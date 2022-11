Ce mesaj neașteptat a publicat Brigitta Gheorghe, la scurt timp după ce a fost eliminată de la Chefi la cuțite! Ce a recunoscut

În ediția 37 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 10, Brigitta Gheorghe a fost eliminată din competiție după ce a obținut 9 puncte la proba de duel. Deși mulți au crezut că preparatul cu specific unguresc îi va purta noroc și va fi unul simplu pentru ea, iată că totul s-a terminat cu o eliminare. La scurt timp după ce a părăsit competiție, concurenta a publicat un mesaj neașteptat pe Instagram.

Ce mesaj a publicat Brigitta Gheorghe din echipa de aur roz a lui Florin Dumitrescu, după eliminarea sa de la Chefi la cuțite sezonul 10

Cel de-al 17-lea battle de la Chefi la cuțite a adus o adevărată „călătorie” culinară în jurul lumii. Proba a fost câștigată de echipa de aur galben a lui Cătălin Scărlătescu. Acest lucru i-a trimis la duel pe concurenții din echipa lui Sorin Bontea și pe cei din echipa lui Florin Dumitrescu. Și de data aceasta, tema de gătit a fost una interesantă, căci fiecare concurent a primit de la un adversar o țară. Brigitta a primit de la Gigi Ungaria, și inițial aceasta s-a bucurat și a crezut că e totul floare la ureche. Totuși, degustarea făcută de chefi i-a adus doar 9 puncte și astfel, având cea mai mică notă, concurenta a fost eliminată de la Chefi la cuțite sezonul 10, de la Antena 1.

La scurt timp după ce a părăsit competiția, Brigitta Gheorghe a publicat pe contul său de Instagram un mesaj neașteptat, la care fanii au reacționat imediat.

„Chefi la cuțite, cea mai tare emisiune, cea mai mișto experiență. Vă mulțumesc!”, a zis ea, mulțumind apoi fiecărui chef în parte.

Un alt mesaj transmis de Brigitta Gheorghe după ce a fost eliminată de la Chefi la cuțite sezonul 10 a fost adresat lui Titus Antonescu:

„One of my favorite competitors și unul dintre oamenii cu care mă înțeleg cel mai bine și acum! I love you, I am glad ypu are my friend!”, a scris concurenta în cadrul unui InstaStory.

Fanii i-au transmis numeroase mesaje și încurajări și au felicitat-o pentru parcursul său în competiție.

