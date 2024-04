Chefi la cuțite, 15 aprilie 2024. Raul Pasetto este italianul care s-a întâlnit cu vedete precum Brad Pitt și George Clooney

Raul Pasetto este italianul care a reușit să îi uimească din plin pe jurați cu dezvăluirile făcute în ediția 12 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 13, din 15 aprilie 2024. Acesta a spus că a întâlnit numeroase personalități, printre care Brad Pitt și George Clooney.

Sezonul 13 al emisiunii Chefi la cuțite a adus rețete delicioase și povești de viață surprinzătoare. Printre cei mai surprinzători concurenți a fost și Raul Pasetto, un italian cu o viață desprinsă parcă dintr-un film de la Hollywood. Concurentul i-a uimit pe jurați atunci când a spus cu ce personalități a avut ocazia să se întâlnească de-a lungul timpului.

Raul Pasetto este italianul care a reușit să îi uimească din plin pe jurați cu dezvăluirile făcute în ediția 12 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 13, din 15 aprilie 2024

Concurentul a ales să pregătească o rețetă mai specială de paste (aglio olio peperoncino) și în timp ce gătea totul a povestit detalii despre el și viața lui.

„Am venit la Chefi la cuțite ca o ocazie să mă fac cunoscut și să-mi găsesc validarea, să-mi aflu locul în lumea restaurantelor”, a zis concurentul, care a dezvăluit detalii despre întâlnirea lui Ugo Tognazzi, un celebru actor, regizor și comediant italian.

Citește și: Mesajul transmis de chef Ștefan Popescu, după ce s-a aflat că nu va avea echipă în sezonul 13 Chefi la cuțite. Ce a publicat

„Am fost mai întâi barista, apoi barman, apoi bartender și am ajuns ulterior și director”, a dezvăluit italianul despre evoluția lui profesională.

Jurații au degustat preparatul și apoi au încercat să ghicească cine ar fi putut găti un astfel de preparat, în ediția 12 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 13, din 15 aprilie 2024.

Apoi, ușile s-au deschis și în platou și-a făcut apariția Raul Pasetto, care s-a prezentat.

„Am venit din Italia, din Milano. Povestea mea e că am pornit ca barman. Am fost barista, apoi barman, apoi bartender și am ajuns ulterior și director sau manager de hotel. Am lucrat 5 ani cu Dolce & Gabbana la un restaurant din Milano. M-am ales cu o experiență minunată în plan profesional”, a dezvăluit concurentul, care a spus care a fost problema în colaborarea cu celebrii creatori de modă.

Citește și: Mesajul transmis de chef Ștefan Popescu, după ce s-a aflat că nu va avea echipă în sezonul 13 Chefi la cuțite. Ce a publicat

„Am lucrat apoi în Veneția, cinci ani, m-am ocupat de baruri, vara lucram cu Warner Bros, Universal Pictures, orice actor care venea în Veneția pentru festivaluri trecea pe la noi. Am întâlnit pe Brad Pitt, pe George Clooney. O prefer pe soția lui. Cea mai frumoasă persoană a fost Sylvester Stallone, e același om ca înfilmul Rocky. E top!”, a zis concurentul, care i-a fascinat pe jurați cu dezvăluirile sale.

Pentru preparatul său, concurentul a primit două cuțite și Richard a decis să îi dea al treilea cuțit, pentru a putea merge mai departe în botocampul Chefi la cuțite sezonul 13.

Tot ce trebuie să știi despre sezonul 13 Chefi la cuțite. Edițiile integrale se văd în AntenaPLAY

Chef Orlando Zaharia, Chef Alexandru Sautner, Chef Richard Abou Zaki și Chef Ștefan Popescu au decis să scrie următorul capitol din bucătăria show-ului prezentat de Irina Fodor.

Astfel, la Chefi la cuțite, în noul sezon, cei patru jurați aduc în ringul culinar impresionanta lor experiență, fiind pregătiți să descopere noi talente în domeniul gastronomic, dar și să se întreacă în arena amuletelor, care aduce noutăți, începând cu acest sezon.

Fiecare Chef va primi un număr de puncte pentru preparatul său la întrecerile amuletelor, punctajul final fiind criteriul în funcție de care se va decide cine sunt Chefii care trec în etapa următoare, căci doar trei dintre cei patru jurați vor avea o echipă în etapa confruntărilor. Nu în ultimul rând, juratul care nu își va alcătui o echipă va decide în ce tabără va intra câștigătorul cuțitului său de aur.

Chefi la cuțite sezonul 13 aduce rețete savuroase, confruntări savuroase, momente delicioase și povești de viață surprinzătoare.

Edițiile integrale din sezonul 13 Chefi la cuțite pot fi vizionate pe AntenaPLAY.