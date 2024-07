Chef Orlando Zaharia și-a surprins urmăritorii cu o dezvăluire complet neașteptată despre trecutul său și despre cum a ajuns în armată.

Extrem de pasionat de bucătărie, juratul emisiunii Chefi la cuțite reușește de fiecare dată să își uimească fanii și urmăritorii cu dezvăluirile pe care le face.

Puțini știu că acesta a mers de urgență în armată, de bună voie și nesilit de nimeni, iar motivul i-a surprins pe mulți. Descoperă totul urmărind clipul video de mai jos.

Chef Orlando Zaharia a făcut o dezvăluire neașteptată despre trecutul său. De ce a mers în armată juratul de la Chefi la cuțite

Chef Orlando Zaharia are o imensă pasiune pentru bucătărie și, de-a lungul timpului, acesta a făcut numeroase sacrificii pentru a deveni un bucătar renumit și extrem de apreciat.

Iată mai jos ce anume l-a determinat să meargă singur în armată, dar și cum a început cariera lui:

„Am ales bucătăria pentru că era singurul lucru pe care știam să îl fac, aveam o siguranță că pot să mă duc într-acolo, dar pentru mine a fost destul de greu. În acele vremuri bucătăria nu era la fel de bine văzută ca acum, eram chiar renegat de fete, care îmi spuneau că miros a mâncare, de băieți care mă strigau bucătarul.

Am început să gătesc în hotel, am început să văd ce înseamnă oameni care veneau de pe vase de croazieră sau din străinătate. Am plecat de urgență în armată, doar cu gândul de-a pleca pe un vas de croazieră, că nu se putea fără stagiul militar satisfăcut.

Am avut și noroc, pe mine m-a iubit și bucătăria, și Dumnezeu! Imediat după ce am venit de pe vapor am fost să lucrez ca bucătar. Băiatul care trebuia să fie chef bucătar nu a mai vrut să stea și am fost cumva pus în fața faptului împlinit, adică m-a lăsat pe mine. Restaurant care la acele vremuri a fost unul dintre cele mai bune restaurante cu profil franțuzesc. Eu nu aveam nicio treabă! Auzisem că există rață și dulce. Învățasem eu așa ceva, de pe vase, mai citisem...Mai citeam și eu, chiar îmi plăcea foarte mult ceea ce făceam. M-a propulsat atât de puternic această experiență încât, fără să îmi dau seama, eu am ajuns în 2-3 ani un bucătar care era pe buzele tuturor celor din București.

Astfel am ajuns să gătesc pentru președinția România, să fiu bucătar al echipei naționale de bucătari și cofetari, să pot să îmi deschid ulterior restaurant, să pot să deschid hotel, să deschid alte restaurante, să fac consultanță. Singura mea problemă era timul. Atât de căutat și de mândru eram. Nici nu îmi trebuiau haine, eram în stare să mă duc și în club cu uniforma de bucătar. Eram atât de mândru, pentru că întâlnirea cu o fată și nota de plată era achitată de bluza aia, de ce a însemnat parcursul de bucătar. Nu că am trăit, eu cred că am făcut o infuzie de bucătărie în mine!”, a dezvăluit Orlando Zaharia în cadrul unui clip video publicat pe pagina sa oficială de Instagram.

Pe Chef Orlando Zaharia îl poți revedea în noul sezon al emisiunii Chefi la cuțite, de la Antena 1.

Au început filmările pentru Chefi la cuțite, sezonul 14. Ce noutăți aduce emisiunea

Veste mare pentru fanii Chefi la cuțite. Filmările show-ului culinar au început, iar jurații se află pe platourile de filmare unde au ocazia să deguste din preparatele concurenților. Noul sezon aduce pe micile ecrane ale telespectatorilor preparate de senzație, momente inedite și reguli noi.

Tensiunile au atins deja cote maxime, iar jurații sunt mai pregătiți ca niciodată să termine sezonul 14 cu un câștigător. Rivalitatea dintre chefi a ieșit la iveală încă de la primele ediții ale show-ului culinar pe care publicul le așteaptă pe micile ecrane ale televizoarelor.

Sezonul 14 din Chefi la Cuţite revine din toamnă pe micile ecrane ale publicului. Cu multe surprize, jocuri de amuletă, tensiune și o regulă nouă pentru chefi care va ridica temperatura întregului show.