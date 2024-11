Chefi la cuțite, 27 noiembrie 2024. Cine a câștigat a opta amuletă. Ce concurent a primit cuțitul de aur de la Ștefan Popescu

În ediția de miercuri, 27 noiembrie 2024, a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 14, cei patru Chefi au trecut printr-o probă de amuletă extrem de dificilă. Descoperă ce s-a întâmplat în această ediție și cine a luat cuțitul de aur.

Și de data aceasta, Orlando Zaharia, Alexandru Sautner, Richard Abou Zaki și pe Ștefan Popescu s-au întrecut în bucătărie pentru o amuletă. Totuși, lupta a fost una dificilă, căci tema impusă de Irina Fodor nu a fost una tocmai simplă Descoperă ce s-a întâmplat în ediția din 27 noiembrie 2024 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 14.

Cine a câștigat a opta amuletă de la Chefi la cuțite sezonul 14, ediția de miercuri, 27 noiembrie 2024

În ediția din 27 noiembrie 2024 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 14, frumoasa Irina Fodor și-a făcut apariția în bucătărie și i-a anunțat pe Orlando Zaharia, Alexandru Sautner, Richard Abou Zaki și pe Ștefan Popescu ce temă de gătit a pregătit de data aceasta.

„Astăzi avem o probă grea, din nou. În primul rând, cred că ar trebui să vă zic amuleta, pentru că până și pe mine m-au luat emoțiile: Ai puterea să aduci trei concurenți din bootcamp și să îi distribui câte unul în echipe, așa cum dorești tu”, a fost anunțul făcut de Irina Fodor.

„În mintea mea deja diabolică mă gândeam că trebuie să le adun niște concurenți care nu sunt compatibili cu ei”, a zis imediat Ștefan Popescu, făcându-și deja niște planuri să își încurce colegii.

„Poate vă mai înveselește faptul că astăzi jurizează o blondă superbă, 90-60-90, cu zâmbet superb și ochi minunați, super influencer. Este vorba despre Carmen Grebenișan”, a anunțat Irina Fodor.

Zâmbetele tuturor s-au „evaporate” rapid atunci când Macho a fost chemat în platou și acesta a venit cu temuta roată a ingredientelor.

„M-a ciuruit roata sezonul trecut”, a zis Ștefan Popescu.

„Toate complicațiile imposibile o să fie în roata aia”, a zis Richard, care s-a apucat să își spună și rugăciunile.

Ștefan Popescu s-a ales cu biscuiții, șofran și suc de portocale, Orlando a primit fresh de portocale, anșoa și pufarine. Richard a învârtit roata ingredientelor și s-a ales cu caise confiate, fulgi de nucă de cocos și fudulii de curcan, în timp ce Alexandru Sautner a primit fulgi de nucă de cocos, fasole și biscuiți.

„Șoc mental am primit”, a conchis Chef Richard, buimăcit de rezultatul ruletei.

Fără să mai stea pe gânduri, cei patru bucătari s-au apucat imediat de pregătit rețetele alese, apoi Carmen Grebenișan a degustat preparatele, surprinsă fiind de măiestria cu care au reușit să îmbine o combinație bizară de ingrediente.

Apoi, Carmen Grebenișan și-a făcut apariția în platoul emisiunii Chefi la cuțite sezonul 14 ca să anunțe cine a câștigat amuleta. Patru puncte a primit Richard Abou Zaki, iar trei puncte a obținut Alexandru Sautner. Amuleta a fost câștigată de Ștefan Popescu, iar două puncte au mers la Orlando Zaharia.

Alexandra Rus i-a surprins pe jurați cu preparatul său, în ediția din 27 noiembrie 2024 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 14

În ediția 8, difuzată miercuri, 27 noiembrie 2024, am putut s-o cunoaștem pe Alexandra Rus, o asistentă medicală din Baia Mare, în vârstă de 28 de ani. Ca să îi impresioneze pe Orlando Zaharia, Alexandru Sautner, Richard Abou Zaki și Ștefan Popescu, aceasta a pregătit o rețetă de papricaș de pui cu crochete de mămăligă. Ajunsă în fața juraților, tânăra s-a prezentat și a spus că este asistentă medicală și că deține un cocktail bar mobil împreună cu partenerul ei.

Pentru savoarea preparatului tău, concurenta a primit trei cuțite și șansa de merge mai departe, în bootcampul emisiunii Chefi la cuțite sezonul 14.

Constantin Ilițoi i-a emoționat pe jurați cu povestea sa dureroasă de viață, în ediția din 27 noiembrie 2024 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 14

În ediția din 27 noiembrie 2024 l-am putut cunoaște pe Constantin Ilițoi, un tânăr în vârstă de 21 de ani și Jurilocva. Ca să îi impresioneze pe Orlando Zaharia, Alexandru Sautner, Richard Abou Zaki și Ștefan Popescu, concurentul a ales să pregătească o rețetă de rapane în sos de vin alb, o specialitate locală. Ajuns în fața juraților, concurentul s-a prezentat.

