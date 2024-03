Chefi la cuțite, 20 martie 2024. Cătălin Țociu, fiul lui Romică Țociu, a făcut dezvăluiri savuroase. Ce a zis de soție și copii

Un moment savuros din ediția a treia a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 13 a fost atunci când în fața juraților și-a făcut apariția Cătălin Țociu, fiul lui Romică Țociu.

Cătălin Țociu, fiul lui Romică Țociu, a venit la Chefi la cuțite sezonul 13 alături de soție și copii. Ce dezvăluiri surprinzătoare a făcut

Sezonul 13 al emisiunii al emisiunii Chefi la cuțite de la Antena 1 aduce nu doar un carusel complet de emoții și preparate surprinzătoare, ci și momente delicioase. Unul dintre acestea a fost atunci când în platou și-a făcut apariția Cătălin Țociu, fiul celebrului actor Romică Țociu.

Cei doi au fost împreună la America Express și au dovedit că fac o echipă bună împreună. De data aceasta, Cătălin a venit la emisiune alături de soție și cei doi copii.

„Chiar îmi place meseria de bucătar, părinții mei au avut restaurante tot timpul. Nu pot să zic că au fost niște afaceri reușite, dar sunt un copil crescut în restaurante, dormeam pe scaune”, a dezvăluit concurentul.

Ca să îi impresioneze pe jurați, acesta a decis să pregătească un somon în crustă de măsline cu sos sweet chilli.

„Mi-am dorit din tot sufletul să mă fac bucătar, pentru că la noi în casă se gătește non-stop și la noi în casă cine să gătească altcineva dacă nu tata? Atât! Nici acolo n-ai loc de el. Dar el gătește extraordinar de bine. De acolo a pornit pasiunea mea. Am absolvit cursurile de pizzer, am fost ucenic apoi într-o pizzerie și soarta a făcut să ajung la Campionatul Mondial de Pizza de la Rimini, unde m-am bătut cu italieni la ei acasă. Am reușit să iau locul 8 în lume cu o pizza desert. Am făcut cursurile de bucătar, și apoi m-am angajat ucenic, după care am ocupat poziție. În momentul de față nu mai lucrez, dar nu m-am lăsat de gătit”, a zis concurentul, care a oferit detalii despre podcastul său numit „La Țocii”, unde gătește pentru invitații săi.

Visul lui Cătălin Țociu este să aibă propriul restaurant și spune că a venit la Chefi la cuțite cu gândul de-a reuși să ajungă cât mai departe, exact ca la America Express.

Ajuns în fața juraților, a dezvăluit detalii savuroase despre experiența sa la America Express, spre deliciul celor patru Chefi.

„Am avut zile în care nu am mâncat nimic. Am avut ocazia să mâncăm viermi. Am slăbit în jur de 11 kilograme”, a spus Cătălin Țociu.

Chefii au fost curioși să afle ce gust are viermele mâncat de el, dar și alte detalii din viața acestuia. La final, verdictul i-a adus trei cuțite și șanse de-a merge mai departe, la Chefi la cuțite sezonul 13.

