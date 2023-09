Chefi la cuțite, 13 septembrie 2023. Ionela Novac i-a emoționat pe chefi cu povestea sa de viață: „Aici nu îți face nimeni rău”

În ediția 9 de la Chefi la cuțite sezonul 12, din 13 septembrie 2023, Ionela Novac a venit la Chefi la cuțite pregătită să impresioneze pe chefii cu un preparat din creveți și portocală, însă ce a urmat a dus întregul său moment la intensitate copleșitoare. Povestea sa de viață este desprinsă din filme.

Ionela Novac are 43 de ani și vine tocmai din Germania acolo unde lucrează de cinci ani. Acum muncește în bucătărie fiind ajutor de bucătar. Și-a făcut curaj să participe la emisiunea Chefi la cuțite pentru a experimenta ceva cu totul nou și pentru a-și pune în practică talentul.

Ce a urmat însă după ce s-au deschis porțile a fost un moment care a introdus telespectatorii, dar și jurații într-o poveste de viață care s-a cusut de-a lungul anilor cu lacrimi și durere, după cum o spune chiar ea. Nu a avut un parcurs ușor. Vorbește cu vocea tremurândă, însă are curajul să fie vulnerabilă în fața unei țări întregi.

“Înainte de Germania povestea mea este foarte lungă și foarte cu multe lacrimi. Bine nu a fost în viața mea. Am avut o viață mai grea. Am fost căsătorită, am divorțat după 18 ani de căsătorie, am doi copii… Bărbatul meu consuma alcool foarte mult, m-a bătut din prima zi a nunții și am încercat să spun părinților mei că nu este totul chiar bine și mi-au spus că nu au ce să facă - Dacă tu - ai ales, ți-a plăcut de el, ați făcut și o casă împreună, trebuie să stai așa pentru că ne râde lumea -.

Când bea devenea foarte violent și pe o frunză dacă i se părea că a căzut neregulat și pentru aia mă lua pe mine. Nu era zi de la Dumnezeu să nu fie o jignire.

Am fost nevoită să-mi cresc copiii, să îi educ, să-i duc la școală și să muncesc eu pentru ei. Prima dată m-am dus ca muncitor la sortat de nuci, la miez de nucă și mi s-a întâmplat o nenorocire în familie. Am lăsat copilul cu bărbatul meu acasă să aibă grijă de el. Dacă unul din părinți e plecat la serviciu, celălalt trebuie să aibă grijă de el. Copilul meu a aruncat o sticlă de bronz în soba de teracotă și a făcut o explozie de l-a ars pe copil pe un picior. Primesc un telefon la serviciu -Vino că ți-a luat foc copilul - Nu vreți să știți cum am ajuns acasă. Deci copilul meu a fost nesupravegheat. Ce bază puteai să mai ai în omul acela și de atunci am renunțat la job până l-am pus pe picioare pe copil. Oricum unul din copiii mei mă găsea moartă acolo, pentru că într-o zi mi-a tăiat tendoanele de la picior cu o cană. Atunci când m-a tăiat pe mine, băiatul Era la un majorat și poliția l-a sunat și i-a spus să vină acasă -Mama ta trebuie să o ducem la spital-. Mi-au scos de acolo ce au avut de scos. M-a cusut am stat o lună de zile și au avut copiii grijă de mine", a mai povestit ea.

A reușit să plece pentru copiii săi, care au rugat-o acest lucru. Doar cu geacă pe ea și cu copiii săi alături, a dechis porțile unei noi vieți.

Tot momentul îl pjuteți urmări în videoclipul de mai sus.

