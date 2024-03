Cum arată mama lui Chef Richard Abou Zaki. Juratul Chefi la cuțite se laudă cu cea mai importantă femeie din viața lui

Chef Richard Abou Zaki este unul dintre jurații emisiunii Chefi la cuțite, sezonul 13. Pasiunea lui pentru bucătărie l-a ajutat să facă performanță.

Chef Richard Abou Zaki este unul dintre cei 4 jurați ai emisiunii Chefi la cuțite, sezonul 13. El jurizează concurenții din noul sezon alături de Chef Orlando Zaharia, Chef Ștefan Popescu și Chef Alexandru Sautner.

Despre parcursul carierei sale, Chef Richard Abou Zaki a spus că dragostea lui pentru gătit a început încă din copilărie, când la vârsta de 8 ani a gătit pentru prima dată.

Cum și-a început cariera Chef Richard Abou Zaki

„Primul lucru pe care l-am făcut cred că a fost o ceafă de porc cu cartofi prăjiți. Așa a început bucătăria pentru mine, ca un joc. Dar mereu i-am spus mamei că vreau să fac din asta o carieră, iar ea m-a susținut întotdeauna”, își amintește Chef Richard despre anii copilăriei după plecarea în Italia.

Mama lui a fost cea care i-a insuflat dragostea pentru gătit și l-a făcut să transforme gastronomia într-o pasiune. La polul opus, tatăl lui, care trăia în America, și-ar fi dorit pentru fiul său un altfel de viitor. Cu toate acestea, Chef Richard Abou Zaki și-a ascultat inima.

El s-a înscris la un colegiu de bucătari, iar visul a început cu adevărat să prindă contur odată cu ocazia de a face un internship de două luni la Londra, la prestigiosul restaurant Le Gavroche, unde a și rămas ulterior să lucreze.

Una dintre experiențele care l-au marcat la Le Gavroche a fost și aceea care l-a propulsat în carieră, după greșeala unui bucătar pe care l-a rugat să pună la sous-vide niște organe de vită, dar a uitat.

„Dimineața, când m-am întors la restaurant, Chef-ul a început să strige la mine, furios: <<Ale cui sunt organele astea de vită? Astea costă 60 de lire kilogramul. Ori le mănânci, ori pleci de-aici!>>. Erau stricate, nu puteau fi date nimănui. Am găsit atunci cel mai mare curaj din viața mea. Asta e scena care mi-a schimbat viața.

Am pus sare și piper, le-am tras cu unt la tigaie și le-am mâncat. Toată noaptea mi-a fost rău! Dar de-atunci, viața mea la Le Gavroche s-a schimbat. În scurt timp, am devenit unul dintre cei mai tineri Chefi de partie din istoria restaurantului. Eu și Gordon Ramsey am fost cei mai tineri Chefi de partie, la numai 19 ani”, povestește Chef Abou Zaki.

Apoi el s-a întors în Italia unde s-a angajat ca sous-chef la restaurantul Osteria Francescana, unde a lucrat alături de celebrul bucătar Massimo Bottura. La trei ani distanță, Chef Richard Abou Zaki și-a deschid propriul restaurant numit Retroscena care a primit o stea Michelin după doar 8 luni de la deschidere.

Cum arată mama lui Chef Richard Abou Zaki

Pe contul său de Instagram Chef Richard Abou Zaki postează cel mai des fotografii cu preparatele sale de la restaurant, dar și cu cei dragi.

Printre cele mai importante persoane din viața lui se află mama chef-ului care l-a încurajat și sprijinit mereu în cariera sa.

Deși are 50 ani, mama lui Chef Richard arată mult mai tânără. Juratul de la Chefi la cuțite a postat vara trecută, de ziua ei, unele dintre cele mai frumoase poze împreună, făcute la momente cheie din viețile lor.

Printre fotografii se află una de când Chef Richard era mic și una de la absolvire. Bucătarul îi seamănă leit mamei sale de la crae a moștenit cele mai frumoase trăsături. El este extrem de mândru de femeia care i-a dat viață și care îl sprijină la orice pas.