„Am fugit de acasă ca să mă angajez. Tata și mama au divorțat când eu aveam 9 ani, a trebuit să aleg între părinți. Eram eu cu fratele mele. Tata era alcoolic, violență domestică în fiecare seară, trebuia să dormim ori să ne facem că dormim. Mama mea suferea din cauza asta, fiindcă o bătea tata, orice greșeală făceam arunca vina pe noi. Fratele meu a ales să rămână cu tata, eu nu. Nu îl vedeam ca pe un exemplu, nici pe mama. Eu am ales să fiu cu bunica. Am crescut acolo în mare parte. Tata venea des la mama lui, a vrut să mă bată și atunci am decis să plec. Am mers la 70 de km de casă, la Gura Portiței, cu o pâine și un parizer. M-am suit în prima barcă și m-am dus la restaurant și le-am zis să mă angajeze. Am lucrat de toate, de la spălat vase am ajuns barman, ospătar. Am terminat 12 clase, am lucrat în aproape toată țara, în Brașov, în Azuga, am vizitat tot muntele. Acum doi ani fratele meu a murit într-un accident de mașină. E greu. Am decis să las traumele mele, să scriu și un roman”, a povestit tânărul, cu lacrimi în ochi, privit fiind cu admirație de către jurați.

Pentru preparatul său, concurentul nu a primit cuțite, dar s-a ales cu multe încurajări, în ediția din 27 noiembrie 2024.

Ce verdict a primit Alina Constantin la Chefi la cuțite sezonul 14

Tot în ediția din 27 noiembrie 2024 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 14 am putut să o cunoaștem pe Alina Constantin în vârstă de 28 de ani, de meserie make up artist. Aceasta a ales să pregătească o rețetă de cannelloni cu carne de vită. Deși a avut multe emoții, aceasta și-a dat silința să obțină un preparat cât mai gustos. Chefii au ridicat cloșurile, au degustat atent preparatul și au votat. Ajunsă în fața juraților, concurenta s-a prezentat și a spus că este fostă sportivă de performanță la scrimă, dar în prezent este make up artist.

Jurații i-au explicat ce greșeli a avut și a urmat verdictul: cu trei cuțite, concurenta a primit șansa de a merge mai departe, în bootcampul emisiunii Chefi la cuțite sezonul 14.

Ștefan Soare i-a lăsat mască pe jurații Chefi la cuțite cu dezvăluirile sale

Ștefan Soare are 33 de ani, este din București și este de meserie bucătar. Acesta a ales să facă o rețetă de peperonata cu ou poșat și topping de guanciale. Banda a mers, cloșurile s-au ridicat și cei patru chefi au degustat atent preparatul, încercând să își dea seama cine ar fi putut găti un astfel de preparat.

Ajuns în fața juraților, concurentul s-a prezentat. Acesta a spus că pentru el e a patra oară când s-a înscris la Chefi la cuțite: „Prima oară când m-am înscris la Chefi la cuțite nu am mai ajuns la audiții, că am mâncat mâncarea din oală și am rămas acasă! Era o tocană de cartofi cu afumătură. A doua oară ploua și am zis să nu ies din casă nici dacă îmi dă cineva bani. A treia oară era campionatul de sărituri la ski la Râșnov”, a povestit tânărul, care a spus prin câte peripeții a trecut în ultimii ani, în materie de locuri de muncă, anunțând că acum are de gând să se facă preot.

Cu trei cuțite, concurentul a primit șansa de a merge mai departe în bootcampul emisiunii Chefi la cuțite sezonul 14.

Alex Pufan „a dat foc” chefilor cu sosul iute, în ediția din 27 noiembrie 2024 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 14

În ediția din 27 noiembrie 2024 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 14 am putut să îl cunoaștem pe Alex Pufan, în vârstă de 35 de ani. Concurentul este designer graphic, dar are o imensă pasiune pentru ardeii iuți. Și-a deschis propria afacere și, ca să îi surprindă pe jurați, a decis să le pregătească ceva...demn de niște senzații tari:

„Cred că o să fie un adevărat record, cea mai iute salată din istoria Chefi la cuțite”, a zis concurentul care a pregătit o rețetă de steak-uri cu cartofi dulci, sos iute și salată.

Jurații „au luat foc” când au gustat din farfurie și în mod sigur au avut parte de senzații...periculos de tari!

„E ilegal de picant, cred că mă duceam la spital”, a zis Richard Abou Zaki.

