Chefi la cuțite, 16 martie 2021. Ionuţ Rusu şi Andrei Ciobanu s-au deghizat în Dumnezeu și Satana și au făcut „omleta de Apoi”

Totuși, de data aceasta, comedianții au decis să ducă umorul la un alt nivel și să facă show, în timp ce gătesc! Astfel, în ediția 9 din 9 al emisiunii „Chefi la cuțite”, am putut vedea cum au gătit Dumnezeu și Diavolul o porție de „omletă de Apoi”.

„Dumnezeu vs Satana e un serial de pe Yotube care a pornit de la o idee de sketch, pentru că ne-a fost frică de ideea de serial, nu am vrut ca oamenii să percecapă totul ca pe un atac la religie, pentru că nu e, e o satiră la adresa societății românești. Nu am fost arși pe rug, și atunci am zis ok, mergem mai departe”, au explicat cei doi artiști.