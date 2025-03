Sebastian Dobrincu și Otniela Sandu s-au despărțit. În compania cui a fost surprins milionarul: „Nu știu dacă a fost iubire”

Sebastian Dobrincu a anunțat oficial despărțirea de Otniela Sandu, după doar câteva luni de relație. La scurt timp, tânărul milionar a fost surprins în comăania fostei sale iubite.

Sebastian Dobrincu și Otniela Sandu au fost văzuți prima dată împreună în luna decembrie, la scurt timp după despărțirea de cântăreața Ioana Ignat. Relația dintre tânărul afacerist și Otniela a continuat pe perioada sărbătorilor, petrecând Crăciunul împreună și bucurându-se de o vacanță exotică.

Totuși, povestea lor de iubire nu a durat mult timp, iar Sebastian Dobrincu a fost cel care a confirmat vestea despărțirii de Otniela Sandu. Mai mult, la scurt timp, milionarul a fost surprins de către paparazzii Cancan în compania Ioanei Ignat, cu care a fost împreună trei ani.

Cei doi au fost surprinși coborând din luxosul lui Ferrari, în apropierea unui supermarket, de unde ar fi cumpărat câteva produse înainte de a pleca împreună.

Citește și: Sebastian Dobrincu, alături de o nouă parteneră la scurt timp după despartirea de Ioana Ignat. Cum a reacționat artista

Articolul continuă după reclamă

Ce declarații a făcut Sebastian Dobrincu despre despărțirea de Otniela Sandu

Sebastian Dobrincu a făcut mai multe declarații despre despărțirea de Otniela Sandu, după ce a fost surprins cu Ioana Ignat, fosta lui iubită.

În primul rând, tânărul antreprenor a declarat că multe informații au fost scoase din context. Sebastian Dobrincu nu a confirmat împăcarea cu Ioana Ignat. Însă, el a punctat că nu știe dacă a fost vorba despre iubire în fosta relația.

„Da ce, tu nu știi? De câte ori n-ai fost pozată și scoasă din context? Întotdeauna e ceva scos din context! Eu și Otniela Sandu nu mai suntem împreună. Eu nu am zis dacă sunt împreună cu Ioana Ignat. Mi s-au băgat cuvinte în gură. Nu are nicio legătură cu perioada de care am povestit. Complicate sunt căile iubirii, mai ales la vârste fragede. Încerc să-mi țin latura asta cât mai pentru mine, știi, chiar dacă nu pot să mă duc la magazin să îmi iau niște banane și niște zmeură”, a declarat Sebastian Dobrincu, citat de Revista Viva.

„Se scriu multe, se zvonesc și mai multe. Sănătoși să fim. Vreau să-mi trăiesc viața, până la urmă. Să fim fericiți, indiferent lângă cine și în ce context. Toate relațiile din viața mea le-am încheiat amiabil, nu am niciun inamic. Nu există războaie. Iubirea e un cuvânt greu. Nu știu dacă a fost iubire. Am învățat că suntem foarte diferiți ca oameni și e greu să găsești un om cu care să rezonezi din toate punctele de vedere. E bine să ții pentru tine ce trăiești”, a mai precizat milionarul, potrivit sursei citate mai sus.

Citește și: Andreea Bostanica, surprinsă cu iubitul milionar într-un club din Capitală. Imaginile care o dau de gol pe influenceriță

De ce s-ar fi despărțit Sebastian Dobrincu și Otniela Sandu

Sebastian Dobrincu a vorbit și despre perioada în care s-a retras la Dubai pentru a lucra în liniște. Tânărul atreprenor a dat de înțeles că Otniela Sandu nu ar fi fost de acord cu această decizie, ceea ce ar fi dus la apariția problemelor în relația lor.

„Sunt motivat! Sunt bucuros că vine căldura, e un sentiment pe care îl împărtășim toți, chiar și aici, în platou. Boala mea e că nu îmi place să deleg. Sunt încăpățânat. Eu fac software. Astea sunt toate businessurile mele. Problema nu e doar că programez, ar trebui să încerc să mai deleg lucrurile repetitive. Vin cu ceva huge! Nu pentru mine neapărat, cât e pentru impactul din jurul nostru.

Perioadele în care mă izolez nu sunt sabatice, sunt tocmai ca să muncesc! Perioadele astea de hiperfocusare, fără distrageri, dau roade. Asta mi-a adus… De exemplu, când am fost la facultate la New York, nu mă distrăgea nimeni, mâncam la aceeași oră, dormeam la aceeași oră. Stau cât e nevoie în izolarea asta. Cum explic asta? Dacă iubești, îl înțelegi, nu? Nu l-ai înțelege dacă îți explică: <<Uite, iubita mea, vreau să petrec timp să lucrez la chestia asta, nu vreau să fiu distras de nimic>>. Pare o zi tristă, lucrez 16 ore. E o armată cu rezultate pe măsura efortului. Secretul e să îți placă ceea ce faci”, a mai declarat Sebastian Dobrincu, citat de Revista Viva.