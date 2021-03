Chefi la cuțite, 2 martie 2021. Gina Pistol a anunțat ce bonus aduce amuleta 3 și chefii nu au fost tocmai bucuroși

„Am trăit Regula celor 10, este o amuletă foarte nasoală dacă e întoarsă împotriva ta, mai ales dacă ți-o dă și la final de sezon”, a explicat Florin Dumitrescu, cel care știe cel mai bine cât de neplăcut este să ai concurenții divizați în două echipe, ce lucrează alternativ, câte zece minute.

De data aceasta, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu au avut parte de o surpriză de zile mari, atunci când au aflat ce temă le-a pregătit frumoasa Gina Pistol, în lupta pentru amuleta cu numărul 3, din sezonul 9 „Chefi la cuțite”.

„Tema de astăzi este una dorită de voi, cerută de voi, ați insistat de atâtea ori și până acum nu v-am ascultat, însă în sezonul 9, dragilor, vă mai ascult din când în când. Tema de astăzi se intitulează simplu: saramură!”, a anunțat Gina Pistol, în ediția 3 din sezonul 9 „Chefi la cuțite”.

Chef Iosif Ștefănescu, un adevărat expert în materie de carne și fripturi delicioase, este cel care va face degustarea și jurizarea.

„Nu cred, saramură de burger. Eu știu un lucru: că el nu mănâncă pește. Ce surpriză o să aibă Iosif în momentul în care o să vadă că are de jurizat pește. Ăsta ne ghicește imediat, se uită la farfurii și imediat zice. Eu îl cunosc pe Iosif de foarte mult timp, nu ai ce să-i reproșezi, nu poți decât să-l adulezi. De fiecare dată când pui mâna pe telefon și îi spui că ai nevoie de ceva are răspuns, are rezolvare, are absolut orice e nevoie ca să te ajute. Adică e un om extraordinar de săritor, muncitor, profesionist”, a dezvăluit Cătălin Scărlătescu.