Chefi la cuțite, 11 septembrie 2023. Răzvan Mincă și-a cerut iubita în căsătorie la TV. Cum l-au ajutat chefii

În ediția 8 de la Chefi la cuțite sezonul 12, din 11 septembrie 2023, cei trei chefii au fost martorii unui moment inedit. Răzvan Mincă și-a cerut iubita în căsătorie în platou.

Răzvan Mincă are 38 de ani este și este proprietarul unui restaurant din București Concurentul i-a impresionat pe jurați cu un preparat simplu, dar cu in igredient inedit: taco cu greieri și guacamole și a reușit să obțină cuțitul mult dorit.

Însă, după jurizare, cei trei chefi au avut parte de un moment inedit. Chef Sorin Bontea, chef Florin Dumitrescu și chef Cătălin Scărlătescu au asistat la o cerere în căsătorie la TV, în ediția 8 de la Chefi la cuțite, sezonul 12, din 11 septembrie 2023.

„Vreau să fac și eu o surpriză. Pot să o chem pe Irina și pe Scumpi, iubita mea? E un moment mai special”

„Ești sigur că vrei să faci asta?”, a întrebat chef Florin Dumitrescu, după ce a realizat că urmează să fie martorii unei cereri în căsătorie la TV.

„Dacă zice „Nu” ce faci”?, a adăugat și chef Cătălin Scărlătescu.

„Să sperăm că nu zice”, a fost tot ce a putut să mai răspundă bărbatul.

Citește și: Chefi la cuțite, 10 septembrie 2023. Elena Deneș, cadou inedit pentru chef Sorin Bontea: "Te-ai răzgândit, ne-am împăcat?"

Răzvan Mincă și-a cerut iubita în căsătorie la Chefi la cuțite, în ediția 8 din 11 septembrie 2023. Cum a reacționat tânăra

Imediat după ce Scumpi a intrat în platou, chefii au întrebat-o dacă a văzut decorurile pe care iubitul ei le-a pus pe farfurie, pentru a-i distrage acesteia atenția. Între timp, Răzvan Mincă a pregătit inelul și s-a așezat în genunchi.

Tânăra a fost extrem de surprinsă de cererea în căsătorie de la Chefi la cuțite, însă fără să mai aștepte întebarea, ea a răspuns „Si!”

„A zis „Da””!, au exclamat chefii care au fost martorii momentului special.

„În primul rând am luat cele trei cuțite de la chefi și am cerut-o în căsătorie pe iubita mea. Am emoții, îmi tremură vocea acum. Am avut mai multe emoții la cerere decât in fata chefilor”, a mărturisit Răzvan Mincă după ce și-a cerut iubita în căsătorie în ediția 8, de la Chefi la cuțite, sezonul 12, din 11 septembrie 2023.

„Am avut mai multe emoții decât el”, a declarat tânăra. „Nu mă așteptam. Îmi tremură mâinile”, a adăugat ea.

Citește și: Chefi la cuțite, 10 septembrie 2023. Cine a luat amuleta. Premieră în sezonul 12 Chefi la cuțite! Cosmin Natanticu s-a pronunțat

Tot ce trebuie să știi despre sezonul 12 Chefi la cuțite. Edițiile integrale se văd în AntenaPLAY

Se dă startul mult așteptatei bătălii din arena Chefi la cuțite. Telespectatorii au parte de o premieră maraton în această toamnă. Așadar, show-ul culinar vine cu 5 ediții consecutive în prima și a doua săptămână de difuzare, ulterior emisiunea având câte 4 ediții săptămânale.

În sezonul 12, Irina Fodor aduce surprize de proporții pentru jurați. Prezentatoarea TV o să-i însoțească pe chef Florin Dumitrescu, chef Cătălin Scărlătescu și chef Sorin Bontea pe tot parcursul noului sezon, fiind persoana care aduce cele mai imprevizibile vești.

Regulile nu se schimbă în sezonul 12 Chefi la cuțite. Așadar, chefii vor continua să gătească alături de un invitat special la jocul de amuletă. Dacă avantajul nu este câștigat de jurați, acesta va fi pus în seif. Toate mizele din seif vor fi puse în joc în ultima etapă de preselecții, iar un chef se va bucura din plin de ele la battle-uri.

Una dintre noutățile show-ului culinar este o schimbare organizatorică neașteptată: Chefii au un asistent cu o listă consistentă de atribuții, cel care preia acest rol fiind Rikito Watanabe, fostul concurent din sezonul 9 Chefi la cuțite.

Edițiile integrale din sezonul 12 Chefi la cuțite pot fi vizionate pe AntenaPLAY.