Chefi la cuțite, 18 septembrie 2023. Aurel Ciuchilan i-a uimit pe chefi cu povestea vieții sale. Ce a zis despre Dem Rădulescu

Aurel Ciuchilan este concurentul care i-a surprins pe Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu în ediția 11 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 12.

Concurentul în vârstă de 71 de ani i-a uimit pe jurați cu povestea lui de viață, dar și cu cee ace a scos la iveală despre Dem Rădulescu și Puiu Călinescu. La final, chefii i-au dat verdictul, în ediția 11 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 12, difuzată la Antena 1 pe 18 septembrie 2023.

Aurel Ciuchilan i-a surprins pe jurați cu povestea lui de viață, în ediția 11 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 12, de la Antena 1

Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu au analizat atent farfuria pregătită de concurent, apoi ușile s-au deschis și acesta și-a făcut apariția în platou.

„Ori sunteți Moș Crăciun, ori sunteți Căpitanul Barbă Roșie?!”, a fost replica lui Florin Dumitrescu, surprins de înfățișarea „de poveste” a bărbatului.

„Și una, și alta!”, a fost răspunsul prompt al concurentului, care apoi a început să povestească mai multe despre viața lui.

„Am lucrat vreo 30 de ani pe un vagon restaurant pe rute București-Iași, București-Timișoara, am fost la Praga, la Budapesta, mai mergeai și la Praga. Din anul 1970 și ceva până în 1998, când au început să se rărească vagoanele. Am ieșit la pensie de acolo, dar având permis de conducere profesionist, aveam o izotermă cu care se făcea aprovizionarea. Și eu știam, așa că m-am dus la directorul general și am făcut cerere. Am zis că nu vreau să plec, ci vreau să fiu șofer, să muncesc, fiindcă am 2 copii acasă, rate, greutăți. Doi băieți am. Au crescut copiii fără mine, dar am o soție de nota 10. Avem aproape 50 de ani de căsătorie. Secretul căsniciei este să te iubești, să te respecți, să îți respecți femeia, pentru că femeia e femeie, e suavă”, a fost confesiunea făcută de concurent.

Chefii l-au rugat să povestească și mai multe, iar Aurel Ciuchilan nu s-a ferit să facă și alte dezvăluiri: „Dacă vă povestesc de toată trupa de actori ai noștri...Mergeau în țară Dem Rădulescu, Puiu Călinescu, Bănică...Erau clienți. Cel mai așa era Dem Rădulescu, el nu dădea niciodată șpagă, și Bănică. Făceam ciorbe, sandvișuri. Cea mai mare satisfacție sau bucurie a mea e că acum 23 de ani am fost operat de cancer la colon. Soția a întrebat medicul, la ieșirea în spital, cât mai am de trăit. Medicul i-a zis că un an sau doi. Dar am terminat cu carnea de porc, nu mănânc pui din comerț și am luat-o pe naturiste, pe mâncare naturistă. Dacă nu mă îngrijeam nu ajungeam, după 23 de ani, să fiu lângă copii. Acum sunt pensionar, cânt la chitară, printre altele cânt în strană la biserică”, a zis concurentul, spre deliciul chefilor.

La final, aceștia i-au oferit cuțitul de argint al prieteniei, lucru ce l-a bucurat din plin pe concurent.

