulțumesc că m-ai ales în echipa ta. A fost o experiență pe care nu o voi uita niciodată. Chiar dacă am vârsta pe care o am, am reușit să învăț multe atât de la tine, cât și de la colegii mei de echipă. Sper ca drumurile noastre să nu se oprească aici. Respect”, a fost mesajul publicat de concurentă.

Chiar și Florin Dumitrescu a reacționat după eliminarea concurentei din echipa gri: „Ești tare, mămica! Te îmbrățișez!”, a zis juratul Chefi la cuțite sezonul 11.

