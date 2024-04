Chefi la cuțite, sezonul 13. Cine sunt concurenții din echipa lui chef Richard Abou Zaki. Ei au primit tunica roz

Chef Richard Abou Zaki și-a făcut echipa în ediția 14 din sezonul 13 Chefi la cuțite, de pe 17 aprilie 2024. Șapte concurenți au primit tunicile roz după cea de-a doua probă din bootcamp.

Publicul a aflat cine sunt concurenții din echipa lui chef Richard Abou Zaki în sezonul 13 Chefi la cuțite. După un bootcamp cu de toate, jurații au ajuns la momentul pe care îl aștepta toată lumea: nominalizarea participanților care vor intra în battle-urilor.

Surprizele nu au întârziat să își facă apariția în ediția 14 de pe 17 aprilie 2024. Irina Fodor a făcut anunțuri foarte importante despre parcursul concurenților în competiția show-ului culinar.

Cea de-a doua degustare din bootcamp i-a făcut pe chefi să tragă o concluzie. Aceștia s-au gândit foarte bine la persoanele de care au nevoie în echipele lor. Chef Rcihard Abou Zaki a avut o serie de criterii pe baza cărora și-a format grupul de concurenți din etapa confruntărilor.

Cine sunt concurenții din echipa lui chef Richard Abou Zaki. Ei vor purta tunica roz în sezonul 13 Chefi la cuțite

De-a lungul preselecțiilor, foarte multe persoane și-au exprimat dorința de a merge în echipa lui chef Richard Abou Zaki, însă doar șase participanți au putut ajunge atât de departe în sezonul 13 Chefi la cuțite.

Iată cine sunt concurenții care vor purta tunicile roz.

Lăcrămioara Pintilie (cuțitul de aur al lui chef Richard Abou Zaki)

Lăcrămioara Pintilie este cuțitul de aur al lui chef Richard Abou Zaki din sezonul 13 Chefi la cuțite. Concurenta a venit din Reșița pentru a-i încânta pe jurați cu un preparat spectaculos, fără să se gândească la faptul că va merge mai departe în competiție.

La vârsta de 35 de ani, Lăcrămioara Pintilie se mândrește cu o carieră de succes în domeniul gastronomiei. Aceasta a lucrat mulți ani în bucătărie, fiind chef bucătar în Italia. Chef Richard Abou Zaki a avut mare încredere în abilitățile concurentei încă din preselecții, fapt pentru care i-a oferit cuțitul de aur.

Antonio Ștefănescu

Antonio Ștefănescu este primul concurent pe care chef Richard Abou Zaki l-a ales în echipa lui, după cele două probe din bootcamp. Acesta a gătit pentru Regina Angliei și invitații săi la Castelul Windsor.

Concurentul are 37 de ani, este de profesie bucătar și momentan locuiește în Liverpool. Parcursul său din competiția show-ului culinar l-a făcut pe jurat să-i acorde o șansă în etapa confruntărilor.

Claudia Sauliuc

Claudia Sauliuc are 41 de ani și este hair stylist. Aceasta locuiește de mulți ani în Marea Britanie, iar dorința ei de a încerca lucruri noi a adus-o în fața chefilor, unde a primit biletul către bootcamp.

Concurenta a primit tunica roz de la chef Richard Abou Zaki în ediția 14 a sezonului 13 Chefi la cuțite, de pe 17 aprilie 2024.

Andrea Recaldin

Andrea Recaldin este un chef italian căruia îi plac provocările. Concurentul s-a înțeles foarte bine cu chef Richard Abou Zaki încă din primele clipe în care s-au cunoscut. La vârsta de 32 de ani, acesta are o mare experiență în bucătărie.

În preselecțiile sezonului 13 Chefi la cuțite, Andrea Recaldin a gătit un jeleu de sparanghel alb și verde. Tânărul a primit trei cuțite din partea juraților.

Geanina Crăciun

Geanina Crăciun are 30 de ani, este scriitoare și reporter TV și locuiește în București. Concurenta a gătit un steak cu foiță de aur atunci când și-a făcut pentru prima oară apariția în fața celor patru chefi.

Geanina Crăciun a fost trimisă în echipa lui chef Richard Abou Zaki de către chef Ștefan Popescu. Juratul i-a oferit șansa concurentei de a învăța lucruri noi în bucătărie de la colegul său de platou.

Dumitru Arun Vasile

Dumitru Arun Vasile l-a făcut pe chef Richard Abou Zaki să simtă gustul unui preparat tradițional, motiv pentru care a primit o tunică roz. Concurentul i-a uimit pe jurați cu povestea lui de viață.

„Până să devin șofer am cochetat cu meseria de second hand. Am o afacere cu haine second hand. Din anii `90 am prelua-o de la părinții mei. Se făceau bănuți frumoși pe atunci. Și acum trăiesc din așa ceva, dar acum trebuie să oferi calitate. Suntem mii din care trăim așa ceva! Cu bucătăria este o poveste de prin Anglia”, declara el.

Adnana Mihaela Irimia

Adnana Mihaela Irimia este ultima concurentă care a intrat în echipa lui chef Richard Abou Zaki. Aceasta și-a dorit foarte mult să lucreze alături de jurat, iar visul său a devenit realitate în ediția 14 a sezonului 13 Chefi la cuțite.

În preselecții, Adnana Mihaela Irimia s-a făcut remarcată prin preparatul său deosebit și povestea de viață.

Tot ce trebuie să știi despre sezonul 13 Chefi la cuțite. Edițiile integrale se văd în AntenaPLAY

Chef Orlando Zaharia, Chef Alexandru Sautner, Chef Richard Abou Zaki și Chef Ștefan Popescu au decis să scrie următorul capitol din bucătăria show-ului prezentat de Irina Fodor.

Astfel, la Chefi la cuțite, în noul sezon, cei patru jurați aduc în ringul culinar impresionanta lor experiență, fiind pregătiți să descopere noi talente în domeniul gastronomic, dar și să se întreacă în arena amuletelor, care aduce noutăți, începând cu acest sezon.

Fiecare Chef va primi un număr de puncte pentru preparatul său la întrecerile amuletelor, punctajul final fiind criteriul în funcție de care se va decide cine sunt Chefii care trec în etapa următoare, căci doar trei dintre cei patru jurați vor avea o echipă în etapa confruntărilor. Nu în ultimul rând, juratul care nu își va alcătui o echipă va decide în ce tabără va intra câștigătorul cuțitului său de aur.

Chefi la cuțite sezonul 13 aduce rețete savuroase, confruntări savuroase, momente delicioase și povești de viață surprinzătoare.