Concurentul a venit cu daruri „periculoase” pentru cei patru și apoi și-a primit verdictul. Fără vreun cuțit, el nu a primit șansa de a merge mai departe în bootcampul Chefi la cuțite sezonul 14.

Ce verdict a primit Mariana Irașcu la Chefi la cuțite sezonul 14

Tot în ediția din 27 noiembrie 2024 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 14 am putut să o cunoaștem pe Mariana Irașcu în vârstă de 49 de ani, de meserie brutar patiser. Cu o rețetă de paste de midii cu sos de cartofi, concurenta a sperat că va reuși să le demonstreze juraților faptul că merită să meargă mai departe. Deși a avut emoții, aceasta a reușit să termine farfuria la timp.

Ajunsă în fața juraților, aceasta a oferit mai multe detalii despre ea: „Am 49 de ani, am trăit în Italia din 1999 până în 2008, apoi ne-am mutat în Brăila, unde soțul a deschis o fabrică de confecții. Am lucrat mult pentru a pune bazele firmei noastre și pentru a lucra cu branduri mari precum Prada, Valentino, Pinko, Patrizia Pepe. Anul trecut am decis să fac ce îmi doresc. M-am înscris la o școală din Italia de brutari și patiseri. Chiar aveam nevoie de schimbarea asta. Acum încerc să îmi deschis un laborator propriu de patiserie-brutărie”, a dezvăluit femeia, spre uimirea chefilor.

Pentru preparatul său, concurenta a primit patru cuțite și șansa de a merge mai departe în bootcampul emisiunii Chefi la cuțite sezonul 14.

Babasha a făcut senzație cu dezvăluirile sale la Chefi la cuțite sezonul 14

În ediția din 27 noiembrie 2024 a emisiunii Chefi la cuțite, ușile s-au deschis și în platou și-a făcut apariția Babasha, artistul care a cântat în deschiderea concertului Coldplay de la București.

„Sunt Babasha, am 22 de ani, pe numele real Vlad, sunt din Bacău, am făcut liceul economic de chimie și alimentație, am dat bac la mate și am luat 7,85. Luați-o pe asta, fraților! Sunt de trei ani în București, am venit să fac Conservatorul, dar am renunțat și nu îmi e rușine. Sunt solist vocal, am o formație cu care cânt peste tot în țară și visul meu e să aduc o stare de bnine. Am venit cu Bianca, sora mea”, a dezvăluit cântărețul.

Cei doi au ales să pregătească o rețetă de vită cu orez în stil chinezesc:

„Facem o reinterpretare a unui fel de mâncare pe care i-l găteam fratelui meu când era mic”, a zis Bianca.

În fața chefilor, Babasha a povestit mai multe despre experiența tumultoasă pe care a trăit-o pe scenă alături de formația Coldplay.

„Pe parcursul întregii zile nu am reușit să conștientizez ce se întâmplă”, a zis tânărul, care a povestit cum această întâmplare i-a adus vizibilitate și un plus de celebritate.

La final, el și sora lui au primit cuțitul de argint al prieteniei.

Alexandru Procopiu a primit cuțitul de aur de la Chef Ștefan Popescu

În ediția din 27 noiembrie 2024 a emisiunii Chefi la cuțite l-am putut cunoaște pe Alexandru Procopiu în vârstă de 26 de ani, care este de meserie bucătar. Concurentul a ales să pregătească un ganache cu creme anglaise de rozmarin și gel de portocală, un desert prezentat sub forma unui ou și a unor bucăți de carne.

Așa cum era de așteptat, jurații au fost mai mult decât surprinși de ceea ce au descoperit în farfurie și au fost curioși să afle cine a gătit un asemenea preparat.

„Sunt bucătar de doi ani și înainte de asta am fost programator, lucram în IT. Nu mă regăseam, așa că am decis să încerc altceva. După ce am făcut o școală horeca, am făcut și alte cursuri, apoi am început de jos, la curățat cartofi”, a povestit tânărul.

„Eu cred că tu ai venit prea sigur pe tine și pe ceea ce faci tu aici, doar că ar fi trebuit să faci mai mult”, a zis Alexandru Sautner.

„Cum ai venit la noi cu o farfurie netestată de chef-ul tău?”, l-au tachinat și ceilalți chefi, fierbându-l la propriu, până ce emoțiile au atins cote maxime.

Tânărul a primit patru cuțite și șansa de-a merge mai departe, în bootcampul Chefi la cuțite sezonul 14.

„Mai faci și altceva în afară de desert, Oltene?”, a întrebat Ștefan Popescu, gânditor, înainte de a-i oferi cuțitul de aur.

„A ieșit olteanul din mine! O să dau tot ce am mai bun din mine! Sper să câștigăm cât mai mutle battle-uri!”, a zis concurentul, extrem de fericit.

Așadar, Alexandru Procopiu a devenit cuțitul de aur al lui Chef Ștefan Popescu!

