Cine e Andreea Ignat, câștigătoarea Chefi la cuțite sezonul 14. A trecut prin situații desprinse dintr-un film! Ce a trăit

În sezonul 14 Chefi la cuțite, Andreea Ignat a câștigat marele premiu în valoare de 30.000 de euro și a primit, de asemenea, și un stagiu de pregătire de o lună la restaurantul Retroscena din Italia, cu o stea Michelin, oferit de Chef Richard Abou Zaki.

În marea finală difuzată pe 30 decembrie 2024, ea i-a avut drept rivali pe Michele Răduță și pe Daniel Dumitrache, însă aceasta a dovedit că este mai bună decât ei și a fost astfel răsplătită cu un trofeu pe măsură. Descoperă cine e Andreea Ignat, câștigătoarea Chefi la cuțite sezonul 14.

Cine e Andreea Ignat, câștigătoarea Chefi la cuțite sezonul 14. Ce experiență profesională are

Pasionată de patiserie și cofetărie, Andreea Ignat are 35 de ani și locuiește în Reghin. Aceasta i-a uimit pe mulți cu povestea ei de viață.

„Am fost plecată în Mexic timp de doi ani. Am vrut să ajung în State și am plecat cu prietenul meu la vremea aceea. Am renunțat la facultate și mi-am luat inima în dinți și am zis că vrem ceva mai mult. El a locuit acolo timp de 7 ani, eu eram la facultatea de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș. După un an am zis că nu e de mine, plec. Doar că el s-a răzgândit între timp și voia Australia, eu nu voiam. În Mexic s-a răzgândit că au venit vizele de Australia între timp. Nu m-a ținut nimic în Mexic, eu am vrut să plec acasă. M-a ținut faptul că am rămas fără acte. M-am trezit dimineață singurică, cumva fără acte și cu jumătate din bagaje luate. Am sunat la poliție, mi-au zis că nu pot să declar că mi-a furat cineva ceva. Spaniola mea era groaznică pe vremea aceea și nu au vrut să-mi ia declarație că s-au furat actele. Chiar dacă voiam nu mai puteam pleca pentru că trebuia să ajung în Capitală și să-mi fac pașaport nou și buletin la Ambasadă și nu aveam cum să mă duc singură, blondă, într-un autocar până în Mexico City ca să-mi rezolv actele (...). Erau zile când chiria expirase și nu mai aveam unde să locuiesc și atunci m-am descurcat, mai dormeam pe plajă”, a zis tânăra, care a reușit să ajungă sub protecția unei doamne, cu ceva noroc.

Ulterior, aceasta și-a urmat visul și a ajuns în pandemie să cunoască succesul cu o afacere personală:

„Mama soțului meu făcea niște prăjituri fabuloase, de-aici pasiunea mea pentru dulciuri”, a povestit Andreea, care a deschis în Reghin un bistro care s-a bucurat de un mare succes.

„Era coadă afară... Pe timpul pandemiei, am început să facem eclere, care au fost foarte apreciate. O prietenă de-ale noastre, care se mutase la Cluj, a început să posteze pe rețelele sociale despre eclerele noastre. Ne-a ajutat, pentru că așa am început să avem comenzi de la Cluj și a trebuit să găsim o cale să ajungem acolo cu produsele, întrucât cerere exista. Am reușit să deschidem și acolo o locație și a fost un succes incredibil: lumea stătea la coadă în fața vitrinei goale. A fost o nebunie: în pandemie livram eclere cu mașini închiriate și afară era coadă”, a povestit Andreea Ignat în fața celor patru chefi, în etapa degustărilor.

Fără să stea pe gânduri, Richard Abou Zaki i-a oferit cuțitul de aur: „Ești cuțitul meu de aur din acest sezon! E ceva super important pentru mine! Când am degustat desertul m-a dus cu gândul la desertul meu cel mai faimos și am avut așa o vibrație. Ai un suflet super frumos, super călduros, iar emoția ta mă onorează și emoția asta o să ne ajute pe amândoi în concursul acesta!”, i-a spus atunci Chef Richard.

Andreea Ignat are doi copii și o familie frumoasă, de care este extrem de mândră.

Concurenta a demonstrat că a meritat din plin cuțitul de aur oferit de Chef Richard Abou Zaki, fiindcă nu doar că a ajuns în marea finală, ci a și câștigat Chefi la cuțite sezonul 14.

