Chefi la cuțite, 21 noiembrie 2022. Mădălina Crețan, soția lui NOSFE, a trecut printr-o accidentare. Ce i-a zis medicul

La scurt timp după ce au aflat de la Gina Pistol care este tema de gătit pentru cel de-al 15-lea battle de la Chefi la cuțite sezonul 10, cele trei echipe conduse de Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu s-au apucat imediat de gătit. Nu a durat însă mult și Mădălina Crețan, soția lui NOSFE, s-a accidentat și a avut nevoie de ajutorul unui medic.

Mădălina Crețan, soția lui NOSFE, accidentare în bucătărie, în ediția 35 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 10, de la Antena 1

În ediția 35 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 10 de la Antena 1, cele trei echipe conduse de Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu au avut parte de o reală surpriză atunci când au descoperit ce temă de gătit le-a pregătit frumoasa Gina Pistol, pentru cel de-al 15-lea battle de la Chefi la cuțite sezonul 10.

Totul a început cu o ghicitoare, al cărei răspuns corect l-a dat Florin Dumitrescu. Acesta a aflat apoi că are dispoziție trei sosuri și trei plante pe care trebuie să le împartă echipelor. Pentru el a ales sosul bechamel și leurda, lui Sorin Bontea i-a dat ștevia și sosul bernez și lui Cătălin Scărlătescu i-a dat sosul veloute și măcrișul.

Cu o temă atât de dificilă și cu niște invitați speciali la degustare (Taraful Rutenilor), emoțiile au atins cote maxime instant. Apoi, când cronometrul a pornit, toată lumea s-a năpustit asupra cămării, pentru a-și procura ingredientele necesare și pentru a se apuca rapid de treabă.

Mădălina Crețan, soția regretatului NOSFE de la Șatra BENZ, a primit sarcina de-a tăia niște ciuperci. Chiar în timp ce lucre de zor, Cătălin Scărlătescu a dorit să îi dea noi indicații. În timp ce îl privea atentă, concurenta s-a tăiat. Această accidentare a făcut-o să aibă imediaat nevoie de ajutorul unui medic.

„M-am tăiat în ciuperci pentru că în timp ce tăiam ciupercile m-am uitat la chef, dar am uitat să mă opresc din tăiat. Nu se mai oprește sângele. Am rămas blocată, efectiv. Am stat cu mâna la asistentă fiindcă voia să îmi pună garou, pentru că efectiv nu se mai oprea sângerarea. Am rugat-o să mă lase să fac ceva cu o mână, îmi era groaznic să stau degeaba pe acolo”, a dezvăluit Mădălina Crețan, soția lui NOSFE, în ediția 35 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 10, de la Antena 1.

Ambițioasă, muncitoare și dornică să își ajute echipa, concurenta a trecut rapid peste accidentare și s-a apucat imediat de treabă.

