Chefi la cuțite, 11 septembrie 2023. Horia Manea a pierdut tot, dar s-a ridicat deasupra problemelor. Cum a reușit

În ediția 8 de la Chefi la cuțite, sezonul 12 din 11 septembrie 2023, Horia Manea i-a surprins pe chefi cu desertul delicios, dar și cu povestea de viață desprinsă din filme. Concurentul a trecut prin multe pentru a ajunge unde este astăzi.

Horia Monea are 37 ani, vine din Ilfov și este chef patiser și susține că a își dorește demult să participe pa Chefi la cuțite, dar lucrurile nu s-au legat. Concurentul are o poveste de viață impresionată pe care a împătășit-o în ediția 8 de la Chefi la cuțite, sezonul 12 din 11 septembrie 2023.

În timp ce își pregătea preparatul cu care să îi dea pe spate pe chefi, bărbatul a povestit că a fost crescut de către bunica lui de la câteva zile de viață și ea este cea căreia îi spune „mamă”. Prin ea a descoperit și pasiunea pentru bucătărie și în special, pentru deserturile casice, dar gustoase.

„Vizualizez cuțitul de aur de trei săptămâni. Unde mă duc și ce fac, îl văd pe chef Florin Dumitrescu că îmi aruncă cuțitul de aur. Este inexplicabil!”

Horia Manea a povestit cum a ajuns patiser, la Chefi la cuțite în ediția 8 din 11 septembrie 2023. Dezvăluirile făcute cu ochii în lacrimi

Încă de când au ridicat cloșurile, cei trei chefi au fost impresionați de preparatul gătit de Horia Monea. Ei și-au dat seama imediat că este patiser și au votat în consecință.

În platou, concurentul i-a uimit pe jurați și cu povestea lui de viață. „Am început foarte devreme, de pe la 21 de ani. După ce am terminat facultate de Teatru, sunt actor la bază, ai mei mi-au zis că am trei luni la dispoziție să fie pe picioarele mele. Am luat un împrumut, am deschis o pizzerie cu livrare la domiciliu care a funcționat la noi 14 ani”, a dezvăluit el.

Horia Monea a mai povestit că deși deținea una dintre pizzeriile cunoscute din Capitală, maturizarea lui a venit târziu și nu a știut să gestioneze lucrurile: „Cheltuiam mai multe decât produceam. Sunt un om de viață și mi-a plăcut. Am pierdut tot ce aveam și a trebuit să o iau de la zero și să mă angajez”.

După 14 ani, el și-a văzut visul din copilărie cu ochii și și-a deschis propriul laborator de cofetărie. Cu toate acestea el a trecut prin clipe grele după ce bunica sa, de care era foarte apropiat s-a dus.

„Am luat caietul cu prăjituri pe care mi l-a lăsat și am început să fac obsesiv. Ajungeam seara acasă și până pe la 1, 2 când nu mai aveam energie făceam prăjituri”, a mai Horia Manea emoționat în ediția 8 de la Chefi la cuțite, sezonul 12 din 11 septembrie 2023.

Deși se aștepta la cuțitul de aur, Horia Manea a fost la un pas de a-l obține, dar merge în bootcamp cu trei cuțite și felicitările chefilor pentru „ea mai bună tartă de lămâie”.

