Chef Cătălin Scărlătescu se pregăteşte să devină tată! Cum arată mama perfectă a copilului! „Are tot ce îi trebuie” - VIDEO

„Nu știu dacă anul acesta iese, dar anul acesta începem!”, a spus chef Cătălin Scărlătescu, făcând promisiunea că se apucă de treabă în acest sens.

Cât despre mama copilului, aceasta trebuie să aibă inteligență, potrivit lui chef Cătălin Scărlătescu.

„Dacă are creier, are tot ce îi trebuie! Am avut în viața mea câteva femei senzaționale. Eu am fost nenorocitul, nebunul care nu a știut să le păstreze. Eu am avut relații doar cu femei foarte, foarte mișto”, a mărturisit el.

De altfel, nu este prima dată când chef Cătălin Scărlătescu dezvăluie că se gândește să devină tată. Într-un interviu de anul trecut, a spus că după ce copilul lui va putea mânca orice, îi va găti acestuia multe bunătăți.