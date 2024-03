Chefi la cuțite, 19 martie 2024. Jelo Husni, sirianul cu o poveste impresionantă de viață. Cum a ajuns ilegal în România

Jelo Husni este sirianul care a venit în sezonul 13 Chefi la cuțite cu o poveste impresionantă de viață și un preparat spectaculos. În ediția 2 a show-ului culinar de pe 19 martie 2024, concurentul le-a povestit chefilor despre cum a ajuns ilegal în România.

Noul sezon Chefi la cuțite a adus pe micile ecrane ale telespectatorilor concurenți cu povești de viață impresionante și abilități excepționale în diferite domenii. În ediția 2 a show-ului culinar de pe 19 martie 2024, jurații au avut ocazia să-l cunoască pe Jelo Husni.

Sirianul a pășit timid în fața chefilor, așteptând un verdict din partea lor în ceea ce privește preparatul său. Înainte de a discuta despre rețeta cu care s-a prezentat în preselecții, chef Richard Abou Zaki și-a dorit să afle cum a ajuns bărbatul din Siria în România.

Cu zâmbetul pe buze și foarte sincer, Jelo Husni le-a spus juraților că are o poveste lungă și grea în spate. Se pare că bărbatul a ajuns ilegal pe meleagurile românești, după ce a izbucnit războiul din Siria.

Citește și: Chefi la cuțite, 18 martie 2024. Chef Vlad Pădurescu a avut o reacție neașteptată când a gustat preparatul lui Alexandru Sautner

„Sunt din Siria, am venit în 2013 în România și sunt bucătar pe specific oriental”, a mărturisit concurentul.

Ce detalii dureroase a scos la iveală Jelo Husni în ediția 2 din sezonul 13 Chefi la cuțite de pe 19 martie 2024. Jurații l-au privit fascinați în timp ce povestea

În ediția 2 din sezonul 13 Chefi la cuțite de pe 19 martie 2024, Jelo Husni i-a uluit pe cei patru jurați cu mărturisirile sale copleșitoare. Sirianul a trecut prin momente delicate înainte de a ajunge în România.

„Părinții mei locuiau într-o zonă riscantă din Siria. Nu mai aveam liniște în suflet, și am încercat să-i scot de acolo. Munceam în Liban. Am ajuns în Siria când a început războiul, am avut un noroc foarte mare. Am coborât cu familia din bloc, am mers câteva sute de metri, iar atunci a fost dată o rachetă care a distrus tot blocul”, a povestit concurentul.

„Eu, mama și tata am văzut în fața ochilor cu casa noastră este distrusă. Deci noi am avut noroc, zici că ne-a oferit Dumnezeu o nouă viață, am coborât la timp din bloc și am mers doar câțiva metri. Am scăpat. Nu am pățit nimic, dar foarte mulți oameni și-au pierdut viața”, a mai adăugat el.

Jelo Husni a dezvăluit că drumul său către libertate a fost plin de piedici. Acesta a scos o sumă importantă de bani din buzunar pentru a-și vedea familia în siguranță.

Citește și: Chefi la cuțite, 18 martie 2024. Orlando Zaharia a făcut o „gafă” în prima probă de amuletă. Ce au surprins camerele de filmat

„Am plătit 2.500 de euro ca să vin cu vaporul ilegal în România. Majoritatea persoanelor care au fugit de război au intrat ilegal în diferite țări. Ne-am ascuns pe o barcă mică pentru a ajunge la 7 dimineața în România. Era atât de frig încât toate hainele de pe noi au înghețat. Am rămas fără motorină la barcă în mijlocul mării. În timp ce alimentam, șoferul cu GPS-ul a căzut în apă și ne-am chinuit să-l salvăm. Noi am fugit de război ca să trăim. Am fugit de foc ca să murim în apă?”, a dezvăluit Jelo Husni.

„Când am ajuns în București am dormit 4 zile sub bănci până am dat peste un domn care vorbea limba mea. Acum am o familie, mama și tata sunt lângă mine. România este cu adevărat țara mea pentru mine. În curând o să devin și cetățean român. Aici am afacerea mea proprie, un restaurant fast food. De 10 ani sunt aici!”, a mai zis el.

Tot ce trebuie să știi despre sezonul 13 Chefi la cuțite. Edițiile integrale se văd în AntenaPLAY

Chef Orlando Zaharia, Chef Alexandru Sautner, Chef Richard Abou Zaki și Chef Ștefan Popescu au decis să scrie următorul capitol din bucătăria show-ului prezentat de Irina Fodor.

Astfel, la Chefi la cuțite, în noul sezon, cei patru jurați aduc în ringul culinar impresionanta lor experiență, fiind pregătiți să descopere noi talente în domeniul gastronomic, dar și să se întreacă în arena amuletelor, care aduce noutăți, începând cu acest sezon.

Fiecare Chef va primi un număr de puncte pentru preparatul său la întrecerile amuletelor, punctajul final fiind criteriul în funcție de care se va decide cine sunt Chefii care trec în etapa următoare, căci doar trei dintre cei patru jurați vor avea o echipă în etapa confruntărilor. Nu în ultimul rând, juratul care nu își va alcătui o echipă va decide în ce tabără va intra câștigătorul cuțitului său de aur.

Chefi la cuțite sezonul 13 aduce rețete savuroase, confruntări savuroase, momente delicioase și povești de viață surprinzătoare.

Edițiile integrale din sezonul 13 Chefi la cuțite pot fi vizionate pe AntenaPLAY.