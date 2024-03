Chefi la cuțite, 19 martie 2024. Adrian Izgoană, poveste dramatică de viață. Reacția lui chef Richard Abou Zaki când l-a văzut

Adrian Izgoană este concurentul din ediția 2 a sezonului 13 Chefi la cuțite, de pe 19 martie 2024, cu o poveste dramatică de viață. Chef Richard Abou Zaki a fost aspru la jurizare, însă când a văzut cine se află în spatele preparatului, ochii i s-au umezit de emoție.

Adrian Izgoană este un tânăr de 25 de ani din Constanța care a venit în sezonul 13 Chefi la cuțite pentru a demonstra tuturor că orice este posibil, chiar și într-un scaun cu rotile. Povestea dramatică de viață a concurentului a adus lacrimi în ochii juraților.

În ediția 2 din sezonul 13 Chefi la cuțite de pe 19 martie 2024, chefii au trăit clipe emoționante atunci când Adrian Izgoană și-a făcut apariția. Tânărul i-a lăsat mască pe toți cu rețeta de midii în sos de vin.

„Noi putem mereu mai mult, dacă sănătatea este alături de noi. De ce alt om să fie mai bun decât tine?”, a mărturisit concurentul în scaun cu rotile.

Deși este frizer de profesie, Adrian Izgoană a fost pasionat încă din copilărie de bucătărie. Tânărul a dezvăluit că își ajuta des mama la gătit când era mic: „Am stat după fusta ei ca o fetiță, iar după am plecat pe barba mea la muncă de la 14 ani să devin bucătar”.

Concurentul își dorește o carieră în domeniul culinar. În ciuda evenimentelor nefericite din viața lui, acesta are planuri mari de viitor și vrea să își deschidă propria afacere.

„Ce îmi pune în dificultate pe mine este faptul că nu mai am niciun miros în urma hematomului care mi-a afectat mirosul și ochiul stâng. Eu nu simt niciun fel de miros, chiar dacă mi-aș dori. Mă chinui destul de mult, dar asta nu înseamnă că trebuie să mă dau bătut”, a povestit el.

Adrian Izgoană a dat tuturor o lecție de viață în ediția 2 din sezonul 13 Chefi la cuțite de pe 19 martie 2024. Cum a reacționat chef Richard Abou Zaki când l-a văzut pe tânăr, după jurizarea aspră

Chef Richard Abou Zaki a comentat dur preparatul lui Adrian Izgoană din ediția 2 a sezonului 13 Chefi la cuțite de pe 19 martie 2024, însă ochii au început să i se umezească atunci când ușile s-au deschis, iar tânărul a intrat în platou.

„Am fost un pic șocați pentru că a venit în scaun cu rotile. Am fost un pic mai sever, m-am simțit un pic așa... fără să mă gândesc cât de greu îi este să facă de mâncare”, a spus juratul, vizibil emoționat.

Adrian Izgoană le-a vorbit chefilor și despre cea mai mare dramă a vieții sale. Tânărul și-a pierdut abilitatea de a merge în urma unui accident de mașină.

„Acum un an și doua luni am plecat în Franța împreună cu iubita mea la cules de fructe. Într-o zi de weekend, un coleg de muncă mi-a zis că mă duce el până acasă. Eu voiam să-mi cumpăr o mașină pentru că abia îmi luasem permisul, dar nu pe a lui pentru că voia să o vândă și a vrut să-mi demonstreze cât de bine merge mașina. A călcat accelerația prea mult și a derapat într-o curbă. Ne-am răsturnat fix pe partea dreaptă, unde mă aflam eu. Am stat internat trei săptămâni în Franța, am fost operat, nu îmi amintesc mare lucru probabil și din cauza tratamentului.

Am plecat în România și credeam că o să merg din nou într-o lună maxim, nu știam gravitatea situației. Planurile mele au luat o întorsătură la 180 de grade. Moartea mi se părea singura rezolvare, nu am de ce să spun acest lucru. Eram sportiv, vedeam altfel viața. Medicul mi-a zis că nu o să mai merg niciodată, am intrat în depresie. Șoferul e bine sănătos, a zis că vrea să-și trăiască viața. Iubita mea a fost alături de mine, ea s-a chinuit cu mine!”, a povestit concurentul.

„E iubire pură, sunteți suflete pereche!”, au evidențiat jurații.

