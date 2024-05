Chef Richard Abou Zaki a primit din nou steaua Michelin pentru restaurantul său. Care a fost reacția juratului Chefi la cuțite

Chef Richard Abou Zaki, juratul de la Chefi la cuțite, se bucură acum de o nouă reușită. Restaurantul său a primit pentru al treilea an consecutiv o stea Michelin.

Chef Richard Abou Zaki a postat pe contul său se Instagram că a obținut o reușită extraordinară. Datorită eforturilor sale și a muncii constante, Chef Richard Abou Zaki a primit steaua Michelin pentru al treilea an consecutiv pentru restaurantul său Retroscena.

Chef Richard Abou Zaki, mândru că a primit din nou steaua Michelin

Juratul Chefi la Cuțite este extrem de încântat de succesul său și a dorit să împartă cu toți urmăritorii lui marea reușită.

Video-ul postat a strâns rapid peste 7.000 de aprecieri, iar fanii celebrului bucătar l-au felicitat în secțiunea de comentarii. La descrierea postării, Chef Richard Abou Zaki a scris “Again, again, again!!! Steaua Michelin presupune o munca cotinuă. Sunt bucuros că este al treilea an în care rămâne la Retroscena! Chiar e o zi foarte frumoasă!”.

Un restaurant care primește stea Michelin o poate pierde de la un an la altul dacă nu menține standardele de top pentru ingredientele folosite și munca depusă. Tocmai de aceea, Chef Richard a declarat că este extrem de fericit că a primit-o din nou și își apreciază foarte tare echipa cu care lucrează.

Experiența lui Chef Richard Abou Zaki și pasiunea pentru bucătărie

Despre parcursul carierei sale, Chef Richard Abou Zaki a spus că dragostea lui pentru gătit a început încă din copilărie, când la vârsta de 8 ani a gătit pentru prima dată.

„Primul lucru pe care l-am făcut cred că a fost o ceafă de porc cu cartofi prăjiți. Așa a început bucătăria pentru mine, ca un joc. Dar mereu i-am spus mamei că vreau să fac din asta o carieră, iar ea m-a susținut întotdeauna”, își amintește Chef Richard despre anii copilăriei după plecarea în Italia.

Mama lui a fost cea care i-a insuflat dragostea pentru gătit și l-a făcut să transforme gastronomia într-o pasiune. La polul opus, tatăl lui, care trăia în America, și-ar fi dorit pentru fiul său un altfel de viitor. Cu toate acestea, Chef Richard Abou Zaki și-a ascultat inima.

El s-a înscris la un colegiu de bucătari, iar visul a început cu adevărat să prindă contur odată cu ocazia de a face un internship de două luni la Londra, la prestigiosul restaurant Le Gavroche, unde a și rămas ulterior să lucreze.

Apoi el s-a întors în Italia unde s-a angajat ca sous-chef la restaurantul Osteria Francescana, unde a lucrat alături de celebrul bucătar Massimo Bottura. La trei ani distanță, Chef Richard Abou Zaki și-a deschid propriul restaurant numit Retroscena care a primit o stea Michelin după doar 8 luni de la deschidere.