Chefi la cuțite, 20 martie 2024. Constantin Dumitru, un cunoscut hairstylist, i-a impresionat pe jurați cu povestea lui de viață

În ediția a treia a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 13, Constantin Dumitru a oferit tuturor o adevărată lecție de viață.

Ca să îi impresioneze pe jurați, concurentul a ales să pregătească o ciulama reinterpretată, servită cu mămăligă. După ce au degustat atent farfuria, jurații au dorit să îl cunoască pe concurent. Povestea de viață a lui Constantin Dumitru i-a impresionat din plin pe cei patru jurați, în ediția a treia a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 13.

Constantin Dumitru, un cunoscut hairstylist din București, i-a impresionat pe jurații emisiunii Chefi la cuțite sezonul 13 cu povestea lui de viață

În ediția a treia a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 13 am putut să îl cunoaștem pe Constantin Dumitru, un cunoscut hairstylist din București în vârstă de 36 de ani.

„Ține capul sus este cel mai bun sfat pe care ți-l da un hairstylist. Când ții capul sus atragi către tine situații și oameni potriviți și circumstanțe bune. Sunt hairstylist de peste 15 ani, am cochetat cu bucătaria acum 20 de ani. Am 36 de ani. Am făcut școala de ospătar-bucătar, dar înainte de asta mai e o povestire, mai mică. Eu am fost sportiv de mic și îmi doream să fac sport toată viața. Sunt o fire energică și sportul mi se potrivea mănușă. Acum pot spune cu capul sus că minunate sunt căile Domnului. Locuiesc în Pantelimon și unde se află astăzi primăria era un bloc părăsit, acolo ne jucam noi, copii. La un moment dat era un băiat care nu se juca și el cu noi. A tras un cornet cu ac și mi-a venit cornetul în ochi, am căzut pe spate. Am scos cornetul, m-au dus de urgență la spital. În drumul spre spital m-am uitat pe geam și simțeam ca un vortex, cum se scurgea totul pe acolo.

Citește și: Orlando Zaharia a gătit la Cotroceni pentru un președinte al României! Ce „secrete” a dezvăluit juratul de la Chefi la cuțite

Dacă aș putea spune astăzi în cuvinte, simțeam cum se scurge viața prin ochiul meu. Cumva, știam încă de atunci că nu voi mai vedea cu ochiul ăla. Am bănuit. Cu cinci minute înainte de acest episod a trecut mama pe acasă și mi-a zis să mă duc și eu. A fost foarte greu, dar cel mai mult m-a durut atunci că m-am simțit foarte vinovat față de mama. Eu n-am vărsat niciodată o lacrimă, trebuia să fiu puternic pentru mama. Abia după ce am început să fac terapie, după ce s-a născut fetița mea, mi-am plâns plânsul neplâns la 14 ani”, a fost confesiunea emoționantă pe care a făcut-o Constantin Dumitru, în ediția 3 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 13.

„Trebuie să fie extrem de greu. De unde ai găsit forța, curajul să treci peste experiența de la 14 ani?”, a întrebat Richard Abou Zaki impresionat.

„Se spune că Dumnezeu îți dă cât poți duce”, a fost răspunsul lui Constantin Dumitru.

Citește și: Chefi la cuțite, 19 martie 2024. Adrian Izgoană, poveste dramatică de viață. Reacția lui chef Richard Abou Zaki când l-a văzut

A fost nevoit să renunțe la sportul care i-a adus medalii și viața de liceu i-a adus numeroase dureri. Viața l-a pus în numeroase situații dificile până în ziua în care a decis să se schimbe. A ajuns să se facă hairstylist și abia atunci viața lui s-a schimbat în bine. Ulterior, acesta și-a găsit jumătatea și împreună și-au construit o frumoasă familie.

„Uite cum mi s-a făcut pielea”, a zis Alexandru Sautner, emoționat din plin.

La final, Constantin Dumitru a primit doar două cuțite. Richard Abou Zaki s-a gândit mai bine și i-a dat și al treilea cuțit, ce i-a adus un bilet către bootcamp, la Chefi la cuțite sezonul 13.

Tot ce trebuie să știi despre sezonul 13 Chefi la cuțite. Edițiile integrale se văd în AntenaPLAY

Chef Orlando Zaharia, Chef Alexandru Sautner, Chef Richard Abou Zaki și Chef Ștefan Popescu au decis să scrie următorul capitol din bucătăria show-ului prezentat de Irina Fodor.

Astfel, la Chefi la cuțite, în noul sezon, cei patru jurați aduc în ringul culinar impresionanta lor experiență, fiind pregătiți să descopere noi talente în domeniul gastronomic, dar și să se întreacă în arena amuletelor, care aduce noutăți, începând cu acest sezon.

Fiecare Chef va primi un număr de puncte pentru preparatul său la întrecerile amuletelor, punctajul final fiind criteriul în funcție de care se va decide cine sunt Chefii care trec în etapa următoare, căci doar trei dintre cei patru jurați vor avea o echipă în etapa confruntărilor. Nu în ultimul rând, juratul care nu își va alcătui o echipă va decide în ce tabără va intra câștigătorul cuțitului său de aur.

Chefi la cuțite sezonul 13 aduce rețete savuroase, confruntări savuroase, momente delicioase și povești de viață surprinzătoare.

Edițiile integrale din sezonul 13 Chefi la cuțite pot fi vizionate pe AntenaPLAY.