Alex Paul i-a emoționat pe jurați cu povestea sa dureroasă de viață, în ediția din 27 noiembrie 2024 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 14

În ediția din 27 noiembrie 2024 a emisiunii Chefi la cuțite l-am putut cunoaște pe Alex Paul în vârstă de 28 de ani, din București, care spune că este artist și actor. Ca să îi impresioneze pe jurați, acesta a decis să facă o ciorbă de cartofi cu cârnați afumați.

„Când mi-am făcut primele tatuaje pe față a fost pentru automotivare. Nu știu câte tatuaje am, 40-50. Habar nu am! Le-am uitat numărul. Tot ce am pe mine e mesaj”, a zis concurentul, în timp ce a pregătit rețeta aleasă.

Ajuns în fața chefilor, Fratele Infinit a povestit mai multe despre el: „La 9 ani, mama a decis să aibă o nouă relație. Nu îl cunosc pe tatăl meu, am crezut că omul care m-a crescut de la 2 la 8 ani era tatăl meu. Am realizat la 8 ani că nu e tata. A început cu bătăi și abuzuri psihice. Fugeam de acasă foarte des, dar mereu ajungeam într-un centru de recuperare și iar mă duceam acasă. Iar continua haosul, iar fugeam. Dormeam în mașini părăsite, pe stradă. După multe bătăi, mama a fost decăzută din drepturi și am fost adoptat de statul român, la casa de copii. De acolo, viața mea a luat alt drum. Acolo am cunoscut alți frați și surori cu care conviețuiam și cu care aveam chestii în comun. Am fugit de acolo, pe stradă. Am găsit o casă părăsită cu alți băieți și fete și fiecare aducea la finalul zilei ceva: trei cartofi, 2 cepe, salam, cârnați, lepte. Am înțeles toți că scopul era să nu murim de foame, aveam între 10 și 12 ani. Aveam o oală veche și găteam la foc. Și mâncam și mulțumeam lui Dumnezeu. În 2016 mi-a fost cel mai greu, am fost în comă alcoolică și am fost resuscitat 20 de minute, într-un pasaj din Oradea, tocmai mă despărțisem de fosta logodnică. Pierdusem totul deodată, iar eram singur. Am ajuns să am gânduri negre. Apoi m-am lăsat de droguri cu ajutorul lui Dumnezeu, am renunțat la gândurile negre. Cu mama nu mai țin legătura. Mamă, să știi că te-am iertat, tot timpul te port în suflet, dar nu mai am cum să te simt, mama mea. Am crescut singur”, a fost confesiunea bărbatului.

„Mamă...Un mesaj puternic”, au zis chefii, extrem de emoționați.

Cu trei cuțite, bărbatul a primit șansa de-a merge mai departe, în bootcampul emisiunii Chefi la cuțite sezonul 14.

Tot ce trebuie să știi despre sezonul 14 Chefi la cuțite, difuzat pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Sezonul 14 Chefi la cuțite aduce la Antena 1 savoarea intensă a celei mai puternice competiții din ringul culinar. Chef Richard Abou Zaki, Chef Alexandru Sautner, Chef Orlando Zaharia și Chef Ștefan Popescu se întorc la masa juraților pentru o nouă rundă de audiții pe nevăzute, dar și în arena aprigelor bătălii pentru amulete, care în acest sezon vin cu o miză uriașă ce va da o nouă dinamică întregii competiții.

Farfurii suprinzătoare, pasionați de bucătărie dornici să revoluționeze arta gastronomică, invitați de marcă din aristocrația artei culinare internaționale, demonstrații de forță ale celor patru jurați pentru cele mai râvnite amulete, concurenți cu povești impresionante și multe emoții – toate fac parte din noul sezon al cooking show-ului, difuzat pe Antena 1 și în AntenaPLAY, duminică, de la ora 20:00, și luni, marți și miercuri, de la 20:30.

Lupta pentru amulete aduce o regulă nouă, înainte de formarea echipelor. Astfel, clasamentul format în urma punctelor obținute de Chefi la bătăliile pentru amulete va fi esențial, întrucât jurații care se vor poziționa pe locurile 3 și 4 vor împărți conducerea unei echipe – în vreme ce jurații de pe locurile 1 și 2 vor avea privilegiul de a conduce fiecare propria echipă.

Competiția se anunță cu atât mai intensă cu cât, începând din acest sezon, pe lângă premiul în bani, câștigătorul sau câștigătoarea marelui trofeu al cooking show-ului va primi un stagiu de pregătire de o lună la restaurantul Retroscena din Italia, oferit de Chef Richard Abou Zaki. Astfel, celor 30.000 de euro li se adaugă valoroasa recompensă a experienței unice în bucătăria unui restaurant cu o stea Michelin.