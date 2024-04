Chefi la cuțite, 15 aprilie 2024. Sonia Simionov a gătit alături de mama sa. Ce s-a aflat despre părinții jurnalistei

Sonia Simionov a venit să gătească alături de mama ei în ediția 12 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 13, din 15 aprilie 2024. Jurnalista a făcut dezvăluiri surprinzătoare despre ea și părinții săi.

Sezonul 13 al emisiunii Chefi la cuțite a adus în fața juraților concurenți din toate colțurile lumii, rețete surprinzătoare și momente savuroase. În ediția 12 am putut s-o vedem pe celebra jurnalistă Sonia Simionov gătind alături de mama sa. Fosta concurentă de la America Express a făcut dezvăluiri surprinzătoare despre părinții săi.

Jurnalista de la Observator a decis să vină la emisiune alături de mama ei, Ileana Simionov, care nu s-a ferit să recunoască faptul că este un fan al emisiunii.

„Mie chiar îmi place emisiunea. Am avut o reținere când a zis, dar am acceptat repede să vin atunci când mi-a propus Sonia, pentru că m-am gândit că este o experiență cu totul aparte. Cele mai mari emoții le am legat de timp – dacă voi reuși să mă încadrez sau nu în acea oră pe care o avem la dispoziție”, a declarat Ileana Simionov, care a decis să gătească o tocăniță de pui.

Sonia Simionov a ales să facă o rețetă de risotto cu trei feluri de ciuperci. În timp ce gătea, aceasta a dezvăluit detalii surprinzătoare despre ea și părinții săi.

„Eu nu gătesc lucruri pompoase, știu să fac lucrurile de bază. Când eram la liceu în Constanța, părinții erau mai mult în Cernavodă, pentru că acolo lucrau, și atunci, ca să-mi ajungă banii pe care mi-i trimiteau, trebuia să gătesc, pentru că era mai ieftin. Fac destule, nu fac doar cartofi prăjiți și ouă, fac și lucruri mai complicate”, a povestit Sonia Simionov.

Farfuriile au fost trimise apoi la degustare și concurentele au așteptat cu sufletul la gură verdictul, în ediția 12 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 13, din 15 aprilie 2024.

Surpriza a fost mare atunci când Sonia Simionov și-a făcut apariția în platiu, alături de mama ei, pe nume Ileana Simionov.

„Gătesc de-o viață, dar am avut și serviciu. Am lucrat la centrala nucleară de al Cernavodă cu soțul meu. Soțul meu a terminat fizica, a fost unul dintre directorii de la central. Iar eu am făcut tehnici și tehnologii nucleară și am lucrat la laboratorul de control mediu. Făceam analize din punct de vedere radioactiv, de exemplu carne de toate tipurile. Făceam și la iarbă, inclusiv la salată și spanac, tot ce se mănâncă. Făceam analize pe o rază de 30 de kilometri. Noi am ieșit la pensie și am lăsat pe alții în locul nostru”, a fost confesiunea surprinzătoare făcutp de mama Soniei Simionov.

Apoi, concurentele și-au prezentat rețetele și la final au fost răsplătite cu cuțitul de argint al prieteniei, în ediția 12 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 13, din 15 aprilie 2024.

