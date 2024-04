Chefi la cuțite, 22 aprilie 2024. Gabriela Lucuțar a făcut un gest neașteptat față de colega sa de echipă, Iulia Creangă

Regina Întunericului a făcut un gest neașteptat față de colega sa de echipă, Iulia Creangă. Camerele de filmat au surprins totul, la Chefi la cuțite sezonul 13, în primul duel.

Încă din bootcamp au început să iasă scântei între Gabriela Lucuțar (Regina Întunericului) și Iulia Creangă. Se pare că replicile acide dintre cele două au continuat și în primul duel de la Chefi la cuțite sezonul 13, în ediția 15 din 22 aprilie 2024. La un moment dat, una dintre ele a făcut chiar și un gest neașteptat.

Regina Întunericului a făcut un gest neașteptat față de colega sa de echipă, Iulia Creangă, în primul battle de la Chefi la cuțite sezonul 13, în ediția 15 din 22 aprilie 2024

Orlando Zaharia și Alexandru Sautner s-au retras și toți concurenții rămași în bucătărie au așteptat cu sufletul la gură să descopere ce temă de gătit le-a pregătit Irina Fodor, în primul duel de la Chefi la cuțite sezonul 13, în ediția 15 din 22 aprilie 2024.

Toți au fost uimiți când au aflat că trebuie să pregătească rețete cu legume și fructe din cămară. Deși tema e una simplă, emoțiile au atins cote uriașe.

Când cronometrul a pornit, concurenții au alergat spre cămară și s-au apucat să își caute ingredientele necesare. N-au lipsit nici replicile acide între concurenți.

„A zis că nu, nu se ia în gură cu mine! După care a început”, a zis Gabriela Lucuțar, Regina Întunericului, deranjată de faptul că Iulia Creangă a întrebat-o ce gătește.

„Încerc să mă stăpânesc, dar îmi este foarte greu, cu o persoană ca ea. Am văzurt niște condimente, am pus mâna pe ele și le-am aruncat în tigaia ei, apoi am amestecat. O ajutam, pentru că mi s-a părut că nu are culoare cărnița. Îi lipsea ceva, nu avea miros, am făcut-o s-o ajut”, a zis Regina Întunericului, despre gestul făcut.

Tot ce trebuie să știi despre sezonul 13 Chefi la cuțite. Edițiile integrale se văd în AntenaPLAY

Chef Orlando Zaharia, Chef Alexandru Sautner, Chef Richard Abou Zaki și Chef Ștefan Popescu au decis să scrie următorul capitol din bucătăria show-ului prezentat de Irina Fodor.

Astfel, la Chefi la cuțite, în noul sezon, cei patru jurați aduc în ringul culinar impresionanta lor experiență, fiind pregătiți să descopere noi talente în domeniul gastronomic, dar și să se întreacă în arena amuletelor, care aduce noutăți, începând cu acest sezon.

Fiecare Chef va primi un număr de puncte pentru preparatul său la întrecerile amuletelor, punctajul final fiind criteriul în funcție de care se va decide cine sunt Chefii care trec în etapa următoare, căci doar trei dintre cei patru jurați vor avea o echipă în etapa confruntărilor. Nu în ultimul rând, juratul care nu își va alcătui o echipă va decide în ce tabără va intra câștigătorul cuțitului său de aur.

Chefi la cuțite sezonul 13 aduce rețete savuroase, confruntări savuroase, momente delicioase și povești de viață surprinzătoare.

Edițiile integrale din sezonul 13 Chefi la cuțite pot fi vizionate pe AntenaPLAY.