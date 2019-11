Chef Florin Dumitrescu a motivat concurenții cu… ţuică! Ce plan diabolic a pus în aplicare, de fapt! „De ce? De prunăăă!"

„Toată lumea are ceva de spus în echipa asta. Fiecare are șansa lui. Vreau ca fiecare să aibă ocazia să fi lider. Vreau să-și asume, să aibă responsabilitatea pentru ceea ce fac. Am o amuletă care spune că pot să salvez pe unul dintre voi, dar să-l trimit pe altul dintre voi acasă”, a spus chef Sorin Bontea.